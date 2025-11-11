Hallan cocaína en una avioneta que realizó un aterrizaje forzoso en un campo de Arequito

La aeronave, sin ocupantes, fue hallada por vecinos en un campo. Gendarmería encontró en el interior un paquete envuelto en lona verde que contenía cocaína

Una avioneta accidentada fue hallada este martes en un campo de la localidad de Arequito, en el departamento Caseros, donde protagonizó un aterrizaje forzoso durante la madrugada . Efectivos de Gendarmería Nacional secuestraron en el interior un paquete envuelto en lona verde que contenía cocaína en una cantidad que no fue precisada. El suceso coincidió con la captura en la provincia de Buenos Aires de Brian Bilbao , un sindicado jefe narco que figuraba en la lista de los prófugos más buscados de Santa Fe

La aeronave aparentemente se enganchó en el alambrado de un campo y quedó con algunos abollones sobre unos pastizales, con la trompa apuntando hacia un camino rural. Un vecino que pasó por el lugar dio aviso a la policía y más tarde arribaron agentes de Gendarmería a inspeccionar la avioneta, una Cessna 210 de la que aún no se detalló el número de matrícula.

Fuentes judiciales confirmaron que los agentes encontraron cocaína dentro de un bulto envuelto en lona verde. La cantidad no fue precisada y se aguardaba el resultado de pericias. La investigación, aún en instancias preliminares, quedó en manos de la Procuraduría de Narcocriminalidad de Rosario.

En un campo de Arequito

“Fui al campo y vi un avión caído. Le avisamos al chico de Bomberos y él avisó a la Policía. Mi campo está seis kilómetros más adelante de donde apareció la avioneta”, contó a Radio Casilda un vecino de Arequito, Daniel, quien contó que dentro de la nave no había ninguna persona.

“Lo único que vi es un palo roto unos 20 metros atrás —añadió en la entrevista radial—. Se ve que se llevó un poco de alambre. Lo encontramos a las 8.30 aproximadamente. No le toqué el motor, pero un vecino que pasó media hora antes dijo que estaba frío. La butaca y el tablero estaban intactos. No había roturas, sangre ni nada. La puerta estaba abierta”.

La caída de la avioneta coincidió con la captura de Brian Bilbao, un presunto jefe narco detenido alrededor de las 3 de la madrugada cuando efectivos de Gendarmería detectaron el aterrizaje de una aeronave cerca entre Pergamino y Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. En el procedimiento fue detenido un hombre de 48 años que no viajaba en el avión sino que formaba parte de la comitiva que aguardaba en tierra. Resultó ser Bilbao, buscado como líder de una organización de contrabando de cocaína procedente de Bolivia. En la camioneta transportaban unos 400 kilos de cocaína.