Central: cómo le fue a Ariel Holan en los partidos eliminatorios en el banco canalla

Ariel Holan como DT de Central tiene una estadística personal empatada en los partidos que no tienen mañana.

Ariel Holan tendrá contra Estudiantes su quinto mano a mano como DT de Central.

Ariel Holan tendrá ante Estudiantes el próximo fin de semana su quinto partido eliminatorio como director técnico de Rosario Central Estos octavos de final del Clausura 2025 le servirán para desempatar su estadística en este rubro en el banco canalla.

Ya que en los cuatro cotejos anteriores donde no había mañana, los canallas con este entrenador pudieron sortear dos llaves y quedaron eliminados en las otras dos.

El primer duelo con este formato de partido único fue el pasado 9 de abril en el estadio de San Nicolás. Aquella tarde, Central venció 1 a 0 a Los Andes en el marco de los 32vos de final de la Copa Argentina con gol de Lautaro Giaccone y pasó de ronda.

Luego, entre el final del Apertura 2025 y el comienzo del Clausura de este año, los de Arroyito tuvieron que afrontar tres compromisos eliminatorios.

Leer más: Estudiantes zafó, entró y será el rival de Central en los octavos de final del Clausura

El 10 de mayo, por los octavos de final del Apertura le ganaron 2 a 0 a Estudiantes en el Gigante de Arroyito con goles de Carlos Quintana y Jaminton Campaz. Pero después, el 18 de mayo, cayó 1 a 0 contra Huracán en los cuartos de final del torneo pasado con tanto de Walter Mazzanti.

Finalmente, el 28 de junio, por los 16vos de final de la Copa Argentina quedó eliminado contra Unión en San Nicolás. Los 90’ finalizaron sin goles y sobre el epílogo del partido Ignacio Malcorra desperdició un penal, que pudo haber depositado a los canallas en los octavos de final de esta competición. Luego fueron a la definición por penales y donde prevalecieron los Tatengues.

El primer rival en Central del Profesor

La era Holan tuvo su puntapié inicial el 20 de noviembre de 2024, cuando por la fecha 23 de la Liga Profesional 2024, los canallas igualaron 1 a 1 en la ciudad de las diagonales contra Estudiantes.

El gol auriazul, en el cotejo que se disputó en 1 y 57 lo anotó Jaminton Campaz, tras una gran jugada de Enzo Copetti, para igualar un partido que Central comenzó perdiendo por el tanto del Principito José Sosa.

Aquel equipo en el primer partido de Holan en Central salió a la cancha con Jorge Broun, Damián Martínez (78’ Emanuel Coronel), Juan Giménez, Mauricio Martínez y Alan Rodríguez (78’ Agustín Sández); Franco Ibarra; Maximiliano Lovera (67’ Lautaro Giaccone), Jonatan Gómez, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz (51’ Augusto Solari); Enzo Copetti (78’ Marco Ruben).

Quedaron en el banco sin entrar Axel Werner, Luca Raffin, Kevin Silva, Elías Ocampo, Santiago Segovia y Luca Martínez Dupuy.

El duelo ante el Pincha en el torneo pasado

Los canallas repetirán adversario ya que en los octavos de final del campeonato pasado se enfrentaron al Pincha y ganaron 2 a 0.

Los de Arroyito formaron con Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana y Agustín Sández; Lautaro Giaccone (58’ Gaspar Duarte), Federico Navarro (85’ Kevin Ortiz), Franco Ibarra (85’ Tomás O’Connor) e Ignacio Malcorra; Santiago López (68’ Jaminton Campaz) y Enzo Copetti.

En el banco quedaron Axel Werner, Enzo Giménez, Agustín Bravo, Juan Elordi, Luca Raffin, Jonatan Gómez, Santiago Segovia y Sebastián Ferreira.

El historial ante Estudiantes

Los números entre estos dos equipos marcan 158 enfrentamientos con 55 éxitos para Central, 54 para Estudiantes y 49 empates.

Siendo los canallas locales se midieron 79 veces con 39 triunfos para los auriazules, 23 tablas y 17 victorias para el Pincha.

Jugaron cuatro veces mano a mano. Estudiantes ganó el primero en la Copa Escobar 1946 donde igualaron 2 a 2, pero pasó de fase ya que tuvo mayor cantidad de córners durante el partido (2 a 0). Pero en los otros tres festejó Central:1 a 0 en la Copa Centenario 1993, 2 a 1 en la Copa Argentina 2015 y el mencionado en el Apertura 2025.