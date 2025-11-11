Cadetes protestaron por la detención de un colega que quedó imputado por un robo

La mamá del joven afirmó que su hijo fue detenido "por hablar por celular cuando llevaba un pedido". Lo acusan de ser el nexo con los delincuentes.

Un grupo de jóvenes nucleados en el sindicato de cadetes de Rosario realizó una ruidosa manifestación este martes a la mañana frente al Centro de Justicia Penal. Lo hicieron para reclamar por la liberación de un compañero que fue detenido por la Policía el viernes pasado acusado de ser el nexo de una banda que cometió un robo un comercio de la zona oeste de la ciudad.

El joven implicado en delito se llama Junior, tiene 20 años, trabaja para una cooperativa de cadetes y tras la audiencia de imputación realizada ayer en el mismo organismo judicial quedó en prisión preventiva efectiva imputado como co autor de robo doblemente calificado por el uso de arma de fuego , aunque no fue hallada en el lugar del hecho, y por haber sido cometido en zona poblada y en banda.

El asalto sucedió el viernes en una distribuidora de alimentos de Lima al 1000. Según la reconstrucción del hecho que hizo la fiscal Silva Valero, el joven llegó en moto a ese lugar a las 10.40 y permaneció en la vereda hablando por teléfono varios minutos. A las 10.57 tocó timbre en el comercio. Cuando le abrieron, entregó un paquete, después volvió a la motocicleta, tomó otro bulto y volvió a ingresar al comercio, dejando detrás de sí la puerta abierta.

De acuerdo con esa versión, haber dejado la puerta abierta “facilitó el ingreso de hombres armados que habían bajado de un vehículo Toyota TCross, el cual se encontraba estacionado muy cerca del ingreso al local desde las 10.44” . Los delincuentes dominaron la situación y se llevaron casi poco más de un millón y medio de pesos en efectivo, entre otras cosas de valor. Tras esa acción, los delincuentes huyeron en el mismo auto. Al llegar la policía, el cadete quedó detenido como supuesto cómplice de la banda. Esa secuencia fue expuesta por la fiscal en la audiencia de ayer y la jueza de Primera Instancia Trinidad Chiabrera hizo lugar a lo pedido por la parte acusadora y Junior quedó en prisión preventiva hasta el 4 de diciembre, día en que se resolverá si se renueva esa medida cautelar o si el joven puede transitar el resto del proceso en libertad.

Qué dice la familia del cadete acusado

Pero lo cierto es que sus familiares y compañeros del sindicato que agrupa a esos trabajadores, no están de acuerdo con la acusación y aseguran que el muchacho es inocente y está detenido por error. Por eso, se presentaron esta mañana para reclamar por su liberación en el Centro de Justicia Penal. Además del Sindicato de Cadetes, también participaron integrantes de la cooperativa en la que trabajaba el joven implicado.

Verónica es la madre del cadete detenido y le contó a LT8 cómo es la situación de su hijo. “El viernes a las 8 de la mañana lo llamó un compañero de la cooperativa para ver si podía cubrir un reemplazo. Obviamente, mi hijo dijo que sí, es papá de una nena de ocho meses. Lo enviaron a entrar un pedido, después se quedó en la vereda hablando por teléfono. Ellos trabajan con varios clientes. Lo dejaron detenido porque se quedó hablando por teléfono. Se presentaron las pruebas. Mi hijo entregó el celular con las contraseñas. Mi hijo es inocente”, sostuvo.

Qué hizo el cadete antes de la llegada de los ladrones

Verónica señaló que su hijo, en los momentos previos al asalto, estuvo “hablando por teléfono con su suegro que está internado en el Sanatorio Mapaci en rehabilitación. Desde Tribunales llamaron al suegro, a las personas con las que trabajan con mi hijo, y dicen que mi hijo estaba hablando con los delincuentes; no, hablaba con el suegro”.

La versión de la familia fue reforzada por un hermano de Junior. También, en diálogo con LT8, aportó: “Mi hermano llegó a ese negocio con una horma de queso, se quedó hablando unos minutos antes de entrar con el suegro. Mi hermano entró al negocio con la horma de queso, no podía cerrar la puerta, llevando eso; después de dejar ese producto iría a cerrar. Pero cuando estaba adentro, (los ladrones) entraron desde atrás, le pegaron un culatazo en la cabeza, redujeron al personal, les robaron, y se fueron”.

“Y a mi hermano ahora lo tienen como sospechoso, como que entregó el negocio a los ladrones. Mi hermano está detenido desde el viernes a las 11 de la mañana, entregó su celular con las contraseñas, para que lo revisen, no tiene nada que ver con el robo. Además, primero dijeron que había entrado con un arma, pero después resultó que no tenía ninguna arma”, subrayó. Como parte de la protesta, los cadetes, que piden que se revise la situación del compañero, detonaron pirotecnia y cortaron el tránsito en Virasoro y Sarmiento.