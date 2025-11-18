La Capital | Información General | Anmat

Anmat prohibió una marca de productos de limpieza y desengrasantes

Los elementos no se encontraban registrados correctamente ante el organismo y fueron considerados ilegales

18 de noviembre 2025 · 14:15hs
Anmat inhabilitó la venta

Anmat inhabilitó la venta, publicidad y distribución en todo el territorio nacional de varios productos de limpieza de una marca 

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso, comercialización y distribución de una marca de productos de limpieza y desengrasantes.

La prohibición de la marca de domisanitarios se hizo oficial a través de la disposición 8518/2025. Los productos se comercializaban en plataformas online con datos de rotulado falsos y sin autorización de Anmat.

A partir de una investigación, el Servicio de Domisanitarios verificó que ninguno de los productos comercializados por la marca estaban inscriptos ante el organismo ni tenían datos de elaboración habilitados. En tanto, la marca no cuenta con un registro sanitario válido, Anmat no puede garantizar su eficacia ni seguridad. Por eso, todos los productos de la marca fueron considerados ilegales y se recomienda a la población evitar su uso.

>>Leer más: Anmat prohíbe la venta de siete productos de café por falsificación y falta de registros

Los productos de limpieza prohibidos por Anmat

La nueva prohibición de Anmat alcanza los productos de la marca "Seco Cleaner". En específico, la disposición publicada en el Boletín Oficial detalla la prohibición “de todos los lotes de todos los productos identificados como limpiadores, desengrasantes, de acabado de superficies, y todo otro producto domisanitario, de la marca Seco Cleaner”

Hasta tanto se encuentren debidamente regularizados, estos productos no podrán ser comercializados.

image
Noticias relacionadas
En caso de que se produzcan cuatro rechazos, ARCA dará de baja la adhesión al débito automático

Arca estableció modificaciones para el régimen de pago con débito automático de monotributistas y autónomos

La versión live action de Moana de Disney tendrá su estreno en cines en 2026

Furor y polémica por el trailer de Moana: cuándo llega la versión live action de Disney

La jueza Julieta Makintach fue destituida por irregularidades en el caso por la muerte de Diego Maradona

Caso Maradona: destituyen a la jueza Makintach por el escándalo del documental

Usuarios reportaron fallas en una gran porción de internet

Qué es Cloudflare: el servicio de internet que generó fallas en X y diferentes sitios web

Ver comentarios

Las más leídas

Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Cómo empieza Newells en la tabla de promedios para la temporada 2026

Cómo empieza Newell's en la tabla de promedios para la temporada 2026

La nueva generación de Los Monos: quién es Dylan Cantero, el joven baleado dos veces en un mes

La nueva generación de Los Monos: quién es Dylan Cantero, el joven baleado dos veces en un mes

Lo último

Arca estableció modificaciones para el régimen de pago con débito automático de monotributistas y autónomos

Arca estableció modificaciones para el régimen de pago con débito automático de monotributistas y autónomos

Roly Santacroce: Ojalá Newells y Rosario Central vengan a Funes

Roly Santacroce: "Ojalá Newell's y Rosario Central vengan a Funes"

Cocoliso González y su futuro en Newells: Mi contrato termina en diciembre, me voy en paz

Cocoliso González y su futuro en Newell's: "Mi contrato termina en diciembre, me voy en paz"

Autonomía municipal: se viene reunión clave en el Concejo por la fecha de aprobación

Este miércoles en la comisión de Gobierno se definirá la agenda y será el marco para las objeciones. La composición del cuerpo legislativo, la bisagra de la negociación

Autonomía municipal: se viene reunión clave en el Concejo por la fecha de aprobación

Por Facundo Borrego
El balance de Colectividades mostró récords y una sorpresa a pesar de las tormentas
La Ciudad

El balance de Colectividades mostró récords y una sorpresa a pesar de las tormentas

Debutan los controles de alcoholemia en clubes y guarderías náuticas
La Ciudad

Debutan los controles de alcoholemia en clubes y guarderías náuticas

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia
Policiales

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

Un camionero fue sorprendido en la ruta circulando con una licencia de conducir trucha
La Región

Un camionero fue sorprendido en la ruta circulando con una licencia de conducir trucha

Sin clases este miércoles en la UNR por un paro de los no docentes
La Ciudad

Sin clases este miércoles en la UNR por un paro de los no docentes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Cómo empieza Newells en la tabla de promedios para la temporada 2026

Cómo empieza Newell's en la tabla de promedios para la temporada 2026

La nueva generación de Los Monos: quién es Dylan Cantero, el joven baleado dos veces en un mes

La nueva generación de Los Monos: quién es Dylan Cantero, el joven baleado dos veces en un mes

Ataque a Dylan Cantero: confirman que las nenas baleadas, de 1 y 12 años, son sus sobrinas

Ataque a Dylan Cantero: confirman que las nenas baleadas, de 1 y 12 años, son sus sobrinas

Ovación
Roly Santacroce: Ojalá Newells y Rosario Central vengan a Funes
Ovación

Roly Santacroce: "Ojalá Newell's y Rosario Central vengan a Funes"

Roly Santacroce: Ojalá Newells y Rosario Central vengan a Funes

Roly Santacroce: "Ojalá Newell's y Rosario Central vengan a Funes"

Tres mil corredores en la primera edición del maratón Copa Santa Fe en Rosario

Tres mil corredores en la primera edición del maratón Copa Santa Fe en Rosario

Trump lanzó el Fifa Pass para agilizar los trámites de visa para el Mundial 2026

Trump lanzó el "Fifa Pass" para agilizar los trámites de visa para el Mundial 2026

Policiales
Ataque al Heca: imputaron a un hombre por ocultar la moto usada en la balacera
Policiales

Ataque al Heca: imputaron a un hombre por ocultar la moto usada en la balacera

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

Ataque a Dylan Cantero: el gobierno provincial analiza reconfiguración de liderazgos

Ataque a Dylan Cantero: el gobierno provincial analiza "reconfiguración de liderazgos"

Persecución en barrio Alvear: estrelló su auto contra el portón y amenazó a su expareja

Persecución en barrio Alvear: estrelló su auto contra el portón y amenazó a su expareja

La Ciudad
El balance de Colectividades mostró récords y una sorpresa a pesar de las tormentas
La Ciudad

El balance de Colectividades mostró récords y una sorpresa a pesar de las tormentas

Volvió Billetera Santa Fe: qué es, cómo funciona y cómo se hace el reintegro

Volvió Billetera Santa Fe: qué es, cómo funciona y cómo se hace el reintegro

Autonomía municipal: se viene reunión clave en el Concejo por la fecha de aprobación

Autonomía municipal: se viene reunión clave en el Concejo por la fecha de aprobación

Sin clases este miércoles en la UNR por un paro de los no docentes

Sin clases este miércoles en la UNR por un paro de los no docentes

Fentanilo: el Colegio de Abogados y el Concejo ayudarán con las historias clínicas

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Fentanilo: el Colegio de Abogados y el Concejo ayudarán con las historias clínicas

Feriado: ¿habrá clases en las escuelas de Rosario este viernes 21 de noviembre?
La Ciudad

Feriado: ¿habrá clases en las escuelas de Rosario este viernes 21 de noviembre?

Conflicto en Villa G. Gálvez: 33 barrios podrían quedarse sin electricidad
La Ciudad

Conflicto en Villa G. Gálvez: 33 barrios podrían quedarse sin electricidad

¿Cuánto dinero piden los cuidacoches de Rosario por estacionar en la calle?
La Ciudad

¿Cuánto dinero piden los cuidacoches de Rosario por estacionar en la calle?

Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación
La Ciudad

Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

Cómo empieza Newells en la tabla de promedios para la temporada 2026

Por Gustavo Conti
Ovación

Cómo empieza Newell's en la tabla de promedios para la temporada 2026

Estudiantes zafó, entró y será el rival de Central en los octavos de final del Clausura
Ovación

Estudiantes zafó, entró y será el rival de Central en los octavos de final del Clausura

Reforma laboral: las voces de rechazo dominaron un debate en el Concejo
Economía

Reforma laboral: las voces de rechazo dominaron un debate en el Concejo

Los gremios locales alcanzaron la unidad y se viene la nueva CGT Rosario
Economía

Los gremios locales alcanzaron la unidad y se viene la nueva CGT Rosario

La deuda corporativa le pone techo al dólar pero caen bonos y acciones
Economía

La deuda corporativa le pone techo al dólar pero caen bonos y acciones

La expresidenta Cristina Kirchner recibió a nueve economistas en su casa
Política

La expresidenta Cristina Kirchner recibió a nueve economistas en su casa

Ocho detenidos en siete allanamientos en el noroeste rosarino
Policiales

Ocho detenidos en siete allanamientos en el noroeste rosarino

Finalmente, la madre de Cecilia Strzyzowski recibirá las cenizas de su hija
Policiales

Finalmente, la madre de Cecilia Strzyzowski recibirá las cenizas de su hija

Rosarina: Mitre de Pérez y El Torito son de primera y Bancario es campeón de la C
Ovación

Rosarina: Mitre de Pérez y El Torito son de primera y Bancario es campeón de la C

El fútbol playa masculino de Central se quedó con el título de la Liga Argentina
Ovación

El fútbol playa masculino de Central se quedó con el título de la Liga Argentina

Por qué fue clave la segunda autopsia sobre la muerte de María de los Ángeles Paris
Policiales

Por qué fue clave la segunda autopsia sobre la muerte de María de los Ángeles Paris

UNR: preinscripción para las carreras de la facultad de Ciencias del Movimiento
La Ciudad

UNR: preinscripción para las carreras de la facultad de Ciencias del Movimiento

Finde largo: el feriado del 20 de noviembre se corre al 24, pero ¿qué pasa el viernes?
Informaicón General

Finde largo: el feriado del 20 de noviembre se corre al 24, pero ¿qué pasa el viernes?

Amsafé rechazó la compensación salarial del 3,8 por ciento por inflación
La Ciudad

Amsafé rechazó la compensación salarial del 3,8 por ciento por inflación

El gobierno aprobó el Plan Paraná en la Hidrovía contra narcotráfico y contrabando
Policiales

El gobierno aprobó el Plan Paraná en la Hidrovía contra narcotráfico y contrabando