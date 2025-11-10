Central se aseguró el primer puesto de la zona y jugar en el Gigante hasta las semifinales

Riestra perdió contra Independiente por 1 a 0 en tiempo adicional, quedó a cuatro puntos del Canalla y no podrá alcanzarlo, a una fecha del final del torneo

Nacho Malcorra traslada la pelota durante el partido que Central empató sin goles con San Lorenzo.

Rosario Central , clasificado varias fechas antes a la fase final del torneo Clausura, se aseguró el primer puesto de la zona B, lo que le garantizó definir de local los partidos de los playoffs hasta las semifinales, si es que llega hasta esa instancia.

El conjunto de Ariel Holan, líder de la zona B , dependía este lunes de una derrota de local de Deportivo Riestra contra Independiente y que Vélez no le gane a Gimnasia en La Plata, para conquistar la primera ubicación.

Los resultados se le dieron. En primer turno, Vélez perdió 2 a 0 con Gimnasia y quedó a 6 puntos de Central. Y a continuación, Riestra cayó con Independiente por 1 a 0 y se encuentra a 4 unidades del Canalla, en el puesto de escolta, junto a Lanús.

Por lo tanto, nadie podrá igualar la línea del equipo auriazul en la última fecha.

Las principales posiciones de la zona B son: Central 30 puntos, Riestra 2 y Lanús 27, y Vélez 25.

La chance de jugar siempre en el Gigante

El beneficio de ganar la zona para Central es que no tendrá que definir de visitante ningún partido de la fase final, desde octavos de final hasta la semifinal, si es que accede hasta esa etapa.

Contará con ventaja deportiva por finalizar arriba en su zona, cruzándose en el Gigante ante conjuntos de la zona A que finalizaron entre el 2ª al 8º puesto.

La final es otra cosa, porque se jugará a partido único, en un estadio a designar.