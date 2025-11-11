El dólar blue se despertó y se alejó del oficial: a cuánto cerró este martes en Rosario

El dólar blue operó este martes a contramano del resto de las cotizaciones del "billete verde". Mientras el oficial y los financieros cayeron, el informal trepó $15 (+1,1%), tras haber comenzado la semana con un incremento de $10 (+0,7%).
El dólar blue trepó $15, se alejó del oficial y se acercó a los financieros
De este modo, el blue cerró a $1.424 para la compra y $1.455 para la venta, según un relevamiento realizado en la city rosarina. brecha con el oficial mayorista avanzó al 2%.
Asimismo, recortó su distancia con el MEP y con el CCL. Vale remarcar que esta fue una jornada con bajo volumen de operaciones, debido al feriado en EEUU.
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró en $1.413. En tanto, el dólar CCL se ubicó en $1.476,14 y la brecha con el dólar oficial es de 4,5%.
El dólar MEP cotizó a $1.455,14 y la brecha con el dólar oficial es de 3%. En tanto, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.872.
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.463,4, según Bitso.