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En Central, el primer gran partido del semestre lo está jugando la dirigencia

Con el plantel Canalla aún de licencia, los responsables del fútbol deben moverse rápido y con inteligencia en la búsqueda de refuerzos

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

21 de junio 2026 · 19:17hs
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Gonzalo Belloso y Carolina Cristinziano son los máximos responsables del fútbol de Central.

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Gonzalo Belloso y Carolina Cristinziano son los máximos responsables del fútbol de Central.

Pese a la falta de fútbol, en Central pasan cosas de manera constante. Que lo digan, por ejemplo, aquellos que nunca imaginaron lo que sucedería con Jorge Broun (la dirigencia le pidió la rescisión del contrato). Pero más allá de eso, el Canalla atraviesa un momento de relativa calma y el primer gran partido ya lo está jugando la dirigencia en este mercado de pases.

Hasta aquí hubo un solo movimiento en lo que tiene que ver con la contratación de refuerzos: la llegada del zaguero central paraguayo Sebastián Zaracho, quien proviene de Guaraní. Suena a poco, por supuesto, pero se espera que en los próximos días o las próximas semanas aparezcan más caras nuevas.

Frente a esas expectativas que hay por parte de los hinchas, el trabajo de la comisión directiva será clave. Se sabe que los máximos responsables del fútbol Canalla son el presidente Gonzalo Belloso y la vicepresidenta Carolina Cristinziano, quienes por el momento no viajaron al Mundial. Se especula que no lo hicieron porque están abocados de lleno a la búsqueda de los refuerzos que solicitó el técnico Jorge Almirón.

La Libertadores, el mayor desafío

Por eso, ese partido clave que se está jugando ahora, en el que se intentará hacer todo lo más rápido posible, para que el DT pueda tener a los futbolistas cuanto antes. Nadie más que ellos (dirigentes y entrenador) saben que el mayor desafío del equipo estará en la Copa Libertadores, para la que hará falta sumar experiencia, pero sobre todo jerarquía.

>> Leer más: San Juan, representante de Broun: "Es totalmente injusta la decisión que tomaron con Fatu"

Jorge Almirón espera que Central pueda sumar los refuerzos que solicitó. El DT fue ratificado por la dirigencia.

Jorge Almirón espera que Central pueda sumar los refuerzos que solicitó. El DT fue ratificado por la dirigencia.

Central debe tener ya totalmente armado el plantel para el último fin de semana de julio, que es cuando arranca el torneo Clausura, pero sobre todo hará falta un equipo ya con cierto trabajo encima para ese jueves 13 de agosto en el que el Canalla jugará, en el Gigante, el partido de ida por los octavos de final de la Libertadores, frente a Corinthians. El jueves 20 será la revancha en San Pablo.

No es sensación, es una realidad

Hay un trabajo importante por hacer en este mercado de pases, algo que no es una sensación sino una realidad. Está la necesidad de ir en busca de un centrodelantero después de lo que fue la partida de Alejo Veliz. Había otros varios puestos a cubrir que estuvieron claros desde el principio y, ahora, se suma la necesidad de ir en busca de un arquero para que sea alternativa a Jeremías Ledesma, después de lo que fue la decisión de la directiva de prescindir de Fatura Broun.

Que no se hayan conocido los nombres de los posibles refuerzos tiene que ver exclusivamente con el hermetismo con el que se maneja esta dirigencia, no por otra cosa. Porque seguramente el trabajo debe ser diario y también arduo. Son esos actores quienes ya están jugando el primer gran partido en esta segunda mitad del año.

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