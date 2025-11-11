Tenis rosarino: el semillero del tenis local no para de crecer en cada evento

Para los más chicos que juegan al tenis y participan activamente del circuito de la Asociación Rosarina de Tenis (ART), el domingo pasado en el Jockey Club de Rosario (JCR) no fue un día más, fue el cierre de un gran año en el que el aprendizaje, el compañerismo, los valores y la diversión se convirtieron en el motor que los impulsó a dar lo mejor.

La jornada reunió múltiples actividades y coronó de esta manera una temporada inolvidable para el semillero del tenis local. Hubo un encuentro de minitenis, las finales del Interclubes de menores y la entrega de premios de todas las competencias, entre ellas el Campeonato por Equipos, disputado a lo largo de cuatro etapas.

El principal objetivo de la ART es que en estos espacios la competencia no sea el eje central, sino una oportunidad para aprender, compartir y disfrutar. Se busca que cada encuentro promueva el compañerismo, la diversión y los valores del deporte, convirtiéndose en una experiencia de crecimiento dentro y fuera de la cancha.

Campeonato por Equipos

En el Campeonato por Equipos, la intensidad se sintió desde el primer encuentro, con partidos muy parejos y definiciones que mantuvieron la expectativa durante todo el año. De esta competencia participaron combinados de 13 clubes que se fueron midiendo todos contra todos por zonas en distintas series a lo largo de la temporada y fueron sumando puntos. El certamen puso en juego la copa Challenger para la institución que más unidades haya logrado en la sumatoria total y la copa Average para el club con mayor porcentaje en relación al promedio y equipos presentados. También se otorgaron premios por categoría ganadora.

En esta oportunidad, Jockey Club se consagró campeón y se alzó con la copa Challenger, el segundo puesto quedó en manos de los representantes de Gimnasia y Esgrima, mientras que el tercer lugar fue para el Club Atlético Fisherton. En tanto que la Copa Average fue para Red Star de San Lorenzo y le siguieron en el podio Gimnasia y Esgrima y Fisherton.

Los campeones por categoría, en tanto, fueron: sub-10 mixto: Fisherton; mujeres sub-12: Fisherton; sub-14: Atlético del Rosario; sub 16/18: Fisherton. Varones: sub-12, Red Star; sub-14, Provincial y sub 16/18, Jockey Club.

Torneo de tenis Interclubes

Por su parte, el Interclubes volvió a demostrar el crecimiento y la paridad del circuito con la participación de la mayoría de clubes de la ciudad y su zona de influencia. La modalidad de juego también fue por zonas de todos contra todos y el máximo galardón quedó en manos de Gimnasia y Esgrima que obtuvo la Copa Challenger, mientras que la Copa Average fue para Red Star.

El campeonato por Equipos y el Interclubes son esencia de lo que se pretende transmitir de este deporte, donde los chicos juegan por la camiseta y defienden con pasión los colores de su club. Con partidos vibrantes, las dos competencia se vivieron a puro entusiasmo, reflejando la pasión y el compromiso de los chicos con sus compañeros, el club y el deporte.

Los más pequeños del circuito, que comienzan a descubrir el tenis, tuvieron su merecido cierre de temporada con el encuentro de minitenis. Más de 80 chicos participaron del Interclubes de Etapa Roja, en una jornada pensada para que aprendan y se diviertan, con canchas de menores dimensiones y pelotas de baja compresión que hacen más amigable cada punto.

En el encuentro, para no perder el espíritu de camaradería todos tuvieron su merecido reconocimiento, con refrigerio para todos incluido. La idea del evento fue que los más chicos vivan la experiencia de representar a su equipo vistiendo la camiseta del club. Cada entidad deportiva presentó un plantel formado por con cuatro niños, cada uno de ellos disputó partidos a 10 puntos con la misma formación que lo hacen los más grandes, dos singles y un dobles.

El balance del año en Rosario

“Para los menores que participan de las actividades de la Asociación Rosarina, este fue un gran año, cargado de actividades y propuestas. Los más pequeños tienen a su disposición los encuentros de minitenis que se realizan varios a lo largo del año, con una enorme convocatoria, mientras que los más avanzados participan del campeonato por equipos y el interclubles. El semillero sigue creciendo de una manera constante y los chicos tienen a su disposición un circuito acorde a cada nivel de juego, para aprender y divertirse”, expresó el presidente de la ART, Daniel Tramontini y agregó: “Los más chiquitos participan de los encuentros de minitenis con sus tres propuestas de acuerdo a la edad y el nivel: etapa Roja, Naranja y Verde, mientras que para los más grandes, el campeonato por equipos e Interclubes son otras dos grandes propuestas de iniciación al deporte, destacando como principal valor defender los colores del club”.

El cierre de la jornada en el Jockey Club, con la entrega de premios a todas las categorías, se vivió como una verdadera fiesta del tenis formativo. Cánticos, aplausos y la presencia de cientos de familiares, amigos y público en general le dieron un marco especial a una tarde que coronó un año de esfuerzo, crecimiento y entusiasmo por este deporte.