Pese al alerta meteorológico, confirman que la Fiesta de Colectividades funcionará este martes

A pesar del alerta amarillo y el pronóstico de lluvias, el evento se desarrollará como estaba planificado. Habrá un monitoreo permanente de los factores climáticos

11 de noviembre 2025 · 17:08hs
La Fiesta de Colectividades abrirá con normalidad este martes. 

La Fiesta de Colectividades abrirá con normalidad este martes. 

Si bien el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó lluvias y alerta amarillo para este martes en Rosario, la Fiesta de Colectividades abrirá sus puertas con normalidad a partir de las 19 y hasta las 00.30.

El Concejo de Colectividades se reunió este martes por la tarde a definir si, ante lo previsto en el SMN, se daba inicio o no a la jornada de Colectividades. Finalmente, se tomó la decisión de abrir con normalidad aunque bajo el monitoreo permanente de las áreas pertinentes respecto de los factores climatológico.

Para este martes se ha emitido una alerta amarilla ante la previsión de lluvias intensas en buena parte de la provincia de Santa Fe. Las precipitaciones comenzarían después de las 18. Antes, el cielo brindará una tarde despejada.

Aunque la alerta amarilla indica cierta intensidad en las lluvias, la tormenta no ahuyentará al calor. Durante toda la jornada, la temperatura máxima podrá llegar a 29 grados, convirtiéndolo en uno de los días más calurosos de la semana.

Cómo continúa la semana

Las máximas cercanas a los 30 grados serán una constante que marcará toda la semana en Rosario y alrededores.

Después de la tormenta del martes, el miércoles presentará una máxima de 26 grados con cielo parcialmente nublado pero sin la continuación de lluvia.

El jueves, el sol volverá a brillar con intensidad pero la temperatura máxima se mantendrá en 26 grados para dar un respiro a la población. Ya el viernes la temperatura llegará a los 28 grados y el cielo despejado tornará indispensable la búsqueda de sombra.

El abrazo de los dos nuevos embajadores al ser elegidos este domingo por la noche. 

Se eligieron los nuevos embajadores culturales de la Fiesta de Colectividades

En la Fiesta de Colectividades se presentarán más de 40 stands para conocer culturas de diferentes países

Colectividades: el mapa interactivo para tener a mano y no perderse nada

La lluvia acompaña a la Fiesta de Colectividades desde sus inicios

Lluvia y Colectividades: cómo nació el mito de la maldición gitana

Médicos, enfermeros y estudiantes de medicina ofrecerán información y harán controles en la comunidad de Rosario 

Diabetes en alza: movida en hospitales de Rosario con información y controles

