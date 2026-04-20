Central Córdoba: Horacio Vailatti picó en punta para ser el técnico del equipo de Tablada

El entrenador pentacampeón con Belgrano de Arequito en la Liga Casildense fue tentado para dirigir a Central Córdoba en la Primera C

Todo los caminos conducen a que Horacio Vailatti sea el nuevo entrenador de Central Córdoba para dirigir el resto de la temporada de la Primera C . El DT pentacampeón de la Liga Casildense con Belgrano de Arequito es uno de los técnicos que están en carpeta de la dirigencia charrúa junto a otros entrenadores como Cacho Sialle y Diego Osella.

Vailatti , reconocido en las ligas del interior, comenzó la etapa de entrenador justamente en la entidad de barrio Tablada dirigiendo las categorías menores, hace más de 20 años, y después realizó una carrera brillante como entrenador.

En la presente temporada, Vailatti decidió alejarse de la dirección técnica, y ahora deberá evaluar con su entorno familiar la propuesta realizada por la dirigencia de Córdoba, según pudo averiguar Ovación .

En tanto la dirigencia charrúa se contactó con el técnico y espera una respuesta en las próximas horas, de acuerdo con lo que confió un alto dirigente del Matador.

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Central Córdoba arrancó mal el torneo

Para la presente temporada llegaron cerca de 15 refuerzos al plantel de Teglia y Acoglanis, los resultados no llegaron. Las producciones fueron pobres y en la séptima fecha, tras la igualdad ante Luján la dirigencia decidió despedir a la dupla técnica.

En su lugar convocó al coordinador de inferiores Alejandro Rubinich y Martín Mustachi como ayudante. Y con técnico interino, el equipo dejó una pobre imagen jugó mal y ante Centro Español con muy poco se llevó un triunfo en el final del partido.