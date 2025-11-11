La Capital | Información General | Rosario

Alerta amarillo en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó altas temperaturas y lluvias. Asimismo, renovaron una advertencia para la región.

11 de noviembre 2025 · 09:14hs
Durante el martes

Celina Mutti Lovera / La Capital

Durante el martes, el tiempo estará dominado por el calor y las lluvias

Con la llegada del mes de noviembre, el calor de verano desembarcó en Rosario. Tal como adelantó el Servicio Meteorológico Nacional, las altas temperaturas permanecerán en la ciudad, pero a su vez se pronosticaron lluvias y un alerta amarillo.

Este lunes 10 de noviembre, la temperatura alcanzará los 26 grados pasado el mediodía y el cielo se mantendrá parcialmente despejado. Esta será la antesala de toda una semana marcada por temperaturas cercanas a los 30 grados.

Cuándo llueve en Rosario

Para el día martes 11 se ha emitido una alerta amarilla ante la previsión de lluvias intensas en buena parte de la provincia de Santa Fe. Las precipitaciones comenzarían después de las 18. Antes, el cielo brindará una tarde despejada.

Aunque la alerta amarilla indica cierta intensidad en las lluvias, la tormenta no ahuyentará al calor. Durante el martes, la temperatura máxima podrá llegar a 29 grados, convirtiéndolo en uno de los días más calurosos de la semana.

image

Cómo continúa la semana

Las máximas cercanas a los 30 grados serán una constante que marcará toda la semana en Rosario y alrededores.

Después de la tormenta del martes, el miércoles presentará una máxima de 26 grados con cielo parcialmente nublado pero sin la continuación de lluvia.

El jueves, el sol volverá a brillar con intensidad pero la temperatura máxima se mantendrá en 26 grados para dar un respiro a la población. Ya el viernes la temperatura llegará a los 28 grados y el cielo despejado tornará indispensable la búsqueda de sombra.

Fin de semana variado

La temperatura más alta llegará el sábado. Sin embargo, aunque la máxima alcanzará los 30 grados y el cielo amanecerá despejado, hay que tener en cuenta que a partir de las 15 pueden llegar a tener lugar leves lluvias y ya a partir de las 21 pueden adquirir mayor intensidad.

Por su parte, el domingo no traerá aparejadas lluvias, pero sí mantendrá un cielo parcialmente nublado. Este día la máxima no pasará de los 26 grados.

Día a día: máximas y mínimas para toda la semana

La semana del lunes 10 de noviembre al domingo 16 presentará las siguientes temperaturas:

  • Martes: máx: 29 mín: 16 (alerta amarilla)
  • Miércoles: máx: 25 mín: 17
  • Jueves: máx: 26 mín: 14
  • Viernes: máx: 28 mín: 16
  • Sábado: máx: 30 mín: 17
  • Domingo: máx: 26 mín: 15
Brindis TV en vivo desde la Fiesta de Colectividades  

Brindis TV sigue transmitiendo la Fiesta de Colectividades

El gobierno provincial puso a Guillermo Solari como nuevo jefe de la Unidad Regional II de la Policía.

El gobierno de Santa Fe anunció a Guillermo Solari como nuevo jefe de la Policía de Rosario

Esta semana el tiempo en Rosario estará marcado por el calor 

Rosario: se viene una semana calurosa y con alerta amarilla por lluvias

Ricardo Montaner se presentará en Rosario en 2026, en el marco de su gira mundial de regreso a los escenarios

Ricardo Montaner vuelve a Rosario en el marco de su gira mundial "El último regreso"

Un padre sin celular ni carreras de autos por no pagar la cuota alimentaria

Un padre sin celular ni carreras de autos por no pagar la cuota alimentaria

Central se aseguró el primer puesto de la zona y jugar en el Gigante hasta semifinales

Central se aseguró el primer puesto de la zona y jugar en el Gigante hasta semifinales

Cuándo juega la selección argentina: día y horario del amistoso ante Angola

Cuándo juega la selección argentina: día y horario del amistoso ante Angola

Rosario: se viene una semana calurosa y con alerta amarilla por lluvias

Rosario: se viene una semana calurosa y con alerta amarilla por lluvias

Piden cambiar el color de los billetes de 2 mil para evitar confusiones con los de 10 mil

Piden cambiar el color de los billetes de 2 mil para evitar confusiones con los de 10 mil

Derogan un decreto que regulaba la suba de cuotas en escuelas privadas: qué pasa en Santa Fe

Derogan un decreto que regulaba la suba de cuotas en escuelas privadas: qué pasa en Santa Fe

El polémico posteo de Alpine que hizo estallar a los fanáticos de Colapinto

El polémico posteo de Alpine que hizo estallar a los fanáticos de Colapinto

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados en Santa Fe

Gendarmería identificó al presunto líder de una red de narcotráfico internacional tras la búsqueda de una avioneta con cocaína en la provincia de Buenos Aires

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados en Santa Fe
Derogan un decreto que regulaba la suba de cuotas en escuelas privadas: qué pasa en Santa Fe
Derogan un decreto que regulaba la suba de cuotas en escuelas privadas: qué pasa en Santa Fe

Alerta amarillo en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad
Alerta amarillo en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

Noche de las Heladerías en Rosario: cuáles son los locales que ofrecen 2x1
Noche de las Heladerías en Rosario: cuáles son los locales que ofrecen 2x1

Pese al bajo nivel del Paraná, en los últimos 4 años creció la exportación de sábalos
Pese al bajo nivel del Paraná, en los últimos 4 años creció la exportación de sábalos

Frigorífico de Villa Gobernador Gálvez fue tomado por sus trabajadores
Frigorífico de Villa Gobernador Gálvez fue tomado por sus trabajadores

Un padre sin celular ni carreras de autos por no pagar la cuota alimentaria

Un padre sin celular ni carreras de autos por no pagar la cuota alimentaria

Central se aseguró el primer puesto de la zona y jugar en el Gigante hasta semifinales

Central se aseguró el primer puesto de la zona y jugar en el Gigante hasta semifinales

Cuándo juega la selección argentina: día y horario del amistoso ante Angola

Cuándo juega la selección argentina: día y horario del amistoso ante Angola

Rosario: se viene una semana calurosa y con alerta amarilla por lluvias

Rosario: se viene una semana calurosa y con alerta amarilla por lluvias

Gallardo se equivocó feo: dijo que a Di María y Paredes les iba a costar muchísimo

Gallardo se equivocó feo: dijo que a Di María y Paredes "les iba a costar muchísimo"

No ha lugar: el tribunal de la AFA rechazó el pedido de un club contra Godoy Cruz
No ha lugar: el tribunal de la AFA rechazó el pedido de un club contra Godoy Cruz

No ha lugar: el tribunal de la AFA rechazó el pedido de un club contra Godoy Cruz

No ha lugar: el tribunal de la AFA rechazó el pedido de un club contra Godoy Cruz

La reconstrucción de Newells: requisito para no volver a pensar en el descenso

La reconstrucción de Newell's: requisito para no volver a pensar en el descenso

Central se aseguró el primer puesto de la zona y jugar en el Gigante hasta semifinales

Central se aseguró el primer puesto de la zona y jugar en el Gigante hasta semifinales

El paquete completo: cayó una paloma con un celular, batería y cable en Coronda
El paquete completo: cayó una paloma con un celular, batería y cable en Coronda

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados en Santa Fe

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados en Santa Fe

Asumieron los nuevos jefes de la Unidad Regional II de Policía de Rosario

Asumieron los nuevos jefes de la Unidad Regional II de Policía de Rosario

Villas Cañás: cultivaba marihuana en su casa para vender y la Justicia lo sentenció a cinco años

Villas Cañás: cultivaba marihuana en su casa para vender y la Justicia lo sentenció a cinco años

Derogan un decreto que regulaba la suba de cuotas en escuelas privadas: qué pasa en Santa Fe
Derogan un decreto que regulaba la suba de cuotas en escuelas privadas: qué pasa en Santa Fe

Taxistas presos por pegarle a un pasajero: Esta gente no puede estar manejando

Taxistas presos por pegarle a un pasajero: "Esta gente no puede estar manejando"

Noche de las Heladerías en Rosario: cuáles son los locales que ofrecen 2x1

Noche de las Heladerías en Rosario: cuáles son los locales que ofrecen 2x1

Melatonina: los riesgos de este regulador del sueño, bajo la lupa

Melatonina: los riesgos de este regulador del sueño, bajo la lupa

Lleven chaleco: el filoso mensaje desde Mar del Plata contra Brasil
"Lleven chaleco": el filoso mensaje desde Mar del Plata contra Brasil

Crimen en Nuevo Alberdi: detuvieron al presunto autor tras 40 días de investigación
Crimen en Nuevo Alberdi: detuvieron al presunto autor tras 40 días de investigación

Condenados por un ataque a tiros en la canchita de Vía Honda
Condenados por un ataque a tiros en la canchita de Vía Honda

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol
Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol

Bonos en alza y riesgo país en baja, a la espera de señales sobre el dólar
Bonos en alza y riesgo país en baja, a la espera de señales sobre el dólar

Avanzaron un 70 % las obras para la duplicación de carriles en avenida Rouillón
Avanzaron un 70 % las obras para la duplicación de carriles en avenida Rouillón

Con un descenso en las tasas de vacunación, Canadá ya no está libre de sarampión
Con un descenso en las tasas de vacunación, Canadá ya no está libre de sarampión

China entra en emergencia y se prepara para la llegada del tifón Fung-wong
China entra en emergencia y se prepara para la llegada del tifón Fung-wong

Donald Trump indultó a Rudolph Giuliani y a otras 76 personas
Donald Trump indultó a Rudolph Giuliani y a otras 76 personas

Brindis TV sigue transmitiendo la Fiesta de Colectividades
Brindis TV sigue transmitiendo la Fiesta de Colectividades

Se eligieron los nuevos embajadores culturales de la Fiesta de Colectividades
Se eligieron los nuevos embajadores culturales de la Fiesta de Colectividades

Alcoholemia positiva: chocó a un taxi, huyó e intentó coimear a policía
Alcoholemia positiva: chocó a un taxi, huyó e intentó coimear a policía

Purga de cañerías de agua:  qué deben tener en cuenta los usuarios
Purga de cañerías de agua:  qué deben tener en cuenta los usuarios

Fue a buscar la pelota a otra casa y denunció que su vecino amenazó con disparar
Fue a buscar la pelota a otra casa y denunció que su vecino amenazó con disparar

Reabren la causa por un femicidio de hace 20 años y ofrecen recompensa
Reabren la causa por un femicidio de hace 20 años y ofrecen recompensa

Una avena instantánea sin gluten fue prohibida por no estar en regla
Una avena instantánea "sin gluten" fue prohibida por no estar en

Policías reanimaron a un bebé recién nacido que se había ahogado con leche
Policías reanimaron a un bebé recién nacido que se había ahogado con leche

Los docentes de la Universidad de Rosario harán tres días de paro esta semana
Los docentes de la Universidad de Rosario harán tres días de paro esta semana

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante multimillonario que se pone en juego esta semana
Quini 6: de cuánto es el pozo vacante multimillonario que se pone en juego esta semana

Dicen que la prohibición de exportar pescado garantiza el futuro de la actividad
Dicen que la prohibición de exportar pescado garantiza el futuro de la actividad