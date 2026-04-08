La Capital | Ovación | Central

Central ante un desafío en el que el Gigante debe pesar para que el equipo sea protagonista

En la Copa Libertadores, la localía suele ser clave y el Canalla inicia su participación justo en casa. Mensaje fuerte desde el club: "La jugamos todos juntos"

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

8 de abril 2026 · 06:00hs
Alejo Veliz lo grita frente a los hinchas

Virginia Benedetto / La Capital

Alejo Veliz lo grita frente a los hinchas, en el último partido en el Gigante. El equipo de Almirón sumó de a tres.

Central está a horas de comenzar a escribir un nuevo capítulo en la Copa Libertadores, en el que será el mayor desafío del equipo de Arroyito para este 2026, y lo hará en el Gigante de Arroyito, donde se verá en la obligación de hacer pesar la localía. Porque ese, se sabe, suele ser uno de los puntales del protagonismo.

El debut será contra Independiente del Valle, a priori, el rival más complejo del grupo, al menos el de mejor ranking Conmebol y con mucho rodaje internacional en los últimos años. Lo del equipo ecuatoriano será una primera prueba de fuego para este Central de Jorge Almirón.

Son infinitas las especulaciones que se pueden hacer en la previa, aun sin tener el conocimiento suficiente como para saber cuál es el presente futbolístico de cada uno de los rivales (los otros del que comparten el Grupo H son Libertad de Paraguay y Universidad Central de Venezuela), pero hay la sensación de que una localía fuerte siempre está. En cualquier competencia que toque afrontar y mucho más en un certamen tan complejo como lo es la Copa Libertadores.

Aquella Copa Libertadores 2024 como ejemplo

La última participación de Central en la Copa Libertadores sirve como ejemplo, con lo que fue aquel andar del equipo de Miguel Ángel Russo en la edición 2024.

>>Leer más: Almirón probó un equipo de cara al debut copero de Central, con algunos regresos importantes

Ese ejemplo se trae a cuento porque aquel equipo falló en un partido clave, en su estadio, lo que motivó que tuviera que ir a buscar la clasificación a Uruguay (frente a Peñarol) porque los puntos obtenidos lo habían puesto en una encrucijada de cara a los octavos de final.

CampazVB
Jaminton Campaz viene de jugar en un nivel extraordinario y Central lo necesita encendido.

Jaminton Campaz viene de jugar en un nivel extraordinario y Central lo necesita encendido.

Ese partido en el que el Canalla no estuvo a la altura fue, también, frente al equipo más poderoso del grupo: Atlético Mineiro. Es decir, el Canalla no pudo sumar la totalidad de los puntos en su estadio y, como consecuencia, todo quedó reducido a lo que pudiera hacer de visitante.

Es fútbol

No hay una regla matemática en esto, porque es justamente fútbol. Puede pasar que un equipo no sea tan efectivo de local y que se transforme en una tromba como visitante, pero es algo más cercano a una excepción a la regla que a un comportamiento normal.

Hace algunos días, desde el club aparecieron algunos posteos en redes sociales con el lema “A la Copa la volvemos a jugar todos juntos”. La referencia primordial era a la convivencia de Ángel Di María y Marco Ruben nuevamente en una Copa Libertadores, tal como sucedió allá por 2006, pero hay algo más en ese mensaje.

>>Leer más: De un objetivo a otro: Central despejó un camino y ahora pone toda la atención en otra ruta

El pedido de los jugadores canallas

Porque en otros de los videos aparecieron varios protagonistas hablando del “respeto”, del “no a la discriminación” (algunos de los postulados de la Conmebol), pero también en lo que tiene que ver con lo relacionado al comportamiento del hincha en las tribunas. “Usar pirotecnia, tirar objetos e invadir el campo es jugar en contra”, fue la frase de Enzo Copetti. “La violencia no es pasión”, dio Jaminton Campaz. “Porque no es sólo una falta, hay consecuencias”, dijo Carlos Quintana. “Te pueden suspender”, agregó Franco Ibarra. Y Alejo Veliz: “Te podés quedar sin ir a la cancha y te necesitamos con nosotros”. “Cuidá tu lugar en la cancha, cuidemos nuestra localía”, añadió Agustín Sández.

Un video instructivo, de concientización, pero que refleja que nadie pretende que suceda aquello que le tocó vivir al equipo de Russo hace algunos años en aquel partido en el que el Canalla debió jugar sin público en las tribunas. Fue justamente el que perdió contra Atlético Mineiro.

IbarraVB
Franco Ibarra es el motor del equipo en el mediocampo. El volante central está en un gran nivel.

Franco Ibarra es el motor del equipo en el mediocampo. El volante central está en un gran nivel.

>>Leer más: Jaminton Campaz volvió entonado de la selección y solo no fue la figura por los goles de Alejo Veliz

Es que de eso se trata la Copa Libertadores, de no dejar ni el más mínimo detalle librado al azar, sobre todo en partidos en los que el equipo juega en condición de local. Después, por supuesto, es el equipo el que debe estar a la altura desde lo futbolístico.

El arrastre que trae de local

Hasta aquí, el único parámetro que tiene Central respecto a la localía en este 2026 son los seis partidos que disputó en Arroyito, de los cuales logró el 55 por ciento de los puntos (tres triunfos, un empate y dos derrotas).

El Canalla viene de dos victorias consecutivas en su estadio, frente a Banfield primero y Atlético Tucumán después. Un buen antecedente y un envión anímico importante, pero está claro que lo que se vendrá a partir de este jueves es otra cosa, con mayores obligaciones y posiblemente ante otro tipo de rivales.

Central ya calienta motores para su mayor desafío deportivo del año, en el que arrancará como local y buscará la aceleración máxima ya en la partida.

Noticias relacionadas
El ex Newells Cocoliso González integra la delegación de Independiente del Valle que jugará ante Central.

Copa Libertadores: el rival de Central en el debut entrenará en el predio de Newell's

Sebastián González Beligoy es el árbitro designado para Newells y San Lorenzo.

Los árbitros del domingo: Martínez Beligoy para Newell's y Fernando Echenique para Central

En el final, la alegría extrema. Los jugadores de Central celebran tras el triunfo agónico frente a Godoy Cruz.

La reserva de Central nunca se resignó y en el final logró una gran victoria frente a Godoy Cruz

Jorge Almirón sabe que el partido que se juega Central el próximo jueves es muy importante.

Primer ensayo de Central para la Copa Libertadores: qué equipo probó Jorge Almirón

Ver comentarios

Las más leídas

Jugó y dirigió a Central y ahora está por alcanzar una marca que lo pone en la historia de su actual equipo

Jugó y dirigió a Central y ahora está por alcanzar una marca que lo pone en la historia de su actual equipo

Buena noticia para Scaloni de cara al Mundial: recupera a un jugador de la selección argentina

Buena noticia para Scaloni de cara al Mundial: recupera a un jugador de la selección argentina

Juzgan a un corredor inmobiliario en Rosario por presunta infracción a la ley

Juzgan a un corredor inmobiliario en Rosario por presunta infracción a la ley

Julia Strada y el crédito en el Banco Nación: No existe ningún tipo de arbitrariedad en el trámite

Julia Strada y el crédito en el Banco Nación: "No existe ningún tipo de arbitrariedad en el trámite"

Lo último

Habilitan el tránsito en la ruta 34 tras cinco días de corte en Lehmann

Habilitan el tránsito en la ruta 34 tras cinco días de corte en Lehmann

Villa Gobernador Gálvez: le causó heridas cortantes a su pareja y la dejó encerrada en la casa

Villa Gobernador Gálvez: le causó heridas cortantes a su pareja y la dejó encerrada en la casa

Créditos hipotecarios del Banco Nación: requisitos, cuotas y claves para acceder

Créditos hipotecarios del Banco Nación: requisitos, cuotas y claves para acceder

Crimen en una escuela de San Cristóbal: hay evidencia de nexos con True Crime Community

La Policía Federal detectó conexiones previas con el movimiento incel y una comunidad trasnacional que glorifica los tiroteos masivos. "Inédito en el país", subrayaron

Crimen en una escuela de San Cristóbal: hay evidencia de nexos con True Crime Community
Crimen en Funes: confirman cómo mataron a Ramiro Nast y hay un nuevo detenido
Policiales

Crimen en Funes: confirman cómo mataron a Ramiro Nast y hay un nuevo detenido

Rescate increíble en Bigand: cómo se salvó el automovilista que pasó 24 horas perdido
La Región

Rescate increíble en Bigand: cómo se salvó el automovilista que pasó 24 horas perdido

Vacunas antigripales: con la llegada del frío se reactiva la campaña en Rosario

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Vacunas antigripales: con la llegada del frío se reactiva la campaña en Rosario

Intento de robo en barrio Martin: ataque con piedras contra un bar
POLICIALES

Intento de robo en barrio Martin: ataque con piedras contra un bar

Piden que el juez Salmain sea apartado del cargo subrogante que ocupa en Santa Fe
POLITICA

Piden que el juez Salmain sea apartado del cargo subrogante que ocupa en Santa Fe

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Jugó y dirigió a Central y ahora está por alcanzar una marca que lo pone en la historia de su actual equipo

Jugó y dirigió a Central y ahora está por alcanzar una marca que lo pone en la historia de su actual equipo

Buena noticia para Scaloni de cara al Mundial: recupera a un jugador de la selección argentina

Buena noticia para Scaloni de cara al Mundial: recupera a un jugador de la selección argentina

Juzgan a un corredor inmobiliario en Rosario por presunta infracción a la ley

Juzgan a un corredor inmobiliario en Rosario por presunta infracción a la ley

Julia Strada y el crédito en el Banco Nación: No existe ningún tipo de arbitrariedad en el trámite

Julia Strada y el crédito en el Banco Nación: "No existe ningún tipo de arbitrariedad en el trámite"

Primer ensayo de Central para la Copa Libertadores: qué equipo probó Jorge Almirón

Primer ensayo de Central para la Copa Libertadores: qué equipo probó Jorge Almirón

Ovación
Francisco Scarpeccio y su primer gol en Newells: Lo importante es que sumemos

Por Hernán Cabrera
Ovación

Francisco Scarpeccio y su primer gol en Newell's: "Lo importante es que sumemos"

Francisco Scarpeccio y su primer gol en Newells: Lo importante es que sumemos

Francisco Scarpeccio y su primer gol en Newell's: "Lo importante es que sumemos"

Rosario Central vs Independiente del Valle por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs Independiente del Valle por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Valderrama a Newells y la recordada pregunta letal: ¿Dónde está el maíz, que no lo veo?

Valderrama a Newell's y la recordada pregunta letal: "¿Dónde está el maíz, que no lo veo?"

Policiales
Villa Gobernador Gálvez: le causó heridas cortantes a su pareja y la dejó encerrada en la casa
POLICIALES

Villa Gobernador Gálvez: le causó heridas cortantes a su pareja y la dejó encerrada en la casa

Crimen en Funes: confirman cómo mataron a Ramiro Nast y hay un nuevo detenido

Crimen en Funes: confirman cómo mataron a Ramiro Nast y hay un nuevo detenido

Intento de robo en barrio Martin: ataque con piedras contra un bar

Intento de robo en barrio Martin: ataque con piedras contra un bar

Balacera en zona sur: delincuentes en moto atacaron una barbería

Balacera en zona sur: delincuentes en moto atacaron una barbería

La Ciudad
Transporte local: garantizan frecuencias, pero advierten sobre retrasos en la Sube
LA CIUDAD

Transporte local: garantizan frecuencias, pero advierten sobre retrasos en la Sube

TecnoCiencias Pop: Rosario vuelve a poner la ciencia en el juego

TecnoCiencias Pop: Rosario vuelve a poner la ciencia en el juego

Se abren las ofertas para la concesión de la autopista a Buenos Aires y Circunvalación

Se abren las ofertas para la concesión de la autopista a Buenos Aires y Circunvalación

Con el aumento del precio de la nafta, las multas de tránsito arrancan desde los 60 mil pesos

Con el aumento del precio de la nafta, las multas de tránsito arrancan desde los 60 mil pesos

Un diputado rosarino y una remera filosa contra Adorni: A deslomarse que esas cuotas no se pagan solas
Política

Un diputado rosarino y una remera filosa contra Adorni: "A deslomarse que esas cuotas no se pagan solas"

El tiempo en Rosario: miércoles otoñal, con cielo nublado y máxima de 22 grados
La ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles otoñal, con cielo nublado y máxima de 22 grados

Copa Libertadores: el rival de Central en el debut entrenará en el predio de Newells
Ovación

Copa Libertadores: el rival de Central en el debut entrenará en el predio de Newell's

Los árbitros del domingo: Martínez Beligoy para Newells y Fernando Echenique para Central
Ovación

Los árbitros del domingo: Martínez Beligoy para Newell's y Fernando Echenique para Central

Crimen del chofer de Uber en San Lorenzo: un plan para robarle, matarlo y descartar el cuerpo
Policiales

Crimen del chofer de Uber en San Lorenzo: un plan para robarle, matarlo y descartar el cuerpo

Llega Festival Diseño Local Rosario: 35 marcas, charlas y feria gratis en el CEC
La Ciudad

Llega Festival Diseño Local Rosario: 35 marcas, charlas y feria gratis en el CEC

Juicio oral a una mujer por organizar un homicidio por encargo de su novio preso
POLICIALES

Juicio oral a una mujer por organizar un homicidio por encargo de su novio preso

Funes: detienen a un sospechoso por el homicidio de Ramiro Nast 
Policiales

Funes: detienen a un sospechoso por el homicidio de Ramiro Nast 

Un árbol cayó frente a la Normal 3 y destrozó el auto de una docente
La Ciudad

Un árbol cayó frente a la Normal 3 y destrozó el auto de una docente

Julia Strada y el crédito en el Banco Nación: No existe ningún tipo de arbitrariedad en el trámite
Política

Julia Strada y el crédito en el Banco Nación: "No existe ningún tipo de arbitrariedad en el trámite"

Condenado a 10 años de prisión por causar la muerte de su pareja al arrojarla bajo un auto
Policiales

Condenado a 10 años de prisión por causar la muerte de su pareja al arrojarla bajo un auto

El gobierno enviará una nueva ley de salud mental al Congreso: cambia el enfoque en internaciones
Política

El gobierno enviará una nueva ley de salud mental al Congreso: cambia el enfoque en internaciones

Hallaron con vida al joven de Bigand que estaba desaparecido: cayó de un puente con su auto
LA REGION

Hallaron con vida al joven de Bigand que estaba desaparecido: cayó de un puente con su auto

Ley de glaciares: advierten por impactos económicos y fiscales ante posibles emergencias hídricas
informacion general

Ley de glaciares: advierten por impactos económicos y fiscales ante posibles emergencias hídricas

Denuncian que la defensa mintió sobre el avión de la subasta pública en Santa Fe
La Ciudad

Denuncian que la defensa mintió sobre el avión de la subasta pública en Santa Fe

Malvinas, muestra fotográfica de la comunión post guerra
Cultura

Malvinas, muestra fotográfica de la "comunión post guerra"

La racha de días de lluvia en Rosario tocó su techo este lunes y se acerca al final
La Ciudad

La racha de días de lluvia en Rosario tocó su techo este lunes y se acerca al final

Escuela de Oficios de la UNR: en apenas dos horas, 700 personas se anotaron en cursos de capacitación laboral
La Ciudad

Escuela de Oficios de la UNR: en apenas dos horas, 700 personas se anotaron en cursos de capacitación laboral

Controles de alcoholemia: primer trimestre a la baja y con más operativos vehiculares
La Ciudad

Controles de alcoholemia: primer trimestre a la baja y con más operativos vehiculares

Conflicto universitario: los docentes de la UTN ratifican el paro del miércoles
La Ciudad

Conflicto universitario: los docentes de la UTN ratifican el paro del miércoles