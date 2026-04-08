Independiente del Valle, el rival de Central en la Libertadores, es uno de los clubes que más factura en ventas

El conjunto ecuatoriano recibió en los últimos años cerca de cien millones de euros en concepto de transferencias de jugadores, algunos sin haber debutado en primera

Independiente del Valle logró operaciones millonarias con juveniles y jugadores que se destacaron en el equipo.

Independiente del Valle, que está en la ciudad a la espera de su debut en la Libertadores ante Central , tiene una virtud envidiable para muchas entidades de fútbol: es uno de los clubes de Ecuador con mayores ingresos en venta de jugadores . A tal punto que un informe realizado en su país se reveló que en los últimos años sumó alrededor de 100 millones de euros en transferencias, entre ellas el traspaso de jóvenes valores que ni siquiera hicieron pie en la liga principal ecuatoriana.

En las últimas horas, se confirmó que ingresará a las arcas de la entidad 3 millones por la transferencia del futbolista Johan Martínez, quien no debutó en la LigaPro, pero se transformará en jugador de Newcastle para en un futuro no muy lejano jugar en la Premier League.

Esta nueva venta sigue demostrando que Independiente del Valle es la mejor entidad de Ecuador al destacarse por las transferencias que ha hecho de jóvenes talentos. Sólo en el presente 2026, el club hizo efectiva la transferencia de cuatro jugadores que ni han sumado minutos en la LigaPro.

Además, Independiente -este jueves jugará ante Central, a las 19- ostenta una gran reputación en el mercado europeo porque desde las inferiores surgieron grandes estrellas del fútbol mundial como Moisés Caicedo, William Pacho y Piero Hincapié.

Un juvenil vendido a la Premier League

De momento, Johan Martínez (que irá a Newcastle) viene destacando en el Sudamericano sub-17 con la selección de Ecuador, donde el combinado es líder de su grupo y está muy cerca de conseguir un boleto al Mundial de la categoría a fin de año en Qatar.

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En los últimos años, Independiente del Vallle facturó ya más de 100 millones de euros por las ventas y comisiones de futuras transferencias de jugadores como: Gonzalo Plata, Kendry Páez, Moisés Caicedo, William Pacho, Piero Hincapié, Ángelo Preciado, Alan Minda, Deinner Ordóñez, Johan Martínez, entre otros.