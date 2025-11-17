El tiempo en Rosario: vuelve el calor en un martes despejado

La máxima rondaría los 31º y se mantendría los próximos días, aunque el jueves podría cerrar con tormentas aisladas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes en Rosario una temperatura máxima de 31º y cielo despejado.

La madrugada del martes llega con ráfagas de hasta 50 km/h y vientos moderados del noroeste, con un registro de 15º y cielo despejado que se mantendría durante toda la jornada. En la mañana, ya sin ráfagas, la temperatura llegaría a 16º, a la tarde se espera una máxima de 31º y hacia la noche las marcas bajarían a 24º.

El miércoles estaría entre despejado y algo nublado, otra vez con una máxima de 31º y con una mínima de 17º.

Para el jueves anticipan registros de entre 30º y 15º, con cielo mayormente nublado y desde la tarde posibles tormentas aisladas y ráfagas de hasta 50 km/h.

El viernes habría un descenso de la temperatura, con 22º de máxima y 14º de mínima, en una jornada mayormente nublada.

El fin de semana estaría parcialmente nublado, con un paulatino repunte en la máxima: 26º el sábado y 28º el domingo.