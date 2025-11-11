Diabetes en alza: organizan una movida en hospitales de Rosario con información y controles

Entre el 12 y el 14 por ciento de la población argentina tiene diabetes tipo 2 , pero el 40 por ciento no lo sabe. La enfermedad, crónica y progresiva , no suele dar síntomas hasta que el daño en el organismo es importante. Por eso es imprescindible conocerla más y realizarse controles médicos que ayuden a detectarla y tratarla. En el marco del Día Mundial de la Diabetes (que se conmemora el viernes), este miércoles 12 desde las 9 de la mañana los hospitales Provincial, Carrasco, Eva Perón y Centenario harán una gran movida para informar al público general y ofrecer controles gratuitos.

Las actividades están organizadas por la cátedra de clínica Médica de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR _desde la secretaría de Extensión Universitaria_ y contará con la participación de alumnos cuarto y quinto año de la carrera, otros que están realizando las prácticas profesionales y estudiantes de tercer año de enfermería.

En Rosario , de acuerdo a los últimos datos que recabó este diario, el número de pacientes que se atiende en salud pública fue aumentado año tras año, y mucho más desde la pandemia. En 2024 se habían sumado casi 1.500 personas con diabetes para recibir atención en efectores públicos rosarinos.

Florencia Badías, médica clínica y diabetóloga, docente de la facultad y responsable del área de Clínica Médica del Hospital Provincial, quien está al frente de las acciones saludables que se realizarán este miércoles, habló con La Capital sobre la importancia de estas actividades para la comunidad, a la vez que señaló lo alarmante de la situación en cuanto a la cantidad de personas que tienen diabetes y no lo saben o no están siguiendo los tratamientos de manera adecuada, con el impacto negativo que eso tiene para la salud. La buena noticia es que cambiando hábitos y adhiriendo a las indicaciones médicas, la calidad de vida y el pronóstico pueden mejorar de manera notable.

Para todo público

La cita es este 12 de noviembre en el patio de los cuatro hospitales donde se dispondrán "estaciones" que la gente puede recorrer y en las que encontrarán distintas propuestas para pacientes, familiares y público general en forma gratuita: un espacio donde se hablará de nutrición, de la importancia de elegir los alimentos, el tamaño de las porciones, la cocción saludable, cómo reducir el consumo de ultraprocesados y sumar frutas, verduras y agua a diario. Otra estación será destinada al control del peso, del perímetro de la cintura (fundamental para evaluar el riesgo cardiovascular en hombres y mujeres) y se tomará la presión arterial, ya que si estos parámetros están "desordenados" aumenta el riesgo de enfermedades.

Habrá además un punto en el que se hablará especialmente del cuidado de los pies de personas diabéticas o de quienes tienen familiares con este antecedente. El aumento del azúcar en sangre que genera la diabetes aumenta el daño a los nervios y vasos sanguíneos, lo que provoca pérdida de sensibilidad y mala circulación en miembros inferiores. Esto aumenta el riesgo de sufrir cortes o heridas que demoran en cicatrizar y que pueden infectarse y, en casos graves, llevar a úlcera o amputaciones. Es fundamental usar calzado adecuado y controlar siempre el estado de los pies.

También se dispuso un lugar en el que se invitará a completar una encuesta (generada en Finlandia y denominada Findrisc) que mide el riesgo de desarrollar diabetes. A partir de la recolección de determinados datos, la persona se llevará una idea de su situación en relación a esta enfermedad.

¿Qué daños produce la diabetes no controlada?

Florencia Badías explicó que "el exceso de azúcar en sangre, con el paso del tiempo, puede afectar distintos órganos, entre ellos el corazón y los riñones y también los miembros inferiores y la vista".

La diabetes tipo 2 (que es la que se adquiere en general por hábitos no adecuados de alimentación, sedentarismo, antecedentes familiares, entre otros) es una de las enfermedades crónicas más frecuentes, dijo la profesional. "La educación y la promoción de la salud son muy importantes para que las personas comprendan qué acciones pueden realizar en forma cotidiana para evitar o retrasar la aparición de diabetes".

diabetes acciones 2 en hospital

"Hoy sabemos que hasta el 14 por ciento de las personas tiene diabetes o alternaciones en su glucemia. Es una enfermedad que no duele, que no da síntomas de inmediato, por eso es clave controlarse en forma anual o bianual de acuerdo a lo que determine el médico. El diagnóstico es clave porque cuanto más se demora más grande es el daño que genera y más difícil controlarla", señaló.

Obesidad y sobrepeso

La diabetes viene aumentando por el incremento del sobrepeso y la obesidad. "Lo que vemos es que hay pacientes que llegan al hospital sin un control médico desde hace muchos años. Otros vienen con su diabetes no controlada, con complicaciones. En esos casos, las hiperglicemias que han tenido durante mucho tiempo, les han generado lesiones severas. El cuerpo sufre porque la glucosa genera un acaramelamiento en las estructuras corporales, lesiona los vasos pequeños y se ven afectados la retina, el riñón y los nervios periféricos, por eso hablamos de pérdida de la sensibildiad en los pies, por ejemplo", mencionó la diabetóloga.

"Otros factores como la hipertensión, el colesterol elevado y el tabaquismo se van sumando y afectan las arterias más grandes como las del corazón y el cerebro lo que predispone a infartos y ACVs", enfatizó. "El 40 por ciento de quienes sufren un evento de este tipo tienen diabetes", puntualizó Badías.

"Es realmente grave lo que ocurre con el sobrepeso y la obesidad, en todas las edades. Tenemos un serio problema de salud mundial. Estamos hablando de que para 2035, la mitad de la población mundial tendrá kilos de más que afectan su salud, y la Argentina no está para nada al margen. La última encuesta de Factores de Riesgo en nuestro país mostraba un 60 por ciento de argentinos excedidos de peso", reflexionó.

La diabetóloga dejó este mensaje: "Tenemos que llegar antes, apuntar a la prevención, que la gente conozca los riesgos y cómo pueden cuidarse. Existen personas que no quieren consultar por temor al diagnóstico, sin embargo, conocer cuanto antes la situación y tratarse, mejora la calidad de vida y evita problemas renales, daños en el corazón y a nivel cerebral, entre otros problemas. Saber lo que nos pasa puede capitalizarse para ganar salud".