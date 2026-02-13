La Capital | Ovación | Central Córdoba

Central Córdoba jugará a beneficio ante la reserva de Rosario Central con público en el Gabino Sosa

El nuevo plantel de Central Córdoba disputará el último amistoso ante el Canalla con la presencia de Nery Domínguez, este sábado, a las 9.30

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

13 de febrero 2026 · 20:46hs
Central Córdoba. El Matador con Nery Domínguez jugará este sábado a las 9.30 ante la reserva de Central.

Central Córdoba. El Matador con Nery Domínguez jugará este sábado a las 9.30 ante la reserva de Central.

Central Córdoba jugará el último partido amistoso ante la reserva de Rosario Central, previo al debut en la Primera C que será ante Muñiz, el domingo 22, a las 17 en la cancha de Atlas. El encuentro ante el Canalla será este sábado a las 9.30 en el estadio Gabino Sosa, abierto al público.

Para poder ingresar, habrá que llevar un alimento no perecedero o útiles escolares en buen estado. Todo lo recaudado será donado al comedor Copa de Leche de Tablada.

Central Córdoba con su nuevo plantel

La pretemporada del Charrúa llega a su fin y para el plantel de Central Córdoba es una buena medida terminarla con un partido amistoso, con la presencia de la gente que lo va acompañar nuevamente en el nuevo torneo de la Primera C.

El Matador viene de realizar seis encuentros amistosos, todos con resultados positivos. El último fue ante Alba de Maciel. En el partido principal, el Charrúa ganó por 3 a 0 con tantos de Renzo Altamura, el Pato Sánchez y Benjamín Galucci.

>> Leer más: Central Córdoba: dos años en el cargo y van por el sueño de que el tercero les dé el ascenso

Los partidos que disputó el Matador

El once de Córdoba formó con Matías Giroldi, Francisco Duré, Paulo Killer, Mateo Yaszczuk, Emanuel Rodríguez, Facundo Galli, Nery Domínguez, Cristian Sánchez, Benjamín Galucci, Joaquín Messi y Renzo Altamura.

En el segundo partido Córdoba cayó por 4 a 3 y formó con Moresco, Porta, Pasinato, Spelzini, Rovetto, Córdoba, Spelzini, Fagundez, Arduino, Otero y Fernández.

Argentino.El equipo de José Previti finalizó la pretemporada con amistosos en el Olaeta.

Argentino cerró sus amistosos antes del debut ante Juventud Unida en la Primera C

El Alpine de Franco Colapinto en Bahrein. Finalizó su primera semana de una pretemporada en Fórmula 1.

Colapinto y su primera semana de pretemporada de Fórmula 1 con un saldo que ilusiona

Gobetti busca una canasta en el partido del lunes ante Villa Mitre. Provincial buscará recuperarse ante Quilmes de Mar del Plata.

Liga Argentina Provincial espera a Quilmes en el Salvador Bonilla

Lionel Messi sufrió una distensión en uno de sus isquiotibiales, una lesión recurrente en los últimos tiempos, y en Europa afirman que no irá al Mundial si no se siente bien.

Afirman que Messi no irá al Mundial si no se siente en condiciones físicas de jugar

