Panorama de Rosario, del artista Daniel Santoro, se queda en Contraviento

El Centro Cultural Contraviento invita a la exhibición estable de la pintura sobre la ciudad en Rodríguez 721. Entrada libre y gratuita

11 de noviembre 2025 · 14:49hs
El Centro Cultural Contraviento (CCC) invita a visitar la nueva exhibición de Panorama de Rosario, la obra del artista Daniel Santoro especialmente sobre Rosario para este espacio cultural y que quedará de manera estable en la ciudad.

El miércoles 12 de noviembre a las 19, Santoro vuelve a Contraviento, esta vez para dejar exhibida su obra de manera permanente para que los rosarinos y aquellos que visitan la ciudad puedan disfrutarla en forma libre y gratuita. La obra que el artista plástico de reconocimiento nacional hizo especialmente para exponer en el CCC refleja, por primera vez, un trabajo de su autoría sobre Rosario.

Por eso aquellos que quieran ver una muestra del maestro de la pintura, deberán elegir Rosario como destino y Rodríguez 721 como la dirección indicada. Se puede decir que Santoro se queda en Rosario para siempre.

La obra retrata con simbologías y una mirada aguda una sucesión de escenas de crisis y colapsos del mundo. Representa huellas de un paisaje rosarino postapocalíptico hasta llegar a una nueva forma posible de humanidad.

En ese periplo que emprendió a través de la identidad rosarina, Santoro apeló a simbologías, a referencias geográficas como el río Paraná y el Monumento a la Bandera, y también a figuras locales como el Che Guevara, Alberto Olmedo, Lionel Messi o Fito Páez.

El artista Daniel Santoro y una obra realizada para el Centro Cultural Contraviento

"Rosario es una ciudad mítica. Como todo territorio mítico está y fue habitada por grandes personajes ya la vez por inescrupulosos seres primitivos. Este dibujo en forma de panorama intenta dar cuenta de esta condición", adelantó Santoro.

La primera exhibición fue durante este año en el auditorio central con una instalación de 18 metros lineales. Ahora toma otra forma pero mantiene la esencia, la crítica y el talento.

Fue realizada entre enero y mayo de 2025 especialmente para ser expuesta en la ciudad de Rosario. Está compuesta de seis dibujos en papel acuarela de 150 x 80 cm. Fue llevada adelante con pigmentos provenientes de la tierra y la carbonilla que es el producto que deja la madera, luego de su paso por el fuego.

Desde noviembre de 2025 quedará expuesta en forma permanente en el segundo piso del Centro Cultural Contraviento. La muestra se podrá ver con entrada libre y gratuita en Rodríguez 721: Martes a viernes de 16 a 21; Sábados de 10 a 13 y 16 a 21; Domingos de 10 a 13

Reconstrucción del muelle de La Fluvial: la provincia adelantó cuándo estará terminada la obra

Reconstrucción del muelle de La Fluvial: la provincia adelantó cuándo estará terminada la obra

