Central tiene por delante dos partidos clave en cinco días, en Río Cuarto y Venezuela

El viernes visitará a Estudiantes de Río Cuarto, decisivo para asegurar los playoffs del Apertura, y el martes visitará a Universidad Central por la Copa.

Vicente Pizarro, en el festejo del gol del triunfo del domingo. Ahora visitará a Estudiantes de Río Cuarto y Universidad Central.

Central debe afrontar en cinco días dos partidos clave para el futuro. El viernes visitará Río Cuarto (19.15) para enfrentar al necesitado Estudiantes y el martes estará en Caracas para medirse con Universidad Central de Venezuela (21). Dos partidos importantes, sin dudas.

Uno podría definir el pase a los playoffs del torneo Apertura y el otro podría acercarlo a la clasificación a octavos de final en la Copa Libertadores. Por eso, habrá que ver bien qué piensa Jorge Almirón respecto a las formaciones que pondrá.

Faltan dos fechas para el final de la fase regular del Apertura y Central no está clasificado. Es más, si no le gana a Estudiantes está la chance concreta de que no clasifique en la próxima fecha pese a que hoy está 4º , porque dependerá de otros resultados.

Si pierde, es seguro que no clasificará en esa fecha, por eso es importante lo que pase en Río Cuarto, porque además en la última fecha recibirá a un rival directo como Tigre. En cambio, si vence a los celestes, estará adentro sin importar los otros.

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Y qué pasa con Central en la Copa

Central precisaría entonces ir tranquilo a Venezuela, viaje que emprenderá el domingo en vuelo charter desde Rosario.

Por la Copa, tras el triunfo clave ante Libertad, está 2º con 4 puntos compartiendo puntaje con Independiente del Valle, que tiene mejor diferencia de gol (+2 contra +1) y es importante mantener esa posición en el cierre de la primera rueda, algo que logrará con solo empatar ante Universidad Central.

Si eso pasa, ganando los dos partidos de local, ante Libertad (4ª fecha) y los venezolanos (5ª), clasificará independientemente de lo que ocurra en el último partido en Quito ante Independiente del Valle.