Central: cuando haya fútbol, será entre los propios canallas

El plantel de Central continúa trabajando en Arroyo Seco y el amistoso que el cuerpo técnico tenía previsto realizar en medio del parate por la fecha Fifa finalmente no se dará. La explicación que partió desde el cuerpo técnico es que no se pudo concretar ningún ensayo por la imposibilidad de los rivales que habían sido apuntados. De esta forma, las cuestiones futbolísticas que Miguel Ángel Russo trabajará en estos días serán en entrenamientos propios, algo que no generará ningún inconveniente, ya que es la metodología habitualmente utilizada.