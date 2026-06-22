Central: cuándo regresa el plantel a practicar y qué trabajos les dieron a los jugadores

El Canalla aún está de licencia, pero con una tarea especial para los futbolistas, que serán evaluados en el inicio de la pretemporada

El próximo lunes el plantel de Central se reencontrará en el Arroyo Seco para dar inicio a la pretemporada.

Al fútbol argentino le falta más de un mes para que vuelva a la actividad y el plantel de Central está todavía de licencia. El regreso a los entrenamientos está previsto para el próximo lunes 29 en el predio de Arroyo Seco . Ese día se le pondrá inicio a la pretemporada.

Cuando llegue ese día, los futbolistas serán sometidos a pruebas de todo tipo, sobre todo físicas, las que arrojarán un detalle minucioso de la condición de cada uno en base a los trabajos que el cuerpo técnico les indicó que realizaran durante las dos semanas previas al reencuentro.

Para muchos fue largo el parate que tuvieron los jugadores antes del inicio de los trabajos de cara al segundo semestre, pero fue lo que diagramó el cuerpo técnico después del último partido que tuvo el Canalla.

Allí se estableció la fecha de la vuelta a los trabajos, pero con algunas directivas claras. Los futbolistas tenían dos semanas de libertad absoluta y en las dos restantes debían cumplir una rutina particular.

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El último partido de Central en el semestre fue ante Estudiantes, por la Copa Argentina, el 31 de mayo. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Lo que se informó es que a cada jugador se le dio un cronograma de trabajo para que lleve adelante durante esas dos semanas, con el objetivo de que el inicio de la pretemporada no los encuentre en sintonías diferentes.

Uno de los que más tarde terminó

Central fue uno de los equipos que más tarde terminó el primer semestre. Su último partido fue el 31 de mayo, en el choque por Copa Argentina frente a Estudiantes. Por eso, teniendo en cuenta que el regreso al trabajo está previsto para el lunes 29, es prácticamente un mes el período de descanso aunque, se insiste, ya dos semanas antes los jugadores tenían la obligación de cumplir con los trabajos personalizados que les fueron entregados.

En esa vuelta a Arroyo Seco, Almirón y sus colaboradores analizarán primero las condiciones físicas de cada uno de los futbolistas para darle inicio a una pretemporada que deberá servir de base para ese segundo semestre en el que habrá objetivos muy importantes.

Es que el Canalla tendrá que afrontar no sólo el torneo Clausura sino también la Copa Libertadores, en la que debe jugar los octavos de final frente a Corinthians de Brasil. En caso de avanzar, el calendario de partidos se le hará obviamente más pesado. También está pendiente el choque ante Estudiantes por la Supercopa Internacional.