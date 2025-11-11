La Capital | Policiales | Adolescente

Le dispararon a un adolescente de 13 años mientras jugaba en una vereda de su casa

El episodio ocurrió en la zona sur de Rosario. El chico fue trasladado al hospital de niños Vilela y se encuentra estable. Investigan las circunstancias en que se produjo el ataque

Un adolescente de 13 años ingresó al Vilela con heridas de bala en ambas piernas.

Un adolescente de 13 años ingresó al Vilela con heridas de bala en ambas piernas.

Un adolescente de 13 años resultó herido de bala mientras jugaba en la vereda de su casa, ubicada en la zona sur de Rosario. El episodio trascendió este martes pero ocuhrrió en la noche del lunes, poco antes de la medianoche, en la zona de Ameghino al 500.

La fiscalía de Homicidios Dolosos, a cargo de Adriana Granato, investiga las circunstancias en las que se produjo el ataque. Por lo pronto, no hay detenidos ni sospechosos.

Según los primeros testimonios, la víctima se encontraba en la puerta de su casa junto a un amigo cuando pasó un auto desde donde alguien disparó. El rodado luego escapó a toda velocidad.

Tras lo ocurrido, el adolescente entró a la casa y le contó a su hermano que sentía dolor en las piernas. Los vecinos lo acercaron primero al Hospital Roque Sáenz Peña, donde los médicos constataron que había recibido disparos en ambas piernas. Luego fue derivado al Hospital de Niños Víctor J. Vilela.

Los investigadores intentan identificar el vehículo y a los autores del ataque. Se ordenaron peritajes y una prueba de Stubs al menor.

