Central: cómo le fue a la reserva en el partido de octavos de final ante Argentinos Juniors

La reserva de Central igualó 1 a 1 ante Argentinos Juniors en Arroyo Seco en el marco de los octavos de final del torneo clausura de esta división, por lo cual la llave se tuvo que definir en los penales. El gol de los auriazules lo anotó Tomás Salteño.

Durante el primer cuarto de hora, Central salió a imponer sus condiciones ante un Argentinos Juniors, quien si bien su arquero no tuvo atajadas impresionantes, no podía pasar la mitad de la cancha.

El equipo de Mario Pobersnik fue intenso, con mucho dinamismo más que nada por el lado de Facundo Piozzi en el sector derecho y arriesgando mucho con una defensa que prácticamente se paraba en la mitad de la cancha.

Los auriazules basaban su juego en la movilidad de Tomás Salteño y Paulo Bustos, pero fue Thiago Ponce a los 9’ que tuvo la primera chance de gol para el equipo local.

Recién después de los 15’ el bicho colorado puso salir de su asedio y emparejó un poco el partido. Pero sus acciones se limitaban a una pelota parada o algún tiro de esquina que tuvo varios durante el partido.

El intenso calor en Arroyo Seco comenzó a jugar su papel y el partido perdió intensidad y ganó en imprecisiones.

Los canallas se pusieron en ventaja

El segundo tiempo comenzó con el mismo formato. Ambos equipos no prevalecían en la zona de definición y los arqueros no tenían mucho trabajo.

Hasta que a los 55’, Tomás Salteño aprovechó un error en la salida de Maldonado y clavó desde afuera del área un zurdazo para poner el 1 a 0 para Central

Los canallas se propusieron conservar la ventaja, pero a los 71’ Lautaro Ovando la paró de pecho dentro del área desairó a un defensor de Central y anotó un golazo para establecer el 1 a 1 definitivo por el cual el partido tuvo que ir a la definición por penales.

Definición por penales

En la serie de penales Argentinos Juniors derrotó 4 a 2 a Central y de esta manera pasó a cuartos de final

Lautaro Ovando (AJ) (convertido) 0-1

Lorenzo Fernández (RC) (convertido) 1-1

Facundo Carrizo (AJ) (convertido) 1-2

Lorenzo Moscoloni (RC) (atajado) 1-2

Rodrigo Fernández (AJ) (convertido) 1-3

Marcelo Cabrera (RC) (convertido) 2-3

Diego Barros (AJ) (desviado) 2-3

Ignacio Moreno (RC) (travesaño) 2-3

Fernando Alvarez (AJ) (convertido) 2-4

Formación de Central

Los canallas formaron con Damián Fernández; Santiago Burgos (89' Ignacio Moreno), Tomás Muia, Felipe Carnicero y Lorenzo Moscoloni; Tomás Salteño (57’ Marcelo Cabrera), Samuel Beltrán (69’ Joaquín Espina), Mateo Serra y Paulo Bustos (57’ Cristian Bonesso); Facundo Piozzi (69’ Lorenzo Fernández) y Thiago Ponce.

DT: Mario Pobersnik