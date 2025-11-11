Mundial sub-17: la selección argentina ya conoce su próximo rival

Los pibes de Argentina finalizaron como el mejor de la fase de grupos y se medirán frente al peor de los terceros

Argentina sumó puntaje ideal en la primera fase tras sus victorias ante Bélgica (3-2), Túnez (1-0) y Fiji (7-0).

Envalentonado por una primera fase que va despertando y generando expectativas, la selección nacional ya sabe que tendrá que medir fuerzas con otro viejo conocido en estas citas mundialistas. Es que, tendrá que enfrentarse a México por los 16avos de final del Mundial sub-17 , que se está desarrollando en Qatar.

El conjunto conducido por Diego Placente llega tras ganar los tres encuentros de la etapa de grupos, con una goleada por 7 a 0 ante Fiji, y de esa manera logró el puesto más alto de los clasificados por puntaje, y ahora le tocará jugar con los mexicanos, quien finalizó como último de los mejores terceros.

Vale destacar que Argentina sumó puntaje ideal tras sus victorias ante Bélgica (3-2), Túnez (1-0) y Fiji (7-0), y volverá a jugar el viernes 14 de noviembre.

¿Por dónde ver al sub-17?

El duelo será televisado por TV Pública y DSports, y lo curioso es que la FIFA confirmó la fecha, pero aún no el horario.

Por otro lado, México pasó de fase como el octavo mejor tercero, con una campaña que dejó una derrota 3-1 con Suiza en la última jornada, otra en el debut ante Corea del Sur (1-2) y sólo le ganó a Costa de Marfil (1-0), para ubicarse tercero en el Grupo F, con tres puntos.

El cruce suma un condimento extra por los antecedentes recientes entre ambos países: Argentina venció a México en el Mundial Sub 20 de Chile 2025 (2-0) y también en Qatar 2022 con la selección mayor (2-0).

Si Argentina supera los 16avos, jugará en octavos contra el ganador de Portugal-Bélgica. En un eventual cruce de cuartos, podría aparecer un adversaro surgido de los duelos Suiza-Egipto y Canadá-Irlanda.