La Capital | Información General | Jueza

Destituyeron por unanimidad a la jueza del caso Maradona, Julieta Makintach, por el escándalo del documental

Así lo decidió el jurado de Enjuiciamiento. Además, se le prohibió volver a desempeñar funciones en el ámbito judicial

18 de noviembre 2025 · 13:03hs
Por decisión unánime, el jurado de Enjuiciamiento resolvió destituir a la jueza Julieta Makintach por las irregularidades cometidas durante el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.

Vale recordar que Makintach fue una de las protagonistas del escándalo que se desató en torno al documental “Justicia Divina”, pieza audiovisual que buscaba registrar el tratamiento judicial de la muerte del astro del fútbol y que valió la anulación del juicio en cuestión.

Fueron seis audiencias del jury las que se realizaron para tratar la situación de la magistrada. Finalmente, este martes se conoció el veredicto del jurado, presidido por Hilda Hogan, presidenta de la Suprema Corte Bonaerense: con 11 votos a favor, Makintach fue destituida de su cargo.

Además de la destitución, otro punto importante de la decisión del jurado de Enjuiciamiento es que se le prohibió a Makintach volver a desempeñar funciones en el ámbito judicial, por lo que no percibirá la jubilación de magistrada.

Por su parte, Makintach había presentado su renuncia en el mes de junio y esperaba que fuera aceptada por el gobernador Axel Kicillof. Si la abogada renunciaba, dejaba la puerta abierta para volver a ejercer como jueza en algún futuro, además de conservar su jubilación.

El escándalo del documental “Justicia Divina”

El caso estalló cuando trascendió que Makintach había autorizado la presencia de cámaras en el juicio que debía determinar las responsabilidades penales en la muerte de Maradona. Además, circularon diversos videos en redes sociales todos grabados al interior del tribunal de San Isidro. En uno de los clips, se la ve a Makintach sentada en un escritorio, leyendo en voz alta unos expedientes. La magistrada interrumpe la lectura, mira a cámara y le pregunta, entre risas, a quienes la están grabando: “¿Qué más quieren que haga?”.

El proyecto, que se iba a titular “Justicia Divina”, pretendía registrar el proceso judicial con fines documentales y, según la acusación, podía ser explotado comercialmente.

“Esta acusación pretende demostrar que la magistrada decidió participar personalmente en un proyecto audiovisual sobre el juicio que presidía, con el fin de explotarlo comercialmente”, explicó la fiscal Duarte.

Los investigadores sostienen que la exposición pública afectó la imparcialidad y la confidencialidad del proceso, lo que derivó en la recusación de Makintach y en la nulidad del juicio oral.

Para la fiscal, la jueza incurrió en “incompetencia, negligencia, incumplimiento de deberes, revelación de secretos, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos”.

