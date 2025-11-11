La Capital | Policiales | Necochea

Necochea: encontraron el cuerpo de una mujer que era buscada desde el sábado y detuvieron a su pareja

La mujer estaba desaparecida desde el sábado cuando fue vista por última vez con su pareja en un camping del balneario bonaerense. Se investiga por femicidio

11 de noviembre 2025 · 15:45hs
Débora Damaris Bulacio del Valle fue hallada sin vida en Necochea

La policía de Buenos Aires estaba dedicada a la búsqueda de Débora Damaris Bulacio del Valle, una mujer de 39 años que fue vista por última vez el sábado por la noche en un camping de Necochea. Antes del hallazgo, se detuvo a la pareja de la víctima y se lo investiga por femicidio.

Según contó Diario Necochea, las autoridades habían ordenado para este lunes la búsqueda cerca del lugar donde se hospedaba la pareja, cerca de la playa y el Parque Miguel Lillo, una zona conocida como “El Caño”, a metros de la avenida 10 y la calle 117. Débora y el detenido habían llegado a la ciudad de la costa argentina desde Villa Cacique, a poco más de 120 kilómetros de Necochea.

El grupo de 80 efectivos de la policía había encontrado previamente prendas personales de Bulacio del Valle por lo que intensificaron la búsqueda, hasta encontrar el cuerpo en el sector del Lago de los Cisnes. “Fue hallado en la zona lindera a la laguna sobre la arena, enterrada”, precisaron las fuentes del caso según contó Infobae.

La pareja de la víctima, identificado como Ángel G., fue detenida en la causa que inicialmente es caratulada como femicidio y que investiga el fiscal Walter Pierretégui, de la UFI de Género de Necochea, y la jueza Garantías Aida Lhez

¿Qué se sabe del crimen de Débora?

Débora Bulacio del Valle era intensamente buscada desde el sábado, cuando el sereno del lugar donde paraba junto a su novio reportó la desaparición. Los investigadores comenzaron con entrevistas a los testigos del camping donde intentaba descansar con su pareja.

El propio sereno del lugar atestiguó que, si bien reconoció una discusión, no pudo identificar golpes. Sin embargo, ese sábado Débora se comunicó con su familia y nunca más se supo de ella

Los rastrillajes se hicieron a pie, con animales entrenados y drones, especialmente en el sector del camping y zonas aledañas del Parque y la playa. Fue en ese contexto que este lunes encontraron los restos.

Rafael Mugica es dueño del camping donde Débora y Ángel pararon el fin de semana y contó en LaNación+ la secuencia que captaron las cámaras de seguridad del lugar: "En el video se los ve salir del baño, él la quiere abrazar, ella lo saca, él la agarra del cuello y la tira al piso. Posteriormente, se la ve a ella en el quincho del complejo tomando cerveza, ahí el sereno se presenta para que no tuvieran miedo si lo veían durante la noche caminando con una linterna y para ofrecerles lo que necesiten. La chica habló normal".

"A las 23.15 del sábado es la última imagen que tenemos de ellos juntos. Después, todo lo que sabemos es por lo que vio el sereno”, agregó Mugica. Según el trabajador de seguridad en el camping había signos de arrastre y el alambre perimetral cortado.

Habló el fiscal

El fiscal, Walter Pierrestegui, encargado de investigar el femicidio de Débora Bulacio, la mujer que fue encontrada muerto este lunes en la ciudad balnearia de Necochea, afirmó esta tarde que la autopsia se realizará a las 17 y sostuvo que "el cuerpo de la víctima estaba vestido y enterrado". Por otro lado, confirmó que el detenido fue indagado.

El funcionario judicial imputó al hombre por el delito de homicidio doblemente agravado por vinculo preexistente y violencia de género y la jueza de Garantías Aída Lhez le dictó la prisión preventiva.

Gallardo se equivocó feo: dijo que a Di María y Paredes les iba a costar muchísimo
Ovación

Gallardo se equivocó feo: dijo que a Di María y Paredes "les iba a costar muchísimo"