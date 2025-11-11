La Capital | Economía | dólar

El pronóstico optimista de Luis Caputo sobre el dólar: "Andá a dormir tranquilo"

El ministro de Economía de la Nación dijo que el esquema de flotación con bandas le da "más tranquilidad a la gente" sobre la cotización

11 de noviembre 2025 · 07:50hs
Los funcionarios del gobierno nacional aún no quieren liberar totalmente el precio del dólar.

Foto: AP/Gustavo Garello.

Los funcionarios del gobierno nacional aún no quieren liberar totalmente el precio del dólar.

A partir del reciente triunfo en las elecciones legislativas de Argentina, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, defendió este lunes el régimen actual para controlar el precio del dólar con valores mínimos y máximos en el mercado. "Si sube al techo, de ahí no pasa, así que andá a dormir tranquilo, que no pasa nada", aseveró.

El funcionario no rechaza la desregulación total de la compra y venta de billetes en moneda estadounidense. Sin embargo, consideró que no es la mejor opción actualmente: "Nosotros cremos que este esquema es superior porque la gente hoy quiere previsibilidad y le estamos dando eso con las bandas".

"Argentina todavía tiene una demanda de dinero muy volátil. Ante cualquier situación de incertidumbre, la demanda de pesos puede caer mucho más de lo que cae en un país normal", indicó el titular de la cartera de hacienda. Así definió que la reacción más frecuente es "ir al dólar" en esos casos y "eso empeora las condiciones económicas" por el temor de empresarios y comerciantes, entre otros efectos.

¿Qué dijo Luis Caputo sobre el precio del dólar?

Luego de las fluctuaciones de los últimos días en el mercado, Caputo aseguró que está satisfecho "con cualquier precio que esté dentro de la banda" y descartó que la cotización pueda superar el techo. "La gente no quiere sorpresas, levantarse mañana y ver que el dólar se fue a 1.700 pesos porque pasó algo", advirtió a la noche en La Nación Más.

Embed - "Estoy cómodo con el precio del dólar": Luis Caputo, mano a mano con Luis Majul (10/11)

El economista consideró que el país aún debe "seguir ganando credibilidad" en base a resultados con el fin de estabilizar la demanda de dinero. En cuanto a la posibilidad de flexibilizar el esquema cambiario, indicó: "Esa decisión ajustada por riesgo no vale la pena. Estamos flotando de manera gradual, lograndop el misdmo efecto, pero dando más tranquilidad".

>> Leer más: Dólar e inflación: cuáles son los pronósticos del mercado para el último tramo del 2025

"Hoy el esquema de bandas es mucho mejor para los argentinos". Vos no te vas a levantar mañana con un cimbronazo", sentenció el funcionario del gobierno nacional. Previamente se quejó de la "volatilidad política" de Argentina por los problemas económicos que genera. En este sentido, señaló: "No podemos seguir estando cada dos años en un contexto en el que pasamos de capitalismo a comunismo. No es normal ni siquiera en países donde gana la izquierda".

Caputo espera un fuerte crecimiento en 2026

Por otra parte, Caputo hizo un pronóstico alentador sobre la economía a partir de la victoria de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones del 26 de octubre. "El año que viene, Argentina podría estar creciendo al 5 o 6 por ciento", manifestó.

Si bien la proyección sobre los cambios en 2026 es optimista, el ministro del gabinete del presidente Javier Milei sostuvo que ya hay señales positivas. Al respecto, indicó: "Vamos a empezar a ver una recuperación inmediata que se va a manifestar en el tercer trimestre".

De acuerdo al análisis del funcionario, en Argentina "hubo un cambio al día siguiente" del triunfo oficialista en la votación para el recambio dentro del Congreso. "Había un parate fuerte debido al riesgo kuka, pero las elecciones fueron tan elocuentes en cuanto a la reafirmación de lo que la gente quiere, que fue un espaldarazo espectacular", opinó.

Noticias relacionadas
dolar: milei aseguro que las bandas cambiarias siguen hasta el final de su mandato

Dólar: Milei aseguró que las bandas cambiarias siguen hasta el final de su mandato

El nuevo secretario de Finanzas, Alejandro Lew, y el ministro de Economía, Luis Caputo, pasaron otra prueba del mercado.

Nuevo test: el Tesoro logró renovar más del 100 % de sus vencimientos

El precio del dólar  se mueve al compás de novedades del nuevo equipo económico.

El dólar se tomó un respiro tras el inicio alcista y la Bolsa ajusta posiciones

El Banco Central ajusta sus reservas tras el pago de intereses al FMI.

El dólar volvió a tocar los $1.500 y el Merval mantiene el rally alcista

Ver comentarios

Las más leídas

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses

Un padre sin celular ni carreras de autos por no pagar la cuota alimentaria

Un padre sin celular ni carreras de autos por no pagar la cuota alimentaria

Rosario: se viene una semana calurosa y con alerta amarilla por lluvias

Rosario: se viene una semana calurosa y con alerta amarilla por lluvias

Lo último

El pronóstico optimista de Luis Caputo sobre el dólar: Andá a dormir tranquilo

El pronóstico optimista de Luis Caputo sobre el dólar: "Andá a dormir tranquilo"

Teodelina encaró el proyecto de un parque acuático mientras construye una de las piletas más grandes de Sudamérica

Teodelina encaró el proyecto de un parque acuático mientras construye una de las piletas más grandes de Sudamérica

Un informe muestra la alarmante situación del sector cultural en Argentina

Un informe muestra la alarmante situación del sector cultural en Argentina

Autonomía municipal: el Concejo debate la pluridad sindical y la integración de vecinales

Este miércoles en la comisión de Gobierno del Concejo Municipal volverá a abordar el proyecto de la Intendencia, con este temario: empleo público, recursos administrativos y transformación digital

Autonomía municipal: el Concejo debate la pluridad sindical y la integración de vecinales

Por Lucas Ameriso

Pese al bajo nivel del Paraná, en los últimos cuatro años creció la exportación de sábalos
La Ciudad

Pese al bajo nivel del Paraná, en los últimos cuatro años creció la exportación de sábalos

Un informe muestra la alarmante situación del sector cultural en Argentina

Por Morena Pardo
Zoom

Un informe muestra la alarmante situación del sector cultural en Argentina

El pronóstico optimista de Luis Caputo sobre el dólar: Andá a dormir tranquilo
Economía

El pronóstico optimista de Luis Caputo sobre el dólar: "Andá a dormir tranquilo"

El tiempo en Rosario: martes con calor, chaparrones, viento y alerta amarillo
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con calor, chaparrones, viento y alerta amarillo

Asumieron los nuevos jefes de la Unidad Regional II de Policía de Rosario
POLICIALES

Asumieron los nuevos jefes de la Unidad Regional II de Policía de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses

Un padre sin celular ni carreras de autos por no pagar la cuota alimentaria

Un padre sin celular ni carreras de autos por no pagar la cuota alimentaria

Rosario: se viene una semana calurosa y con alerta amarilla por lluvias

Rosario: se viene una semana calurosa y con alerta amarilla por lluvias

Cuándo juega la selección argentina: día y horario del amistoso ante Angola

Cuándo juega la selección argentina: día y horario del amistoso ante Angola

Ovación
Central se aseguró el primer puesto de la zona y jugar en el Gigante hasta semifinales
Ovación

Central se aseguró el primer puesto de la zona y jugar en el Gigante hasta semifinales

Central se aseguró el primer puesto de la zona y jugar en el Gigante hasta semifinales

Central se aseguró el primer puesto de la zona y jugar en el Gigante hasta semifinales

Asociación Rosarina de Fútbol: Bancario logró el ascenso y ahora irá por el título en la Primera C

Asociación Rosarina de Fútbol: Bancario logró el ascenso y ahora irá por el título en la Primera C

Fútbol femenino: Newells perdió sobre el final y quedó eliminado en los octavos

Fútbol femenino: Newell's perdió sobre el final y quedó eliminado en los octavos

Policiales
Asumieron los nuevos jefes de la Unidad Regional II de Policía de Rosario
POLICIALES

Asumieron los nuevos jefes de la Unidad Regional II de Policía de Rosario

Villas Cañás: cultivaba marihuana en su casa para vender y la Justicia lo sentenció a cinco años

Villas Cañás: cultivaba marihuana en su casa para vender y la Justicia lo sentenció a cinco años

Crimen en Nuevo Alberdi: detuvieron al presunto autor tras 40 días de investigación

Crimen en Nuevo Alberdi: detuvieron al presunto autor tras 40 días de investigación

Condenados por un ataque a tiros en la canchita de Vía Honda

Condenados por un ataque a tiros en la canchita de Vía Honda

La Ciudad
Autonomía municipal: el Concejo debate la pluridad sindical y la integración de vecinales

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Autonomía municipal: el Concejo debate la pluridad sindical y la integración de vecinales

El tiempo en Rosario: martes con calor, chaparrones, viento y alerta amarillo

El tiempo en Rosario: martes con calor, chaparrones, viento y alerta amarillo

Bioferia, Rosario vivió dos días de innovación, economía circular y experiencias para familias

Bioferia, Rosario vivió dos días de innovación, economía circular y experiencias para familias

Campaña de prevención del cáncer de piel en la Calle Recreativa

Campaña de prevención del cáncer de piel en la Calle Recreativa

Con un descenso en las tasas de vacunación, Canadá ya no está libre de sarampión
Información General

Con un descenso en las tasas de vacunación, Canadá ya no está libre de sarampión

China entra en emergencia y se prepara para la llegada del tifón Fung-wong
Información General

China entra en emergencia y se prepara para la llegada del tifón Fung-wong

Donald Trump indultó a Rudolph Giuliani y a otras 76 personas
El Mundo

Donald Trump indultó a Rudolph Giuliani y a otras 76 personas

Brindis TV sigue transmitiendo la Fiesta de Colectividades
novedades

Brindis TV sigue transmitiendo la Fiesta de Colectividades

Se eligieron los nuevos embajadores culturales de la Fiesta de Colectividades
La Ciudad

Se eligieron los nuevos embajadores culturales de la Fiesta de Colectividades

Alcoholemia positiva: chocó a un taxi, huyó e intentó coimear a policía
LA CIUDAD

Alcoholemia positiva: chocó a un taxi, huyó e intentó coimear a policía

Purga de cañerías de agua:  qué deben tener en cuenta los usuarios
LA CIUDAD

Purga de cañerías de agua:  qué deben tener en cuenta los usuarios

Fue a buscar la pelota a otra casa y denunció que su vecino amenazó con disparar
Policiales

Fue a buscar la pelota a otra casa y denunció que su vecino amenazó con disparar

Reabren la causa por un femicidio de hace 20 años y ofrecen recompensa
Policiales

Reabren la causa por un femicidio de hace 20 años y ofrecen recompensa

Una avena instantánea sin gluten fue prohibida por no estar en regla
Información General

Una avena instantánea "sin gluten" fue prohibida por no estar en regla

Policías reanimaron a un bebé recién nacido que se había ahogado con leche
LA CIUDAD

Policías reanimaron a un bebé recién nacido que se había ahogado con leche

Los docentes de la Universidad de Rosario harán tres días de paro esta semana
La Ciudad

Los docentes de la Universidad de Rosario harán tres días de paro esta semana

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante multimillonario que se pone en juego esta semana
Información General

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante multimillonario que se pone en juego esta semana

Dicen que la prohibición de exportar pescado garantiza el futuro de la actividad
La Ciudad

Dicen que la prohibición de exportar pescado garantiza el futuro de la actividad

Del Teatro Arteón al fallido Paseo Star: se alquila el edificio de Sarmiento 778
La Ciudad

Del Teatro Arteón al fallido Paseo Star: se alquila el edificio de Sarmiento 778

Pichetto contra Mercado Libre: Shein y Temu te van a pasar por arriba
Economía

Pichetto contra Mercado Libre: "Shein y Temu te van a pasar por arriba"

Créditos Nido: con casi 43 mil inscriptos, se realizará esta semana un nuevo sorteo
La Ciudad

Créditos Nido: con casi 43 mil inscriptos, se realizará esta semana un nuevo sorteo

Cuáles son los 10 autos usados más vendidos en octubre: la lista completa
Información General

Cuáles son los 10 autos usados más vendidos en octubre: la lista completa

Contra las retenciones: Pullaro afirma que ayudan a barones del conurbano
Política

Contra las retenciones: Pullaro afirma que ayudan a "barones del conurbano"

Argentina llenó la canasta en el Mundial sub-17 y le metió siete goles a Fiyi
Ovación

Argentina llenó la canasta en el Mundial sub-17 y le metió siete goles a Fiyi