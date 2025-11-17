Crónica de un lunes agitado: todos jugaron para Estudiantes, ya están todos los cruces y Newell's último

Los tres que podían haber dejado afuera a Estudiantes no ganaron, lo clasificaron y de nuevo visitará a Central en el Gigante. Newell’s quedó último en la zona.

Barracas Central y Huracán precisaban ganar por diferentes objetivos, pero empataron y quedaron en veremos. Estudiantes, el rival de Central, agradecido.

Fue un lunes de alta adrenalina, que finalizó recién cerca de las 21.30 cuando se conocieron los últimos clasificados, los de la Zona B. Antes, por la tarde, tres equipos tuvieron la posibilidad de clasificar ganando, pero fallaron en el intento y el que festejó fue el que había perdido el domingo y logró el último boleto de la zona A: Estudiantes . El Pincha volverá a enfrentar a Central en octavos de final, tal como pasó en el torneo Apertura. Y de yapa, los resultados dejaron último a Newell's en la zona.

Con la derrota en casa ante Argentinos Juniors 2 a 1, el equipo de Eduardo Domínguez parecía resignado a una eliminación prematura. Con 21 puntos, tres equipos tenían 19 y jugaban este lunes. Además, dos de ellos lo hacían de local, uno enfrentando a un rival ya clasificado entre los cuatro primeros como Unión, y el otro a un rival eliminado, que se encontraba último en la zona A, como Independiente Rivadavia.

Mientras que Huracán la tenía más complicada. Porque de los tres era el de peor diferencia de gol y además visitaba a Barracas Central, que también precisaba ganar para asegurarse un lugar en su primera copa internacional, la Sudamericana.

Pero fue el Globo el único que en algún momento estuvo clasificando, porque le ganaba a Barracas. Fue por el grito en el primer tiempo del excanalla Emanuel Ojeda, a los 27 minutos, con un remate en la puerta del área. Hasta los 33’ del complemento, o sea durante más de 50 minutos, el equipo de Frank Kudelka estaba adentro.

>>Leer más: En un abrir y cerrar de ojos, Central cambió sonrisas por malas vibras

Pero claro, Barracas tuvo dos penales a favor y uno lo convirtió. El primero lo pateó Iván Tapia a los 45’ y lo atajó el Mono Meza, pero el segundo lo convirtió Rodrigo Insúa. Hasta el final se hizo un ida y vuelta tremendo porque los dos buscaron el gol, pero no hubo caso y todo Huracán terminó protestando a Andrés Galiano.

Huracán no consiguió el objetivo y Barracas tampoco, aunque si el campeón del Clausura es uno de los 9 que quedaron por delante en la tabla anual, liberará un cupo y clasificará. Los nueve están en los octavos de final.

Sin título

Newell's último y el ex Mariano Soso afuera

Defensa y Justicia, en tanto, empezó a perder su chance muy temprano. Gracias a una genialidad de Sebastián Villa y el gol de Matías Fernández, el campeón de la Copa Argentina ya se lo iba ganando desde los 13 minutos.

Y a los 23’ del complemento, el defensor nacido en Alcorta, Sheyko Studer, puso la cabeza a una segunda jugada de un córner para un 2 a 0 irremontable para un Halcón que se fue silbado.

La victoria de la Lepra mendocina tuvo coletazos para la Lepra rosarina. En efecto, con los tres puntos conseguidos en Varela, Independiente Rivadavia superó a Newell’s y lo dejó último en la zona A.

Belgrano no pudo con el escota Unión

Y finalmente, en Córdoba, Belgrano intentó de todas las formas posibles conseguir el gol de la clasificación, que lo hubiera dejado en séptimo lugar y a Tigre octavo como rival canalla, pero no solo no pudo sino que se encontró con un ambicioso Unión enfrente, al que hasta le anularon un gol en adicional, en una contra de Diego Díaz. De hecho, el Tatentgue abrazó un magnífico segundo lugar de la zona A.

>>Leer más: El pecado de Nacho: Malcorra vio la roja y es una baja clave para Central en el inicio de playoffs

Los hinchas de Estudiantes estuvieron dos horas, con la atención dividida a tres pantallas y seguramente jamás habrán creído que se le iba a dar los resultados en las tres canchas. Pero así fue.

El Lobo entró también

La fase regular se cerró a la noche con Platense (campeón del Apertura, clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores, al Trofeo de Campeones y a la Supercopa Internacional) recibiendo a Gimnasia. El Calamar, sin nada que perder. Y el Lobo necesitando la victoria para clasificar.

Gimnasia lo hizo, venció 3-0 con goles de Manuel Panaro (20’) y Marcelo Torres (41’ y 86'), y se medirá con Unión.

Mientras que Boca, primero de la zona A, recibirá al Talleres que conduce un ídolo, Carlos Tevez, enemistado con el otro gran referente, el presidente Juan Román Riquelme.