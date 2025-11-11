La despedida a Miguel Ángel Russo que fue viral: "No pensé que me iba a hacer famoso"

El hijo del exentrenador de Central le hizo un regalo especial a un hincha por sus palabras durante el adiós al DT en la Bombonera

Después del último partido de Tigre y Estudiantes de La Plata se llevó a cabo un homenaje tan breve como conmovedor por la muerte de Miguel Ángel Russo . Uno de los hinchas que fue a la despedida en la Bombonera fue protagonista de un video viral y confesó: "No pensé que me iba a volver tan famoso" .

Diego fue uno de los tantos amantes del fútbol que decidió ir a decirle adiós al exentrenador de Central en la cancha de Boca , aunque es socio y fanático del Matador de Victoria. Un mes después de la difusión de aquella grabación, el hijo del DT le regaló su camiseta y su pantalón para agradecerle el mensaje que dio ese día.

"Ese día entendí que hay gestos que sostienen" , manifestó Ignacio Russo en un comunicado. El futbolista confirmó el impacto que tuvo la visita del hombre que utiliza un equipo de óxigeno portátil.

Aunque no llegaron a hablar durante el velatorio en la Bombonera, Nacho había visto al hincha de Tigre y decidió buscarlo para darle un obsequio que finalmente le entregó el último domingo en el estadio José Dellagiovanna. Después escribió: "Hay gestos que no se buscan, pero te encuentran. Hay gestos que no se explican, sólo se sienten. Gracias, Diego, por estar ".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/catigreoficial/status/1988029683032551562&partner=&hide_thread=false Anoche, luego de la victoria ante Estudiantes, Nacho Russo le regaló su camiseta a Diego, socio del Matador que estuvo presente en el velorio de su padre con la camiseta de Tigre.



Nacho quiere dedicarle a Diego, a través de este posteo, las siguientes palabras: "Hay… pic.twitter.com/49FG08inuo — Club Atlético Tigre (@catigreoficial) November 10, 2025

"Hay presencias que no se olvidan. La suya me quedó grabada ese día", remarcó el exdelantero canalla luego del emotivo velatorio en la cancha xeneize. Algo similar ocurrió en redes sociales, donde el testimonio del simpatizante tuvo muchísima repercusión por su estado de salud.

Además de las fotos y el video publicado a través de internet, Tigre destacó el sentido de pertenencia que comparten el jugador y del socio. De esta manera, el protagonista del clip viral reapareció y se llevó un regalo muy preciado tras el partido de la fecha 15 del Torneo Clausura 2025.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Canal de Boca (@elcanaldeboca)

El día del velatorio, Diego se quebró y quedó al borde del llanto al pensar en lo que representaba Russo y la continuidad de su trabajo a pesar del cáncer. "Me dio la fuerza para poder seguir luchando", afirmó. Finalmente, destacó un detalle que lo une a muchos otros fanáticos y propuso seguir recordando al DT con su famosa sonrisa.