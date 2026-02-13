Central Córdoba jugará a beneficio ante la reserva de Rosario Central con público en el Gabino Sosa

El nuevo plantel de Central Córdoba disputará el último amistoso ante el Canalla con la presencia de Nery Domínguez, este sábado, a las 9.30

Central Córdoba. El Matador con Nery Domínguez jugará este sábado a las 9.30 ante la reserva de Central.

Central Córdoba jugará el último partido amistoso ante la reserva de Rosario Central , previo al debut en la Primera C que será ante Muñiz, el domingo 22, a las 17 en la cancha de Atlas. El encuentro ante el Canalla será este sábado a las 9.30 en el estadio Gabino Sosa , abierto al público.

Para poder ingresar, habrá que llevar un alimento no perecedero o útiles escolares en buen estado. Todo lo recaudado será donado al comedor Copa de Leche de Tablada.

La pretemporada del Charrúa llega a su fin y para el plantel de Central Córdoba es una buena medida terminarla con un partido amistoso, con la presencia de la gente que lo va acompañar nuevamente en el nuevo torneo de la Primera C.

El Matador viene de realizar seis encuentros amistosos, todos con resultados positivos. El último fue ante Alba de Maciel. En el partido principal, el Charrúa ganó por 3 a 0 con tantos de Renzo Altamura, el Pato Sánchez y Benjamín Galucci.

Los partidos que disputó el Matador

El once de Córdoba formó con Matías Giroldi, Francisco Duré, Paulo Killer, Mateo Yaszczuk, Emanuel Rodríguez, Facundo Galli, Nery Domínguez, Cristian Sánchez, Benjamín Galucci, Joaquín Messi y Renzo Altamura.

En el segundo partido Córdoba cayó por 4 a 3 y formó con Moresco, Porta, Pasinato, Spelzini, Rovetto, Córdoba, Spelzini, Fagundez, Arduino, Otero y Fernández.