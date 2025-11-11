Central, atento: se definen los cruces de playoffs y la clasificación a las copas

El Canalla ya está clasificado a la Libertadores y a octavos del Clausura, donde espera por su rival. Además, la pelea por los puestos internacionales

Central y Boca miran a todos desde arriba, clasificados a la Libertadores y a los playoffs del Clausura.

La fecha 16 del torneo Clausura pondrá fin a la fase regular y sentenciará varios aspectos claves para la primera división, entre ellos los descensos, la clasificación a las copas y los octavos de final . Este fin de semana contará con apasionantes definiciones y varios equipos se jugarán su futuro , mientras Central y Boca miran a todos desde arriba .

El Canalla y el Xeneize ya sellaron su boleto a la próxima Copa Libertadores a través de la tabla anual y lideran sus zonas en este campeonato, clasificados también a los playoffs. Platense (campeón del torneo Apertura) e Independiente Rivadavia (campeón de la Copa Argentina) también tienen confirmada su participación internacional.

Por otro lado, la pelea por el cupo a la fase previa del máximo certamen continental tiene a varios aspirantes y los puestos de Copa Sudamericana cuentan con dos equipos que harían su estreno internacional.

A su vez, todavía no hay cruces definidos de los octavos de final de este Clausura , por lo que resta por verse quiénes se ganarán su lugar en esta última jornada y quiénes finalizarán el año. En los playoffs, 16 equipos estarán a solamente cuatro partidos de sumar una estrella y obtener el último cupo a la próxima Copa Libertadores .

Los posibles cruces de playoffs

El único equipo que tiene su puesto confirmado en la fase regular del Clausura es Central, que ya sacó la distancia necesaria para terminar en el 1º lugar de la Zona B. Por el momento, el Canalla enfrentaría a Estudiantes (8º de la Zona A) en el Gigante de Arroyito por los octavos de final.

Boca, por su parte, es el líder del otro grupo, por lo que iría al otro cuadro de playoffs frente al 8º de la Zona B. Ambos primeros de cada zona tienen garantizada la localía hasta semifinales, ya que la gran final por el título se disputará en cancha neutral.

Antes de disputarse la última jornada de la fase regular, los cruces de octavos de final serían los siguientes:

Llave 1

- Boca (1º A) vs. San Martín de San Juan (8º B, si desciende y clasifica su lugar pasa al 9º de su zona)

- Vélez (4º B) vs. Barracas Central (5º A)

- Riestra (2º B) vs. Argentinos (7º A)

- Central Córdoba (3º A) vs. River (6º B)

Llave 2

- Central (1º B) vs. Estudiantes (8º A)

- Tigre (4º A) vs. San Lorenzo (5º B)

- Unión (2º A) vs. Talleres (7º B)

- Lanús (3º B) vs. Racing (6º A)

Cómo está la clasificación a las copas

Desde hace dos semanas, Central confirmó su 1º puesto en la tabla anual como el mejor equipo del fútbol argentino en el 2025, lo que le otorgó su lugar en la próxima Libertadores y le permitirá disputar la Supercopa Internacional. En tanto, el triunfo de Boca el pasado domingo en el Superclásico frente a River selló su clasificación al torneo más importante de la Conmebol y su 2º puesto en la tabla anual, pero también complicó al equipo de Marcelo Gallardo.

Por detrás del Canalla y el Xeneize aparece Argentinos Juniors con 54 puntos en el 3º lugar, el cual le otorga un boleto a la fase previa 2 de la Libertadores (debería pasar dos instancias para disputar la fase de grupos). El Bicho todavía no está clasificado porque River (52 puntos) y Deportivo Riestra (51) pueden superarlo, pero los tres tienen garantizado, como mínimo, un lugar en la Sudamericana.

Más abajo, Racing (50 puntos), San Lorenzo (50), Tigre (49) y Barracas Central (48) intentarán confirmar su lugar en los puestos de clasificación a la Sudamericana, con Lanús (47) y Huracán (46) al acecho.

Cabe destacar que, en caso de que uno de los primeros 9 clasificados en la tabla anual sea campeón del torneo Clausura, liberaría un cupo más, por lo que Racing y San Lorenzo también cuentan con una pequeña chance de acceder a la fase previa de la Libertadores (para eso debería ser campeón Central, Boca o el 3º de la tabla anual). De la misma manera, Independiente (44 puntos) todavía podría disputar la Sudamericana.