Taxistas presos por pegarle a un pasajero: "Esta gente no puede estar manejando"

La expareja de la víctima cree que la conductora que lo llevaba mintió sobre lo ocurrido antes de la golpiza y debe ser citada a declarar

La prórroga de la orden de prisión preventiva para dos taxistas por una golpiza en el centro rosarino abrió un nuevo capítulo en la causa, ya que la víctima se constituyó como querellante. "Esta gente no puede estar manejando un servicio público y manejarse con esta peligrosidad social" , advirtió la expareja del pasajero.

Sara se mostró preocupada ante la situación del hombre agredido por tres conductores el 13 de septiembre en Montevideo al 2100. Además de la crítica a los imputados, puso en duda el testimonio de la mujer que había realizado el viaje previo al incidente: "Debería presentarse y decir por qué está actuando de esa manera" .

Ni bien comenzó la investigación, la taxista desmintió la hipótesis de una golpiza grupal. En ese momento comentó que Flavio B. le había ofrecido tener sexo, se negó a pagarle y se bajó del auto . "En el video se ve claramente que ella es quien lo persigue por la plaza y lo busca. Cualquier persona que se siente acosada por un tercero, da media vuelta y se retira ", respondió la madre de la hija del contador a través de LT8 .

El hombre de 43 años pasó más de dos semanas inconsciente en el área de terapia intensiva del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) por un fuerte traumatismo de cráneo y otras lesiones. Si bien ya pudo volver a su casa con un régimen de internación domiciliaria y sigue mejorando , su estado de salud actual es uno de los argumentos que planteó la querella el último viernes para pedir que dos de los imputados permanezcan en la cárcel.

"Esta gente no puede estar libre en este momento", sostuvo Sara tras la segunda audiencia vinculada a la causa. Luego remarcó: "Flavio hoy no puede volver a su actividad habitual, no puede volver a trabajar. Casi se muere, casi lo matan".

El paciente atendido en el nosocomio municipal aún requiere asistencia médica durante las 24 horas del día. Según explicó su expareja, está traqueostomizado por los traumatismos y padece una "parálisis cordal en la garganta", de modo tiene muchas limitaciones para hablar. "Al no poder tragar, le tuvieron que hacer un botón gástrico por el cual se alimenta", añadió la mujer.

La internación en el Heca fue el primer paso para resolver una situación crítica, pero todavía queda un largo camino por delante. El contador ya no precisa reposo absoluto en cama, pero debe someterse a una rehabilitación integral con tratamiento de kinesiología, fonoaudiología y psicología. La madre de su hija fue contundente al respecto: "Está empezando desde cero, tiene que reacomodar su estructura ósea, su musculatura, todo su cuerpo".

¿Cómo fue la agresión al pasajero?

En base a los videos y testimonios recabados, el fiscal Lisandro Artacho imputó a Matías V. y Omar F. por lesiones graves. Estos taxistas fueron los primeros que respondieron al pedido de ayuda de una colega porque el pasajero que llevaba desde avenida Brown y Francia no quería pagarles antes de terminar del trayecto hasta Montevideo y Mitre.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) determinó que los dos conductores retuvieron y golpearon a Flavio B. entre el bulevar Oroño y Balcarce. Minutos más tarde, la víctima se levantó y un tercer chofer identificado como David C. lo noqueó con un puñetazo contra la parte izquierda de la cabeza. En el caso de este último sospechoso, el juez Hernán Postma dictó una orden de prisión preventiva por 90 días por homicidio en grado de tentativa. La misma medida se aplicó por la mitad del tiempo para los demás, pero se prorrogó con el mismo plazo y vencerán casi en simultáneo a fines de diciembre.

En cuanto al desarrollo del proceso penal con la inclusión de la querella, Sara remarcó que "Flavio no tiene memoria del momento" de la discusión que concluyó con los golpes y el desmayo en la plaza del Foro. "No puede recordar absolutamente nada, sólo recuerda que se tomó un taxi queriendo volver a su domicilio y no pudo llegar", apuntó.