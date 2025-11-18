Feriado: ¿habrá clases en las escuelas de Rosario este viernes 21 de noviembre? Este finde, se corre el feriado por el Día de la Soberanía Nacional pero además ese suma undía no laborable. Cómo funcionarán los bancos y la administración pública el último día de la semana 18 de noviembre 2025 · 09:39hs

Día no laborable: ¿habrá clases este viernes en Rosario?

Otro fin de semana largo se acerca y los rosarinos empiezan a tachar los días que faltan en el almanaque. Es que este jueves 20 de noviembre se conmemora el Día de la Soberanía Nacional, un feriado que, por disposición del gobierno, se traslada al lunes 24. Además, el viernes 21 se definió como día no laborable con fines turísticos. En ese marco, muchos se preguntán qué sucederá esta jornada en la ciudad: ¿habrá clases en las escuelas ? ¿Cómo funcionarán los bancos y la administración pública?

Vale recordar que un día no laborable es muy distinto a un feriado. La principal diferencia radica en su obligatoriedad y en las condiciones laborales que aplican. En un feriado nacional obligatorio rigen las normas legales de descanso dominical, y los trabajadores que deban cumplir funciones tienen derecho a recibir un pago extra equivalente al doble de su jornada habitual, según lo estipula la Ley de Contrato de Trabajo.

Un día no laborable, en cambio, no es obligatorio. Su implementación queda a discreción del empleador, quien puede decidir si otorga o no la jornada libre a sus empleados. Además, si un trabajador presta servicios en un día no laborable, no tiene derecho a percibir el pago adicional que corresponde a un feriado.

Día no laborable: cómo funcionará Rosario En el ámbito privado, un día no laborable se toma de manera opcional y con renumeración simple. Todo lo contrario sucede en la administración pública. Para este sector, las jornadas con fines turísticos se consideran asueto.

De esta manera, este viernes 21 de noviembre no habrá clases en ninguno de los niveles educativos. Tampoco habrá actividad administrativa, por lo que en esta jornada no se podrán realizar trámites. En esta misma línea, tampoco habrá actividad bancaria el último día de la semana. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) incorporó el viernes 21 de noviembre como “día no laborable con fines turísticos”.