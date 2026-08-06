Supercopa Internacional: la AFA definió la fecha en que Central y Estudiantes jugarán la final El Canalla obtuvo la plaza al finalizar como el equipo con más puntos en la tabla anual de la Liga Profesiona. El Pincha se adjudicó el Trofeo de Campeones 6 de agosto 2026 · 12:25hs

El preciado trofeo que se llevará el campeón de la Copa Internacional.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la fecha de la Supercopa Internacional, certamen que enfrentará a Central y Estudiantes. La final se disputará el sábado 26 de septiembre, aunque todavía resta definir el horario y el estadio que albergará el postergado encuentro.

El Pincha se ganó su lugar en la definición tras conquistar el Trofeo de Campeones, mientras que el Canalla obtuvo la otra plaza al finalizar como el equipo con más puntos en la tabla anual de la Liga Profesional, condición por la que fue reconocido como campeón de Liga para este certamen.

La AFA informó a través de un comunicado A través del comunicado emitido luego de la reunión del comité ejecutivo, la AFA explicó que el partido se jugará en territorio argentino. Si bien la sede aún no fue oficializada, la entidad informó que las opciones para organizar el encuentro en el exterior quedaron descartadas porque "las plazas internacionales destinaron y agotaron sus recursos por la agenda del Mundial 2026".

La Supercopa Internacional nació con la idea de disputarse fuera del país. Su primera edición se celebró en enero de 2023, cuando Racing derrotó 2-1 a Boca en Abu Dhabi y se quedó con el trofeo. En esta ocasión, sin embargo, la definición volverá a jugarse en Argentina al igual que en la pasada edición, cuando se disputó en el Estadio Libertadores de América de Avellaneda.