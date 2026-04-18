Central Córdoba no reaccionó pese al cambio de mando y perdió con Centro Español en el Gabino Sosa

Ya sin la dupla Teglia-Acoglanis al frente del plantel, Central Córdoba no pudo con Centro Español, que le ganó bien en una de las últimas acciones.

Una de las situaciones en el Gabino Sosa, a favor de Centro Español. Central Córdoba no llegó mucho.

La experiencia de Nery Domínguez, en el mediocampo de Central Córdoba.

Central Córdoba inició el proceso de recambio, ya no está al mando la dupla Teglia-Acoglanis y con la conducción interina de Alejandro Rubinich intentó en el Gabino Sosa recomponer la mala imagen en este torneo. Pero no pudo y volvió a perder, sobre el final por 1 a 0 ante Centro Español .

Por supuesto, no por nada se cambiaron a los entrenadores y Córdoba se mostró como un equipo sin ideas ni conducción, que depende casi exclusivamente de lo que haga Cristian Sánchez. No se vio nada distinto pese al debut del técnico Alejandro Rubinich.

Centro Español fue más en todo momento y tuvo las más claras, con en un mano a mano que tapó Giroldi.

Los charrúas se mostraron como un equipo con mucha distancia entre líneas, sin juego asociado y con arrestos individualidades. La visita en cambio tuvo más la pelota y la hizo circular.

A Córdoba se lo vio siempre nervioso e inconexo, con problemas defensivos y de coordinación, al que la experiencia de Nery Domínguez no pudo ordenar. Hasta cometió dos faltas muy cerca del área que el rival no aprovechó.

Nada cambió en el complemento pese a los cambios que implementó Rubinich y a los 40' sufrió el mazazo. Córner desde la derecha y dos cabezazos en el área que cumplieron con la regla, para el gol de Centro Español de William Giménez.

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Por este gol del jugador de Centro Español para ganarle a Central Córdoba de Rosario. pic.twitter.com/ASnrbY9LzF — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) April 18, 2026

Solo a los 47', el cabezazo de Yaszczuk que buscaba red fue sacado magistralmente por el arquero en el ángulo. La chance de al menos rescatar un punto se esfumío definitivamente.

Las formaciones en el Gabino Sosa

Central Córdoba: Matías Giroldi; Francisco Duré, Paulo Killer, Mateo Yaszczuk y Stéfano Pizzio; Facundo Galli, Nery Domínguez, Joaquín Messi y Brian Otero (ET Franco Fernández); Renzo Altamura (ET Marco Brusutti) y Cristian Sánchez. DT: Alejandro Rubinich.

Centro Español: Agustín Forgaral; Maximiliano Jerez, Eros Medaglia, Enzo Pare y Facundo Rizzo; Adrián Arrighi, Emanuel Castañeda, Pedro Alfonso y Braian Hernández; William Giménez y Sebastián Balmaceda. DT: Sergio Geldstein.

Gol: 85' Giménez (CE)

Estadio: Gabino Sosa

Arbitro: Matías Ansede