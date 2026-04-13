Central Córdoba decidió despedir a la dupla técnica Teglia-Acoglanis

Daniel Teglia y Diego Acoglanis dejaron de ser los entrenadores deCentral Córdoba. Así anunció en un comunicado la comisión directiva la decisión tomada por la pobre campaña que venía realizando el equipo disputadas 7 fechas en la Primera C.
En un comunicado de la comisión directiva de Central Córdoba, se anunció la salida de los técnicos Daniel Teglia y Diego Acoglanis y sus colaboradores
Por Juan Iturrez
Daniel Teglia y Diego Acoglanis dejaron de ser los entrenadores deCentral Córdoba. Así anunció en un comunicado la comisión directiva la decisión tomada por la pobre campaña que venía realizando el equipo disputadas 7 fechas en la Primera C.
"Es un momento duro, el equipo solo ganó un partido y se tomó la decisión de romper el vínculo con el cuerpo técnico. Ahora al equipo lo dirigirá Rubinich y saldremos a buscar un técnico para las próximos partidos", sostuvo Omar Vicente, presidente de Córdoba.
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Justo al cumplirse un mes de la firma de un nuevo contrato por parte de los técnicos Teglia y Acoglanis por la continuidad hasta diciembre del 2026, la comisión directiva encabezada por Omar Vicente y sus pares decidieron romper el vínculo.
El presente del Matador no era el mejor: disputadas siete jornadas, el equipo sumó la misma cantidad de puntos. Ganó un solo partido ante Muñiz (1 a 0), empató en 4 oportunidades, y cayó ante Leones FC por 1 a 0 en el Gabino Sosa.
Y en su visita ante General Lamadrid perdió por la mínima diferencia y el arquero Matías Giroldi fue figura, como también lo fue en el último partido ante Luján, en el empate 0 a 0.
La práctica de este martes será dirigida por Alejandro Rubinich a partir de las 8.30. Media hora antes, los salientes entrenadores se despedirán del plantel.