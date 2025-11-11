La Capital | Policiales | Avioneta

Hallan cocaína en una avioneta que realizó un aterrizaje forzoso en un campo de Arequito

La aeronave, sin ocupantes, fue hallada por vecinos en un campo. Gendarmería encontró en el interior un paquete envuelto en lona verde que contenía cocaína

11 de noviembre 2025 · 15:55hs
La aeronave Cessna 210 con droga en su interior que se accidentó en un campo de Arequito.



Una avioneta accidentada fue hallada este martes en un campo de la localidad de Arequito, en el departamento Caseros, donde protagonizó un aterrizaje forzoso durante la madrugada. Efectivos de Gendarmería Nacional secuestraron en el interior un paquete envuelto en lona verde que contenía cocaína en una cantidad que no fue precisada. El suceso coincidió con la captura en la provincia de Buenos Aires de Brian Bilbao, un sindicado jefe narco que figuraba en la lista de los prófugos más buscados de Santa Fe

La aeronave aparentemente se enganchó en el alambrado de un campo y quedó con algunos abollones sobre unos pastizales, con la trompa apuntando hacia un camino rural. Un vecino que pasó por el lugar dio aviso a la policía y más tarde arribaron agentes de Gendarmería a inspeccionar la avioneta, una Cessna 210 de la que aún no se detalló el número de matrícula.

>>Leer más: Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados en Santa Fe

Fuentes judiciales confirmaron que los agentes encontraron cocaína dentro de un bulto envuelto en lona verde. La cantidad no fue precisada y se aguardaba el resultado de pericias. La investigación, aún en instancias preliminares, quedó en manos de la Procuraduría de Narcocriminalidad de Rosario.

En un campo de Arequito

Fui al campo y vi un avión caído. Le avisamos al chico de Bomberos y él avisó a la Policía. Mi campo está seis kilómetros más adelante de donde apareció la avioneta”, contó a Radio Casilda un vecino de Arequito, Daniel, quien contó que dentro de la nave no había ninguna persona.

>>Leer más: Plan de vuelo: cómo fue el último viaje de los pilotos que abandonaron una avioneta cerca de Rosario

“Lo único que vi es un palo roto unos 20 metros atrás —añadió en la entrevista radial—. Se ve que se llevó un poco de alambre. Lo encontramos a las 8.30 aproximadamente. No le toqué el motor, pero un vecino que pasó media hora antes dijo que estaba frío. La butaca y el tablero estaban intactos. No había roturas, sangre ni nada. La puerta estaba abierta”.

La caída de la avioneta coincidió con la captura de Brian Bilbao, un presunto jefe narco detenido alrededor de las 3 de la madrugada cuando efectivos de Gendarmería detectaron el aterrizaje de una aeronave cerca entre Pergamino y Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. En el procedimiento fue detenido un hombre de 48 años que no viajaba en el avión sino que formaba parte de la comitiva que aguardaba en tierra. Resultó ser Bilbao, buscado como líder de una organización de contrabando de cocaína procedente de Bolivia. En la camioneta transportaban unos 400 kilos de cocaína.

Un adolescente de 13 años ingresó al Vilela con heridas de bala en ambas piernas.

Le dispararon a un adolescente de 13 años mientras jugaba en una vereda de su casa

Reclamo de justicia por colega detenido acusado de robo. Los cadetes protestaron esta mañana frente al Centro de Justicia Penal

Cadetes protestaron por la detención de un colega que quedó imputado por un robo

La paloma fue hallada este lunes por una mujer que escuchó el aleteo.

El paquete completo: cayó una paloma con un celular, batería y cable en Coronda

Brian Bilbao figuraba en el segundo lugar de la lista de prófugos de alto perfil.

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados en Santa Fe

La caída del narco más buscado de Santa Fe: de una misteriosa fuga a su detención con 400 kg. de cocaína

Brian Bilbao era requerido solo por una causa federal. Fue detenido en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz cuando circulaba en una camioneta con droga
La caída del narco más buscado de Santa Fe: de una misteriosa fuga a su detención con 400 kg. de cocaína
Ovación
