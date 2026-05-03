Central empató con Tigre y jugará con Independiente por los octavos de final

Central cerró la fase regular del torneo Apertura y empató 1 a 1 con Tigre en el Gigante. Ahora jugará ante Independiente, en Arroyito, a partido único, por los octavos de final del certamen.
Central empató 1 a 1 con Tigre en el Gigante de Arroyito y se definió el adversario de los playoffs de octavos de final.
Central cerró la fase regular del torneo Apertura y empató 1 a 1 con Tigre en el Gigante. Ahora jugará ante Independiente, en Arroyito, a partido único, por los octavos de final del certamen.
96' roja a Saralegui de Tigre.
81' gol de Tigre: Romero.
9' Casi lo define Cantizano.
Comenzó el segundo tiempo en el Gigante.
45' Broun salvó a Central con una tapada notable.
38' Gol de Central: Alexis Soto, tras revisión del VAR.
9' derechazo del pibe Segovia en la primera aproximación de Central.
Comenzó el partido en Arroyito.
Almirón guardó a la mayoría de los titulares y se producirán tres debuts absolutos de juveniles.
>>Leer más: Central inauguró otra cancha en Arroyo Seco para que jueguen las divisiones inferiores