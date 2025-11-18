Anmat prohibió una marca de productos de limpieza y desengrasantes

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso, comercialización y distribución de una marca de productos de limpieza y desengrasantes.
Los elementos no se encontraban registrados correctamente ante el organismo y fueron considerados ilegales
La prohibición de la marca de domisanitarios se hizo oficial a través de la disposición 8518/2025. Los productos se comercializaban en plataformas online con datos de rotulado falsos y sin autorización de Anmat.
A partir de una investigación, el Servicio de Domisanitarios verificó que ninguno de los productos comercializados por la marca estaban inscriptos ante el organismo ni tenían datos de elaboración habilitados. En tanto, la marca no cuenta con un registro sanitario válido, Anmat no puede garantizar su eficacia ni seguridad. Por eso, todos los productos de la marca fueron considerados ilegales y se recomienda a la población evitar su uso.
La nueva prohibición de Anmat alcanza los productos de la marca "Seco Cleaner". En específico, la disposición publicada en el Boletín Oficial detalla la prohibición “de todos los lotes de todos los productos identificados como limpiadores, desengrasantes, de acabado de superficies, y todo otro producto domisanitario, de la marca Seco Cleaner”
Hasta tanto se encuentren debidamente regularizados, estos productos no podrán ser comercializados.
