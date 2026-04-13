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Central Córdoba decidió despedir a la dupla técnica Teglia-Acoglanis

En un comunicado de la comisión directiva de Central Córdoba, se anunció la salida de los técnicos Daniel Teglia y Diego Acoglanis y sus colaboradores

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

13 de abril 2026 · 21:43hs
Central Córdoba. La dupla de Daniel Teglia y Diego Acoglanis no continuará al frente del primer equipo.

Central Córdoba. La dupla de Daniel Teglia y Diego Acoglanis no continuará al frente del primer equipo.

Daniel Teglia y Diego Acoglanis dejaron de ser los entrenadores deCentral Córdoba. Así anunció en un comunicado la comisión directiva la decisión tomada por la pobre campaña que venía realizando el equipo disputadas 7 fechas en la Primera C.

"Es un momento duro, el equipo solo ganó un partido y se tomó la decisión de romper el vínculo con el cuerpo técnico. Ahora al equipo lo dirigirá Rubinich y saldremos a buscar un técnico para las próximos partidos", sostuvo Omar Vicente, presidente de Córdoba.

>>Leer más: Leones FC ganó en General Rodríguez y el club de los Messi lidera por primera vez en la AFA

El 13 de marzo habían firmado contrato hasta diciembre

Justo al cumplirse un mes de la firma de un nuevo contrato por parte de los técnicos Teglia y Acoglanis por la continuidad hasta diciembre del 2026, la comisión directiva encabezada por Omar Vicente y sus pares decidieron romper el vínculo.

El presente del Matador no era el mejor: disputadas siete jornadas, el equipo sumó la misma cantidad de puntos. Ganó un solo partido ante Muñiz (1 a 0), empató en 4 oportunidades, y cayó ante Leones FC por 1 a 0 en el Gabino Sosa.

Un presente para el olvido

Y en su visita ante General Lamadrid perdió por la mínima diferencia y el arquero Matías Giroldi fue figura, como también lo fue en el último partido ante Luján, en el empate 0 a 0.

La práctica de este martes será dirigida por Alejandro Rubinich a partir de las 8.30. Media hora antes, los salientes entrenadores se despedirán del plantel.

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