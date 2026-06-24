Rápido y furioso: cuántos partidos tendrá Central el primer mes cuando la competencia se reinicie

El Canalla tendrá el desafío del torneo Clausura, pero inmediatamente le llegará el choque de octavos de final de la Copa Libertadores, ante Corinthians

Central le puso punto final a un primer semestre muy agitado en el partido ante Estudiantes, por Copa Argentina.

Mientras el plantel continúa de licencia (regresará a los trabajos el próximo lunes 29), en Central ya están muy atentos a lo que será el inicio del segundo semestre de este 2026, que se vendrá con todo, con una seguidilla de partidos importantes y muy seguidos.

El final de la primera mitad del año no fue del todo buena para el Canalla, en el que perdió tres de los últimos cuatro partidos que disputó, de allí la necesidad de que algo cambie cuando la actividad se reinicie.

Lo primero que deberá afrontar el equipo de Jorge Almirón es el torneo Clausura, pero inmediatamente se pondrá en sintonía con la Copa Libertadores , que será, por supuesto, el desafío más importante.

Y así como la seguidilla de partidos pareció jugarle en contra en ese cierre del primer semestre, lo que se le viene a Central marcha por la misma sintonía. El inicio de competencia será furioso.

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Seis partidos en menos de un mes

¿Cómo es eso? En ese primer mes de competencia serán seis encuentros los que deberá disputar, lo que hará que las exigencias se presenten desde muy temprano.

Pizarro, en el partido ante Independiente del Valle. Central volverá a tener Copa Libertadores en el segundo semestre.

El inicio del torneo Clausura está previsto ni bien finalice el Mundial. Iniciará el fin de semana del 26 de julio. En esa primera fecha el Canalla deberá visitar al campeón Belgrano. Después de eso recibirá a Racing y visitará a River.

Hasta ahí nada que llame demasiado la atención, pero inmediatamente se subirá al barco de la Libertadores, donde chocará con Corinthians de Brasil, por los octavos de final. Ese encuentro ya tiene fecha: el jueves 13 de agosto.

A los pocos días recibirá a Aldosivi, encuentro que será la previa del choque de vuelta por la Copa, en San Pablo.

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Central y una experiencia ya vivida

Esto es, en menos de un mes Central deberá afrontar seis compromisos, atravesando un ajetreo desde lo físico similar a lo que vivió en el cierre del primer semestre, entre torneo Apertura, Copa Libertadores y Copa Argentina.

Esa seguidilla de partidos fue justamente donde hizo foco Almirón tras la derrota frente a Estudiantes. No lo puso como excusa, pero sí, a su criterio, como uno de los principales factores de la merma física y futbolística.

Lo cierto es que cuando la actividad se reanude, Central se topará nuevamente con ese tipo de exigencia, donde se buscará un buen arranque en el Clausura y, de más está decir, sortear los octavos de final de la Copa Libertadores.