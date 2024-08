Central: dura lesión del delantero Agustín Módica, que deberá ser operado

Las malas sensaciones con las que la delegación de Central dejó la cancha de Independiente respecto a la lesión de Agustín Módica se confirmaron, ya que tras los estudios que le realizaron al delantero se confirmó la ruptura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha. El futbolista será intervenido quirúrgicamente en los próximos días y tendrá no menos de siete meses de recuperación.

En el momento en el que Módica se lesionó se pensó lo peor, más allá de que el jugador intentó seguir jugando. De hecho, en el vestuario visitante del Libertadores de América los rostros no eran los mejores. Igualmente, nadie quiso adelantar nada hasta que no le realizaran los estudios pertinentes. Estos llegaron finalmente en la mañana de este domingo, en el que se confirmó que sufrió la ruptura no sólo del cruzado anterior, sino del menisco externo.