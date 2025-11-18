La Capital | Ovación | Central

Central: cómo le fue a Ariel Holan en los partidos eliminatorios en el banco canalla

Ariel Holan como DT de Central tiene una estadística personal empatada en los partidos que no tienen mañana.

Por Carlos Durhand

18 de noviembre 2025 · 06:25hs
Ariel Holan tendrá contra Estudiantes su quinto mano a mano como DT de Central.

Ariel Holan tendrá ante Estudiantes el próximo fin de semana su quinto partido eliminatorio como director técnico de Rosario Central Estos octavos de final del Clausura 2025 le servirán para desempatar su estadística en este rubro en el banco canalla.

Ya que en los cuatro cotejos anteriores donde no había mañana, los canallas con este entrenador pudieron sortear dos llaves y quedaron eliminados en las otras dos.

El primer duelo con este formato de partido único fue el pasado 9 de abril en el estadio de San Nicolás. Aquella tarde, Central venció 1 a 0 a Los Andes en el marco de los 32vos de final de la Copa Argentina con gol de Lautaro Giaccone y pasó de ronda.

Luego, entre el final del Apertura 2025 y el comienzo del Clausura de este año, los de Arroyito tuvieron que afrontar tres compromisos eliminatorios.

El 10 de mayo, por los octavos de final del Apertura le ganaron 2 a 0 a Estudiantes en el Gigante de Arroyito con goles de Carlos Quintana y Jaminton Campaz. Pero después, el 18 de mayo, cayó 1 a 0 contra Huracán en los cuartos de final del torneo pasado con tanto de Walter Mazzanti.

Finalmente, el 28 de junio, por los 16vos de final de la Copa Argentina quedó eliminado contra Unión en San Nicolás. Los 90’ finalizaron sin goles y sobre el epílogo del partido Ignacio Malcorra desperdició un penal, que pudo haber depositado a los canallas en los octavos de final de esta competición. Luego fueron a la definición por penales y donde prevalecieron los Tatengues.

El primer rival en Central del Profesor

La era Holan tuvo su puntapié inicial el 20 de noviembre de 2024, cuando por la fecha 23 de la Liga Profesional 2024, los canallas igualaron 1 a 1 en la ciudad de las diagonales contra Estudiantes.

El gol auriazul, en el cotejo que se disputó en 1 y 57 lo anotó Jaminton Campaz, tras una gran jugada de Enzo Copetti, para igualar un partido que Central comenzó perdiendo por el tanto del Principito José Sosa.

Aquel equipo en el primer partido de Holan en Central salió a la cancha con Jorge Broun, Damián Martínez (78’ Emanuel Coronel), Juan Giménez, Mauricio Martínez y Alan Rodríguez (78’ Agustín Sández); Franco Ibarra; Maximiliano Lovera (67’ Lautaro Giaccone), Jonatan Gómez, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz (51’ Augusto Solari); Enzo Copetti (78’ Marco Ruben).

Quedaron en el banco sin entrar Axel Werner, Luca Raffin, Kevin Silva, Elías Ocampo, Santiago Segovia y Luca Martínez Dupuy.

El duelo ante el Pincha en el torneo pasado

Los canallas repetirán adversario ya que en los octavos de final del campeonato pasado se enfrentaron al Pincha y ganaron 2 a 0.

Los de Arroyito formaron con Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana y Agustín Sández; Lautaro Giaccone (58’ Gaspar Duarte), Federico Navarro (85’ Kevin Ortiz), Franco Ibarra (85’ Tomás O’Connor) e Ignacio Malcorra; Santiago López (68’ Jaminton Campaz) y Enzo Copetti.

En el banco quedaron Axel Werner, Enzo Giménez, Agustín Bravo, Juan Elordi, Luca Raffin, Jonatan Gómez, Santiago Segovia y Sebastián Ferreira.

El historial ante Estudiantes

Los números entre estos dos equipos marcan 158 enfrentamientos con 55 éxitos para Central, 54 para Estudiantes y 49 empates.

Siendo los canallas locales se midieron 79 veces con 39 triunfos para los auriazules, 23 tablas y 17 victorias para el Pincha.

Jugaron cuatro veces mano a mano. Estudiantes ganó el primero en la Copa Escobar 1946 donde igualaron 2 a 2, pero pasó de fase ya que tuvo mayor cantidad de córners durante el partido (2 a 0). Pero en los otros tres festejó Central:1 a 0 en la Copa Centenario 1993, 2 a 1 en la Copa Argentina 2015 y el mencionado en el Apertura 2025.

Central clasificó primero de la zona B a los octavos de final y define siempre de local si sigue avanzando en el torneo Clausura.

Estudiantes zafó, entró y será el rival de Central en los octavos de final del Clausura

Ariel Holan buscará coronar un año histórico de Central con un título.

Central apunta todo al Clausura: cómo serían los cruces de los playoffs

Tomás OConnor en acción, con Giovanni Cantizano y Juan Manuel Elordi a la expectativa en Independiente ante Central. Se vienen los octavos de final.

Los seis candidatos a ser rival de Central en los octavos de final del torneo Clausura

Con esta imagen terminó Central ante Independiente.

En un abrir y cerrar de ojos, Central cambió sonrisas por malas vibras

Este martes habrá una reunión en el Concejo Municipal para acordar protocolos sobre seguridad en el uso recreativo del río Paraná

Fentanilo: Concejo y Colegio de Abogados asistirán familiares en historias clínicas

Fentanilo: Concejo y Colegio de Abogados asistirán familiares en historias clínicas

Balaceras encadenadas: tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Máxima alerta en el Heca: operativo de seguridad tras el ingreso de Dylan Cantero

Las Colectividades se despidieron y miles de rosarinos se acercaron a celebrarlo

Conflicto en Villa G. Gálvez: 33 barrios podrían quedarse sin electricidad

Bernardi está a disposición de Newells y ninguna agrupación política lo descartó

Bernardi está a disposición de Newell's y ninguna agrupación política lo descartó

Ignacio Dogliani: Habíamos hecho un buen trabajo, pero había que coronarlo

Ignacio Dogliani: "Habíamos hecho un buen trabajo, pero había que coronarlo"

El fútbol playa masculino de Central se quedó con el título de la Liga Argentina

El fútbol playa masculino de Central se quedó con el título de la Liga Argentina

Ocho detenidos en siete allanamientos en el noroeste rosarino

Clubes náuticos y guarderías apoyan los controles de alcoholemia para navegantes

El fútbol playa masculino de Central se quedó con el título de la Liga Argentina

Por qué fue clave la segunda autopsia sobre la muerte de María de los Ángeles Paris

UNR: preinscripción para las carreras de la facultad de Ciencias del Movimiento

Finde largo: el feriado del 20 de noviembre se corre al 24, pero ¿qué pasa el viernes?

Amsafé rechazó la compensación salarial del 3,8 por ciento por inflación

El gobierno aprobó el Plan Paraná en la Hidrovía contra narcotráfico y contrabando

María de los Ángeles Paris: qué penas pidió Fiscalía por la muerte de la docente

En la ribera del Paraná, en una hora y media llenaron 5 contenedores de residuos

Quini 6: de cuánto es el pozo multimillonario que se pone en juego este miércoles

Quiénes son Jara y Kast, candidatos a presidente de Chile en segunda vuelta

Con el presupuesto 2026, se viene el pavimento definitivo en 10 barrios de Rosario

María de los Ángeles Paris: el juicio arrancó con un renovado reclamo de justicia

Avanza el Acueducto Biprovincial Santa Fe-Córdoba

Cuatro detenidos tras el robo a una casa y persecución en zona oeste

Continúa el plan de ordenamiento en barrio Tablada

Cocaína en avionetas: Brian Bilbao fue acusado como jefe de banda narco trasnacional

La CGT advierte que una reforma laboral "sin consenso" es inviable

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados