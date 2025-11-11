La Capital | La Región | Pruebas Aprender

Pruebas Aprender 2025: evaluan a más de 56 mil alumnos de primaria de Santa Fe

En la provincia más de 1.500 escuelas serán parte de estos exámenes, que a nivel país abarca a 750 mil estudiantes y más de 20 mil instituciones educativas

11 de noviembre 2025 · 15:46hs
Las Pruebas Aprender se desarrollarán en el nivel primario

Las Pruebas Aprender se desarrollarán en el nivel primario

Unos 750 mil estudiantes de sexto grado de todo el país serán evaluados este miércoles en el marco de las Pruebas Aprender 2025, a cargo del Ministerio de Capital Humano de la Nación. Se evaluarán las áreas de Lengua y Matemática. En Santa Fe, 56.275 alumnos distribuidos en 1.520 establecimientos educativos.

En total hay más de 20 mil escuelas que serán parte de estas pruebas, organizadas por la Dirección de Evaluación e Información Educativa de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano. Por su parte, el Ministerio de Educación de Santa Fe confirmó a La Capital que serán 1.225 escuelas de gestión estatal y 295 de gestión privada las que participarán de los exámenes.

Las evaluaciones para la escuela primaria serán de carácter censal y se desarrollará de manera anónima en todas las jurisdicciones del país. Los estudiantes responderán sobre conocimientos en Matemática y Lengua, pero, además completarán un cuestionario de contexto, que busca obtener información sobre las condiciones y los entornos en los que se estudia y aprende. Por su parte, los docentes y directivos de las secciones evaluadas también participarán de la evaluación completando cuestionarios de contexto.

En total son 750 mil estudiantes distribuidos en 20.298 escuelas de gestión estatal y privada, tanto sea en zonas urbanas como rurales. El informe con los resultados nacionales de Aprender 2025 incluirá indicadores por provincia y nivel socioeconómico, y será presentado el año próximo.

Más evaluación

Las pruebas Aprender de esta temporada aumentan en cantidad de alumnos y establecimientos educativos que participan. También cambian la población objetivo de evaluación.

>> Leer más: Pruebas Aprender 2024: solo el 14% de los alumnos termina la secundaria con buen nivel en matemática

Mientras que, en 2024, se apuntó a 91.042 estudiantes de tercer grado distribuidos en 4.178 escuelas de todo el país y sólo se analizó conocimientos en Lengua, las pruebas aprender se realizarán en más de 20 mil instituciones y 750 mil alumnos de sexto grado y suman Matemáticas a su temario. Así, el gobierno nacional vuelve a convocar a un número similar al de 2023.

Prueba Aprender

Las pruebas de 2023 son el último informe que Capital Humano presentó sobre la escuela primaria. Mostró una recuperación en Lengua, pero un estancamiento en Matemática, uno de cada cuatro alumnos logró un rendimiento satisfactorio y seis de cada diez se ubicaron por debajo del nivel básico.

En 2024 el enfoque estuvo en estudiantes de tercer grado y los últimos años de la secundaria. En este contexto, el 45% de los alumnos evaluados en primaria comprendían los textos leídos.

Datos 2024 de Santa Fe

El gobierno nacional presentó este lunes los resultados de la Prueba Aprender Alfabetización 2024, la evaluación nacional realizada el 20 de noviembre del año pasado que midió las habilidades lectoras de estudiantes de 3º grado de primaria. De acuerdo a los datos difundidos por el Ministerio de Capital Humano, solo el 45% de los alumnos del país alcanza los niveles de lectura esperados para su edad. En Santa Fe el porcentaje es del 41% y el 15,9% recién se está iniciando en la lectura de textos simples.

La edición 2024 de las Pruebas Aprender fue realizada en 4.178 escuelas de gestión estatal y privada, seleccionadas aleatoriamente en todo el país, y evaluó a 91.042 estudiantes de 3º grado, alcanzando una tasa de participación del 97,4% de las escuelas y del 86,9% de los alumnos, la más alta en la historia de esta evaluación.

Las tres provincias con mayor porcentaje de estudiantes que no leen textos simples son Chaco (16,6%), Santa Fe (15,9%) y Misiones (15,2%).

La medición difundida por el gobierno nacional muestra que, con el 41,1% de alumnos que llegaron al nivel esperado, Santa Fe está apenas por debajo de la media nacional: el 17,2 % alcanzó el nivel de logra inferencias complejas de lectura y el 24,2% entienden textos complejos. En el otro extremo de la pirámide, 4,1% es lector incipiente y 11,8% recién se está iniciando en la lectura de textos simples.

Noticias relacionadas
Los trabajadores del frigorífico Euro de Villa Gobernador Gálvez este martes frente a la planta que permanece tomada desde ayer

Frigorífico de Villa Gobernador Gálvez fue tomado por sus trabajadores

“El objetivo es que las familias de Teodelina y toda la región cuenten con un espacio recreativo de primer nivel, que combine diversión, seguridad y atractivo turístico”, subrayó el intendente. 

La ciudad santafesina que construye una de las piletas más grandes de Sudamérica

Con motivo los trabajos, se registran cortes en las calles intervenidas por lo que se solicitó a los vecinos y conductores circular con precaución y respetar la señalización dispuesta en el lugar. 

Obras y mejoras en Villa Constitución: una semana de avances para la ciudad

El proyecto también contempla la adjudicación de maquinarias, marcas, patentes y habilitaciones necesarias para el funcionamiento, además de eximir a la cooperativa del pago de impuestos y tasas provinciales vinculadas a su actividad. 

Avanza el proyecto que garantiza el trabajo de la cooperativa textil de Carreras

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta amarillo en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

Central se aseguró el primer puesto de la zona y jugar en el Gigante hasta semifinales

Central se aseguró el primer puesto de la zona y jugar en el Gigante hasta semifinales

La ciudad santafesina que construye una de las piletas más grandes de Sudamérica

La ciudad santafesina que construye una de las piletas más grandes de Sudamérica

Noche de las Heladerías en Rosario: cuáles son los locales que ofrecen 2x1

Noche de las Heladerías en Rosario: cuáles son los locales que ofrecen 2x1

Lo último

Central: cómo le fue a la reserva en el partido de octavos de final ante Argentinos Juniors

Central: cómo le fue a la reserva en el partido de octavos de final ante Argentinos Juniors

Engañó a tres estudiantes de Coronda con una beca trucha, las llevó a Jujuy y las filmó en secreto

Engañó a tres estudiantes de Coronda con una beca trucha, las llevó a Jujuy y las filmó en secreto

Diabetes en alza: organizan una movida en hospitales de Rosario con información y controles

Diabetes en alza: organizan una movida en hospitales de Rosario con información y controles

La caída del narco más buscado de Santa Fe: de una misteriosa fuga a su detención con 400 kg. de cocaína

Brian Bilbao era requerido solo por una causa federal. Fue detenido en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz cuando circulaba en una camioneta con droga
La caída del narco más buscado de Santa Fe: de una misteriosa fuga a su detención con 400 kg. de cocaína
Engañó a tres estudiantes de Coronda con una beca trucha, las llevó a Jujuy y las filmó en secreto

Engañó a tres estudiantes de Coronda con una beca trucha, las llevó a Jujuy y las filmó en secreto

No caigo: la reacción del apostador que ganó $2.372 millones en el Quini 6
Información General

"No caigo": la reacción del apostador que ganó $2.372 millones en el Quini 6

Confirman que la Fiesta de Colectividades funcionará con normalidad este martes
La Ciudad

Confirman que la Fiesta de Colectividades funcionará con normalidad este martes

Alerta amarillo en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad
Información General

Alerta amarillo en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

El dólar blue se despertó y se alejó del oficial: a cuánto cerró este martes en Rosario
Economía

El dólar blue se despertó y se alejó del oficial: a cuánto cerró este martes en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta amarillo en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

Central se aseguró el primer puesto de la zona y jugar en el Gigante hasta semifinales

Central se aseguró el primer puesto de la zona y jugar en el Gigante hasta semifinales

La ciudad santafesina que construye una de las piletas más grandes de Sudamérica

La ciudad santafesina que construye una de las piletas más grandes de Sudamérica

Noche de las Heladerías en Rosario: cuáles son los locales que ofrecen 2x1

Noche de las Heladerías en Rosario: cuáles son los locales que ofrecen 2x1

La reconstrucción de Newells: requisito para no volver a pensar en el descenso

La reconstrucción de Newell's: requisito para no volver a pensar en el descenso

Ovación
Por qué paran los jugadores de Newells: el capitán Ever Banega explicó los motivos
Ovación

Por qué paran los jugadores de Newell's: el capitán Ever Banega explicó los motivos

Por qué paran los jugadores de Newells: el capitán Ever Banega explicó los motivos

Por qué paran los jugadores de Newell's: el capitán Ever Banega explicó los motivos

Central financiará íntegramente la construcción de la tercera bandeja en el Gigante

Central financiará íntegramente la construcción de la tercera bandeja en el Gigante

Mundial sub-17: rival, día y TV para la presentación Argentina en 16avos

Mundial sub-17: rival, día y TV para la presentación Argentina en 16avos

Policiales
La caída del narco más buscado de Santa Fe: de una misteriosa fuga a su detención con 400 kg. de cocaína
Policiales

La caída del narco más buscado de Santa Fe: de una misteriosa fuga a su detención con 400 kg. de cocaína

Hallan cocaína en una avioneta que realizó un aterrizaje forzoso en un campo de Arequito

Hallan cocaína en una avioneta que realizó un aterrizaje forzoso en un campo de Arequito

Necochea: encontraron el cuerpo de una mujer que era buscada desde el sábado y detuvieron a su pareja

Necochea: encontraron el cuerpo de una mujer que era buscada desde el sábado y detuvieron a su pareja

Le dispararon a un adolescente de 13 años mientras jugaba en una vereda de su casa

Le dispararon a un adolescente de 13 años mientras jugaba en una vereda de su casa

La Ciudad
Diabetes en alza: organizan una movida en hospitales de Rosario con información y controles

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Diabetes en alza: organizan una movida en hospitales de Rosario con información y controles

Orillas, la ONG que enseña, capacita y acompaña desde hace 15 años en el barrio República de la Sexta

Orillas, la ONG que enseña, capacita y acompaña desde hace 15 años en el barrio República de la Sexta

Confirman que la Fiesta de Colectividades funcionará con normalidad este martes

Confirman que la Fiesta de Colectividades funcionará con normalidad este martes

Los árboles que lloran en Rosario: el curioso fenómeno que aparece cada noviembre

Los árboles que "lloran" en Rosario: el curioso fenómeno que aparece cada noviembre

Créditos Nido: quiénes son los más de cien ganadores de Rosario del último sorteo
La Ciudad

Créditos Nido: quiénes son los más de cien ganadores de Rosario del último sorteo

Pruebas Aprender 2025: evaluan a más de 56 mil alumnos de primaria de Santa Fe
La Región

Pruebas Aprender 2025: evaluan a más de 56 mil alumnos de primaria de Santa Fe

Javkin anunció la realización del segundo Festival Fontanarrosa
La Ciudad

Javkin anunció la realización del segundo Festival Fontanarrosa

Bomberos Voluntarios alertan por la peligrosidad de la quema de contenedores
La Ciudad

Bomberos Voluntarios alertan por la peligrosidad de la quema de contenedores

Derogan un decreto que regulaba la suba de cuotas en escuelas privadas: qué pasa en Santa Fe
La Ciudad

Derogan un decreto que regulaba la suba de cuotas en escuelas privadas: qué pasa en Santa Fe

Panorama Rosario, del artista Daniel Santoro, se queda en Contraviento
Cultura

Panorama Rosario, del artista Daniel Santoro, se queda en Contraviento

Piden cambiar el color de los billetes de 2 mil para evitar confusiones con los de 10 mil
Economía

Piden cambiar el color de los billetes de 2 mil para evitar confusiones con los de 10 mil

Cadetes protestaron por la detención de un colega que quedó imputado por un robo
POLICIALES

Cadetes protestaron por la detención de un colega que quedó imputado por un robo

Frigorífico de Villa Gobernador Gálvez fue tomado por sus trabajadores
LA REGION

Frigorífico de Villa Gobernador Gálvez fue tomado por sus trabajadores

Pese al bajo nivel del Paraná, en los últimos 4 años creció la exportación de sábalos
La Ciudad

Pese al bajo nivel del Paraná, en los últimos 4 años creció la exportación de sábalos

Taxistas presos por pegarle a un pasajero: Esta gente no puede estar manejando
La Ciudad

Taxistas presos por pegarle a un pasajero: "Esta gente no puede estar manejando"

Ciencia bruta: estrenan producción audiovisual sobre el desarrollo científico en Santa Fe
Salud

"Ciencia bruta": estrenan producción audiovisual sobre el desarrollo científico en Santa Fe

El pronóstico optimista de Luis Caputo sobre el dólar: Andá a dormir tranquilo
Economía

El pronóstico optimista de Luis Caputo sobre el dólar: "Andá a dormir tranquilo"

Asumieron los nuevos jefes de la Unidad Regional II de Policía de Rosario
POLICIALES

Asumieron los nuevos jefes de la Unidad Regional II de Policía de Rosario

Un padre sin celular ni carreras de autos por no pagar la cuota alimentaria
La Ciudad

Un padre sin celular ni carreras de autos por no pagar la cuota alimentaria

Villas Cañás: cultivaba marihuana en su casa para vender y la Justicia lo sentenció a cinco años
POLICIALES

Villas Cañás: cultivaba marihuana en su casa para vender y la Justicia lo sentenció a cinco años

Situación caótica: taxistas y remiseros exigen subir las tarifas un 25 por ciento
La Ciudad

Situación "caótica": taxistas y remiseros exigen subir las tarifas un 25 por ciento

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses
La Ciudad

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses

Luca Regiardo tras la salvación de Newells: Fue un año donde aprendí muchísimo

Por Hernán Cabrera
Ovación

Luca Regiardo tras la salvación de Newell's: "Fue un año donde aprendí muchísimo"

Gallardo se equivocó feo: dijo que a Di María y Paredes les iba a costar muchísimo
Ovación

Gallardo se equivocó feo: dijo que a Di María y Paredes "les iba a costar muchísimo"