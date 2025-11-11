La Capital | La Ciudad | contenedores

Quema de contenedores: Bomberos Voluntarios alertan por la peligrosidad de los incendios de residuos

En lo que va del año debieron actuar para sofocar unas 250 quemas de containers de basura en Rosario. Qué deben hacer los vecinos

11 de noviembre 2025 · 13:50hs
La Asociación Bomberos Voluntarios de Rosario alertó por la reiteración de quemas de contenedores de residuos ubicados en la vía pública. En lo que va del año debieron intervenir en unos 250 episodios de este tipo.

"Durante las ultimas jornadas varias dotaciones de nuestra Institución se encontraron trabajando en la extinción de incendio de varios contenedores de residuos de nuestra ciudad", señalaron desde Bomberos Voluntarios. A través de sus redes sociales alertaron que este tipo de acciones "representan una alta peligrosidad tanto para la salud como para los bienes cercanos a los mismos".

Dónde se quemaron contenedores

David Sali Royo, jefe del cuerpo de Bomberos Voluntarios, contó a La Capital que en la madrugada del lunes debieron acudir a sofocar incendios de containers de basura en varios puntos de barrio Echesortu, como en Francia y Mendoza, Francia y San Luis, Crespo y Rioja, Mendoza y Vera Mujica, Mendoza al 3100 y al 3400, y 3 de Febrero y Vera Mujica. Según trascendió, la policía había detectado un cuidacoches que sería el responsable de estas acciones.

Desde el cuerpo voluntario indicaron que si bien la gran mayoría de episodios son en el centro y el macrocentro, también se dan en la zona noroeste.

Mientras tanto, en los últimos días se registraron quemas de colchones en la calle en Entre Ríos y Estado de Israel, e incendio de contenedores en 27 de Febrero y Callao, y en Necochea al 2800.

Por más equipamiento

Este martes la Comisión de Gobierno del Concejo Municipal tratará un pedido de equipamiento para los Bomberos Voluntarios de Rosario, a fin de que puedan atender este tipo de situaciones. El proyecto, presentado por la edila Sabrina Prence —y acompañado por Fabrizio Fiatti y María Eugenia Schmuck— advierte que según los registros oficiales del Sistema Único de Atención (SUA), en los primeros diez meses del año, Bomberos Voluntarios intervino en casi 200 reclamos de árboles caídos, 530 incendios de basurales o pastizales y unos 250 reclamos de quemas de contenedores de residuos.

Desde Bomberos Voluntarios recomiendan también contactarse con el teléfono 4308888, que se suma al 100 de Bomberos Zapadores y los de Defensa Civil (103 y 147).

