La emotiva arenga de un ex-Central previo a la victoria de Huracán ante San Lorenzo

El Globo logró un histórico triunfo ante el Ciclón y cortó una racha de 25 años sin ganar en el Nuevo Gasómetro, con un rosarino como referente

Huracán vivió una tarde para el recuerdo con la victoria por 2 a 0 ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro , donde rompió una racha de 25 años sin ganar en ese estadio . Antes de salir a la cancha y quedarse con el clásico de barrio porteño, Hernán Galíndez, ex- Central , motivó a sus compañeros con un mensaje especial .

El arquero rosarino, que representó a Ecuador en el Mundial 2026, fue quien tomó la palabra en el vestuario visitante y realizó la arenga previa al encuentro . Dicho momento, fue captado por una cámara oculta y, luego del partido, se viralizó en las redes sociales .

Con un mensaje para nada improvisado y lleno de entusiasmo , el capitán del Globo impulsó a sus compañeros a ir decididos en búsqueda de un histórico triunfo, que llegó gracias al doblete del ecuatoriano Jordy Caicedo .

Huracán demostró el convencimiento necesario para quedarse con los tres puntos en la casa de su eterno rival. Cabe destacar que además llevaba 17 años sin ganar el clásico como visitante , cuando venció 1 a 0 al Ciclón en el Clausura 2009, pero en La Bombonera.

La arenga de Hernán Galíndez

“Estas son las oportunidades que uno siempre espera. Desde chico, uno siempre sueña con este tipo de partidos. Cuando se llega, hay veces te entran dudas si estás preparado. Esas dudas y esos nervios, ¿tienen fundamentos? ¿De dónde vienen? Nos los inventamos nosotros”, comenzó el arquero dentro del vestuario.

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Junto a la bandera con la leyenda “Por la gente, por el barrio y por la camiseta” que colgó en una de las paredes del vestuario, Galíndez exclamó: “Nosotros venimos acá a hacer lo que hacemos todos los días. Sea en esta cancha o en el Ducó. A mí no me importa. Yo amo jugar al fútbol donde sea. En mi casa, en mi barrio, con ustedes y en todos lados”.

“Yo nací para esto. Nací para jugar este tipo de partidos y estoy seguro de que todos ustedes también, entonces hoy venimos a su casa y los bailamos. Les jugamos al fútbol y les ganamos el partido”, sentenció el rosarino y generó la explosión de euforia de sus compañeros.