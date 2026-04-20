Eventos masivos en Rosario: en la última semana detuvieron a 18 cuidacoches

En el marco de los distintos operativos que se llevaron a cabo en los eventos masivos que se desplegaron en Rosario la última semana, un total de 18 cuidacoches fueron demorados por agentes de la Secretaría de Control municipal y la Policía de la provincia de Santa Fe.

En concreto, en el recital de Ricky Martin, en el Autódromo, fueron detenidas 13 personas, mientras que otras cinco intervenciones de ese tipo se dieron el sábado el pasado en la presentación de Tini en el estadio de Newell´s Old Boys en el Parque Independencia.

L los datos sobre los operativos se dieron a conocer en el marco de una conferencia de prensa que realizaron el secretario de Control y Convivencia municipal, Diego Herrera, el coordinador de la Dirección de Eventos Masivos del Ministerio de Justicia y Seguridad, Gustavo Velázquez y el secretario de Comercio Interior y Servicios del Ministerio de Desarrollo Productivo, Gustavo Rezzoaglio. Los funcionarios hicieron una evaluación conjunta de las intervenciones y del impacto económico generado por la agenda de actividades.

Al respecto, Herrera detalló los resultados de los operativos de control vinculados a la actividad en la vía pública, especialmente en torno a la presencia de cuidacoches. “Entre los recitales de mayor convocatoria, como los de Ricky Martin y Tini, se registraron 18 personas demoradas: 13 en el primero y 5 en el Parque Independencia. Los operativos funcionaron correctamente y no se registraron quejas relevantes”, señaló.

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El secretario de Control precisó que se recibieron algunos reclamos principalmente vinculados a actitudes agresivas en situaciones de estacionamiento, y que los mismos fueron atendidos de manera inmediata gracias al patrullaje permanente en los anillos de seguridad dispuestos.

“La capacidad de respuesta fue rápida, con móviles que recorrían de forma constante las zonas delimitadas”, explicó. En concreto, del total de las detenciones de cuidacoches, algunos casos se dieron por dichas situaciones agresivas, mientras que otros se concretaron al no poder ser (o negarse) a ser identificados.

Por su parte, Velázquez también calificó como “positivo” el balance de los operativos de seguridad y lo vinculó con la planificación estratégica implementada. “Que Rosario y la provincia de Santa Fe vuelvan a ser sede de eventos internacionales no es casual. Los resultados son visibles, aunque es necesario sostener el esfuerzo y no relajarse”, señaló.

Finalmente, Rezzoaglio subrayó que “del 14 al 19 de abril, más de 100 mil personas transitaron por la ciudad convocadas por estos eventos”, y remarcó que la diversidad de propuestas evidencia un cambio de escenario: “Rosario hoy vuelve a ser elegida para congresos, espectáculos y actividades deportiva”.