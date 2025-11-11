Será entre los días 26 y 29 de noviembre de 2026, según lo anunció el intendente en el marco de la realización de la Semana del Humor Latinoamericano en Barcelona

El intendente de Rosario, Pablo Javkin , anunció la realización del segundo Festival Fontanarrosa, encuentro que homenajeará la memoria del querido escritor, dibujante y humorista rosarino Roberto Fontanarrosa .

El anuncio se realizó a través de un mensaje en video, emitido durante la Semana del Humor Latinoamericano que se desarrolla en la ciudad de Barcelona (que contó con la presencia de Joan Manuel Serrat). El festival contará con numerosos artistas de la ciudad y con familia y amigos del recordado humorista rosarino.

“ El año que viene, en 2026, del 26 al 29 de noviembre, vamos a realizar la segunda edición del Festival Fontanarrosa ”, anunció el intendente Pablo Javkin. “Queremos que, en nuestra múltiple producción cultural como ciudad, este festival —que honra al Negro, por supuesto— siga honrando también la amistad, el amor, la lucidez, y la idea de comunicarnos de una manera distinta a la agresividad o al odio que hoy vemos tanto”, agregó.

La comunicación tuvo lugar en el contexto de la décima edición de la Semana del Humor Latinoamericano, organizada por Casa América Cataluña, que reunió charlas, actividades y performances de humor del continente. En la jornada dedicada a Fontanarrosa participaron, entre otros, Joan Manuel Serrat —amigo entrañable del Negro— y Tute, junto a otras figuras del humor y la cultura.

Fontanarrosa.jpg Festival Fontanarrosa: una oportunidad para homenajear al humorista rosarino

Más adelante, Javkin retomó una de las frases más recordadas de Fontanarrosa para destacar la vigencia de su mirada sobre la vida: “El Negro siempre decía que el humor es una forma de amor. Y la verdad es que son dos cosas que hoy necesitamos mucho: necesitamos humor, necesitamos amor. Ojalá el mundo aprendiera más de las lecciones de nuestro querido Negro”.

La primera edición

El Festival Fontanarrosa ya tuvo su primera edición en noviembre de 2024, con la presencia de Serrat, quien visitó Rosario para celebrar su amistad con Fontanarrosa. Ambos comparten una esquina emblemática de la ciudad, Fontanarrosa-Serrat, ubicada en la intersección del histórico bar El Cairo, punto de encuentro y símbolo de la vida cultural rosarina.

La realización de este tipo de festivales reafirma la identidad cultural de Rosario, fortalece el vínculo entre la ciudad y sus referentes populares, y proyecta el legado del humor rosarino en el escenario internacional.