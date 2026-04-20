Murió uno de los camioneros que habían chocado por la mañana en la ruta 14

El conductor, oriundo de Venado Tuerto, había sido trasladado en helicóptero sanitario al Heca, donde murió en horas de la tarde

El camionero que había sido trasladado en helicóptero sanitario luego de protagonizar un choque frontal en la ruta provincial 14, entre las localidades de Arminda y Pueblo Muñoz, falleció en la tarde de este lunes en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

El accidente se produjo en la mañana de este lunes en el kilómetro 33 de la ruta provincial 14, entre Arminda y Pueblo Muñoz. Ambos camioneros resultaron heridos, en particular el que manejaba el camión que salió despedido y recorrió varios metros cruzando la banquina para chocar contra un monte de árboles.

Este conductor, oriundo de Venado Tuerto, fue rescatado con mucho trabajo de la cabina por personal de Bomberos y trasladado en un helicóptero sanitario al heca, donde murió en horas de la tarde.

El otro camionero, que venía circulando desde Rosario, solamente sufrió heridas leves y salió del vehículo por sus propios medios.

Si bien las investigaciones recién se iniciaron, una primera hipótesis apuntaba a que uno de los choferes se habría quedado dormido.

Trabajaron unidades sanitarias de Pueblo Muñoz, Arminda, Villa Mugueta y Alvarez, Bomberos Voluntarios de Bigand, Villa Mugueta y Acebal.