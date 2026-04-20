La Capital | La Ciudad | Rosario

Eventos masivos en Rosario: en la última semana detuvieron a 18 cuidacoches

Las intervenciones se hicieron en los operativos llevados adelante por agentes municipales y policiales

20 de abril 2026 · 19:46hs
Casi veinte cuidacoches fueron demorados. 

Casi veinte cuidacoches fueron demorados. 

En el marco de los distintos operativos que se llevaron a cabo en los eventos masivos que se desplegaron en Rosario la última semana, un total de 18 cuidacoches fueron demorados por agentes de la Secretaría de Control municipal y la Policía de la provincia de Santa Fe.

En concreto, en el recital de Ricky Martin, en el Autódromo, fueron detenidas 13 personas, mientras que otras cinco intervenciones de ese tipo se dieron el sábado el pasado en la presentación de Tini en el estadio de Newell´s Old Boys en el Parque Independencia.

L los datos sobre los operativos se dieron a conocer en el marco de una conferencia de prensa que realizaron el secretario de Control y Convivencia municipal, Diego Herrera, el coordinador de la Dirección de Eventos Masivos del Ministerio de Justicia y Seguridad, Gustavo Velázquez y el secretario de Comercio Interior y Servicios del Ministerio de Desarrollo Productivo, Gustavo Rezzoaglio. Los funcionarios hicieron una evaluación conjunta de las intervenciones y del impacto económico generado por la agenda de actividades.

Al respecto, Herrera detalló los resultados de los operativos de control vinculados a la actividad en la vía pública, especialmente en torno a la presencia de cuidacoches. “Entre los recitales de mayor convocatoria, como los de Ricky Martin y Tini, se registraron 18 personas demoradas: 13 en el primero y 5 en el Parque Independencia. Los operativos funcionaron correctamente y no se registraron quejas relevantes”, señaló.

>>Leer más: Cuidacoches: se labraron unas 70 actas a lo largo del fin de semana

El secretario de Control precisó que se recibieron algunos reclamos principalmente vinculados a actitudes agresivas en situaciones de estacionamiento, y que los mismos fueron atendidos de manera inmediata gracias al patrullaje permanente en los anillos de seguridad dispuestos.

“La capacidad de respuesta fue rápida, con móviles que recorrían de forma constante las zonas delimitadas”, explicó. En concreto, del total de las detenciones de cuidacoches, algunos casos se dieron por dichas situaciones agresivas, mientras que otros se concretaron al no poder ser (o negarse) a ser identificados.

Por su parte, Velázquez también calificó como “positivo” el balance de los operativos de seguridad y lo vinculó con la planificación estratégica implementada. “Que Rosario y la provincia de Santa Fe vuelvan a ser sede de eventos internacionales no es casual. Los resultados son visibles, aunque es necesario sostener el esfuerzo y no relajarse”, señaló.

Finalmente, Rezzoaglio subrayó que “del 14 al 19 de abril, más de 100 mil personas transitaron por la ciudad convocadas por estos eventos”, y remarcó que la diversidad de propuestas evidencia un cambio de escenario: “Rosario hoy vuelve a ser elegida para congresos, espectáculos y actividades deportiva”.

Noticias relacionadas
Los dos niños se recuperan en el hospital rosarino de zona norte.

Detectan rastros de cocaína en dos nenes internados en Rosario

María Florencia Sartirana junto a su pareja, el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.

Un banco de Rosario cerró cuentas ligadas a la pareja de Toviggino y reportó movimientos sospechosos

Los dos niños se recuperan en el hospital rosarino de zona norte.

Detectan rastros de cocaína en dos nenes internados en Rosario

La ciudad se prepara parecibir a Abel Pintos, Luciano Pereyra y Divididos como parte de su activa agenda de eventos convocantes

Este fin de semana, Rosario estuvo al tope de la capacidad hotelera por shows y congresos

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale que se lleva $377 millones

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale que se lleva $377 millones

Rosario sin agua: una invasión de camalotes complicó la toma del Paraná y provocó cortes

Rosario sin agua: una invasión de camalotes complicó la toma del Paraná y provocó cortes

Merecido, épico y emocionante, calificó Almirón al triunfo de Central ante Sarmiento

"Merecido, épico y emocionante", calificó Almirón al triunfo de Central ante Sarmiento

Newells arranca la semana con buenas noticias pensando en Instituto

Newell's arranca la semana con buenas noticias pensando en Instituto

Lo último

Un tiroteo en un morro de Rio de Janeiro dejó turistas varados en la cima

Un tiroteo en un morro de Rio de Janeiro dejó turistas varados en la cima

Eventos masivos en Rosario: en la última semana detuvieron a 18 cuidacoches

Eventos masivos en Rosario: en la última semana detuvieron a 18 cuidacoches

Intento de femicidio: imputaron a un hombre que irrumpió en la casa de su ex y la atacó con dos cuchillos

Intento de femicidio: imputaron a un hombre que irrumpió en la casa de su ex y la atacó con dos cuchillos

Imputaron a otro acusado por la balacera a una casa vinculada a la jueza que condenó a Los Monos

Jorge M. quedó en prisión preventiva acusado de participar del ataque a tiros contra una vivienda vinculada a Marisol Usandizaga. El hecho, perpetrado en 2018 e instigado por Guille Cantero, formó parte de la saga de atentados contra funcionarios judiciales por el juicio a Los Monos.

Imputaron a otro acusado por la balacera a una casa vinculada a la jueza que condenó a Los Monos
Rosario sin agua: una invasión de camalotes complicó la toma del Paraná y provocó cortes
La Ciudad

Rosario sin agua: una invasión de camalotes complicó la toma del Paraná y provocó cortes

Un banco de Rosario cerró cuentas ligadas a la pareja de Toviggino y reportó movimientos sospechosos
Información General

Un banco de Rosario cerró cuentas ligadas a la pareja de Toviggino y reportó movimientos sospechosos

Detectan rastros de cocaína en dos nenes internados en Rosario

Por Florencia O’Keeffe
La Ciudad

Detectan rastros de cocaína en dos nenes internados en Rosario

Femicidio seguido de suicidio: confirmaron que la escena del crimen de Sophia fue adulterada
Policiales

Femicidio seguido de suicidio: confirmaron que la escena del crimen de Sophia fue adulterada

Javkin cruzó al club de defensores de las ruinas y dio un mensaje a favor de la inversión y la obra pública

Javkin cruzó al "club de defensores de las ruinas" y dio un mensaje a favor de la inversión y la obra pública

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale que se lleva $377 millones

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale que se lleva $377 millones

Rosario sin agua: una invasión de camalotes complicó la toma del Paraná y provocó cortes

Rosario sin agua: una invasión de camalotes complicó la toma del Paraná y provocó cortes

Merecido, épico y emocionante, calificó Almirón al triunfo de Central ante Sarmiento

"Merecido, épico y emocionante", calificó Almirón al triunfo de Central ante Sarmiento

Newells arranca la semana con buenas noticias pensando en Instituto

Newell's arranca la semana con buenas noticias pensando en Instituto

Paredes y su futuro con Di María: Vamos a arrancar en Central, ya está todo hablado

Paredes y su futuro con Di María: "Vamos a arrancar en Central, ya está todo hablado"

Ovación
Arqueros Ya: la plataforma que llegó a Rosario para salvar a los equipos amateurs

Por Fermín Sanchez Duque
Ovación

Arqueros Ya: la plataforma que llegó a Rosario para salvar a los equipos amateurs

Arqueros Ya: la plataforma que llegó a Rosario para salvar a los equipos amateurs

Arqueros Ya: la plataforma que llegó a Rosario para salvar a los equipos amateurs

Rosario Central vs Newells en reserva: dónde ver el partido del torneo Apertura Proyección

Rosario Central vs Newell's en reserva: dónde ver el partido del torneo Apertura Proyección

Paredes y su futuro con Di María: Vamos a arrancar en Central, ya está todo hablado

Paredes y su futuro con Di María: "Vamos a arrancar en Central, ya está todo hablado"

Policiales
Intento de femicidio: imputaron a un hombre que irrumpió en la casa de su ex y la atacó con dos cuchillos
Policiales

Intento de femicidio: imputaron a un hombre que irrumpió en la casa de su ex y la atacó con dos cuchillos

Imputaron a otro acusado por la balacera a una casa vinculada a la jueza que condenó a Los Monos

Imputaron a otro acusado por la balacera a una casa vinculada a la jueza que condenó a Los Monos

Femicidio seguido de suicidio: confirmaron que la escena del crimen de Sophia fue adulterada

Femicidio seguido de suicidio: confirmaron que la escena del crimen de Sophia fue adulterada

Balearon un complejo de canchas de fútbol 5: el año pasado ya le habían tirado bombas molotov

Balearon un complejo de canchas de fútbol 5: el año pasado ya le habían tirado bombas molotov

La Ciudad
Eventos masivos en Rosario: en la última semana detuvieron a 18 cuidacoches
La Ciudad

Eventos masivos en Rosario: en la última semana detuvieron a 18 cuidacoches

Rosario sin agua: una invasión de camalotes complicó la toma del Paraná y provocó cortes

Rosario sin agua: una invasión de camalotes complicó la toma del Paraná y provocó cortes

La historia de la avioneta narco encontrada en Santa Fe que terminará en una escuela de Santa Cruz

La historia de la avioneta narco encontrada en Santa Fe que terminará en una escuela de Santa Cruz

Santa Fe registró 65 amenazas a escuelas en un solo día: No es una broma, es un delito

Santa Fe registró 65 amenazas a escuelas en un solo día: "No es una broma, es un delito"

El gobierno de Santa Fe cobrará los operativos a quienes hagan las falsas amenazas a escuelas
Policiales

El gobierno de Santa Fe cobrará los operativos a quienes hagan las falsas amenazas a escuelas

Balearon un complejo de canchas de fútbol 5: el año pasado ya le habían tirado bombas molotov
Policiales

Balearon un complejo de canchas de fútbol 5: el año pasado ya le habían tirado bombas molotov

Agua: investigadores rosarinos trabajan en biosensores que detectan contaminantes

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Agua: investigadores rosarinos trabajan en biosensores que detectan contaminantes

Este fin de semana, Rosario estuvo al tope de la capacidad hotelera por shows y congresos
La Ciudad

Este fin de semana, Rosario estuvo al tope de la capacidad hotelera por shows y congresos

De foros clandestinos a TikTok: la violencia sexual contra mujeres se normaliza y gana terreno
Información General

De foros clandestinos a TikTok: la violencia sexual contra mujeres se normaliza y gana terreno

Violento partido de fútbol en Funes: agarró a piñas al árbitro y quedó preso
POLICIALES

Violento partido de fútbol en Funes: agarró a piñas al árbitro y quedó preso

El tiempo en Rosario: lunes con descenso de la máxima y posibles lluvias
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con descenso de la máxima y posibles lluvias

Murphy: fue a buscar a su expareja al trabajo, le disparó y se suicidó
Policiales

Murphy: fue a buscar a su expareja al trabajo, le disparó y se suicidó

Ruta 11 detonada: crearon un Paseo de la fama y bautizaron los pozos con nombres de políticos
La Región

Ruta 11 detonada: crearon un "Paseo de la fama" y bautizaron los pozos con nombres de políticos

Alumbrado público: en tres meses instalaron 900 luces led
La Ciudad

Alumbrado público: en tres meses instalaron 900 luces led

De Bolivia a General Lagos: sentencian a Manudo por 427 kilos de cocaína
Policiales

De Bolivia a General Lagos: sentencian a Manudo por 427 kilos de cocaína

Losada intentó defender a Adorni y un chimentero la dejó sin palabras
Política

Losada intentó defender a Adorni y un chimentero la dejó sin palabras

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale que se lleva $377 millones
Información General

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale que se lleva $377 millones

Fabián Noguera: Siempre mi sueño y mi propósito fue jugar en Newells

Por Hernán Cabrera
Ovación

Fabián Noguera: "Siempre mi sueño y mi propósito fue jugar en Newell's"

Rally en Córdoba: un auto perdió el control, volcó y murió un espectador
Información General

Rally en Córdoba: un auto perdió el control, volcó y murió un espectador

Santa Fe: piden cuatro años para un policía que golpeó a un niño y a un adolescente
Policiales

Santa Fe: piden cuatro años para un policía que golpeó a un niño y a un adolescente

Fuertes brechas de ingresos entre regiones: en el norte no llegan a u$s9 diarios
Economía

Fuertes brechas de ingresos entre regiones: en el norte no llegan a u$s9 diarios

Tomás López, MVP de la liga francesa de vóley, y la meta de volver a la selección argentina: Es mi sueño

Por Leandro Garbossa
Ovación

Tomás López, MVP de la liga francesa de vóley, y la meta de volver a la selección argentina: "Es mi sueño"

Subastaron por 900 mil dólares el chaleco salvavidas de sobreviviente del Titanic
Información General

Subastaron por 900 mil dólares el chaleco salvavidas de sobreviviente del Titanic

En la media maratón de robots, el ganador superó el récord mundial humano
Información General

En la media maratón de robots, el ganador superó el récord mundial humano