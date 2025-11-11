Descarriló una formación del Tren Sarmiento en Buenos Aires: 20 heridos

Ocurrió a metros de la estación del barrio porteño de Liniers. Los heridos presentaban politraumatismos y ninguno estaba en estado grave

Una formación del Tren Sarmiento descarriló a metros de la estación del barrio porteño de Liniers y 20 pasajeros resultaron heridos, según indicaron fuentes policiales.

Todos los pasajeros fueron evacuados, mientras que el servicio funcionaba desde Castelar hasta Moreno, en la zona oeste del Gran Buenos Aires, sin llegar a la terminal de Once de Septiembre.

"A las 15.50 una formación del tren Sarmiento que se dirigía de Moreno a Once, se descalzó a la altura de Liniers", indicaron las fuentes.

Personal de Trenes Argentinos, Bomberos de la Ciudad, Same, Grupo Especial de Rescate (GER), un puesto comando y una unidad médica de los brigadistas participaban en el operativo.

Veinte usuarios resultaron heridos con politraumatismos, motivo por el que requirieron asistencia sanitaria en el lugar y se determinó su traslado a distintos hospitales de la zona, aunque ninguno está grave.

Además, se interrumpió la energía de las vías para posibilitar el trabajo de las autoridades.

El titular del Same, Alberto Crescenti, confirmó que “no hay víctimas fatales”, al tiempo que unos de los carriles de la avenida Rivadavia permanecía cortado por el trabajo de los bomberos.

Trenes Argentinos emitió un comunicado oficial en el que sostuvo que a las 17.50 el servicio circuló limitado entre Castelar y Moreno, sin llegar a la terminal de Once. "Desde ese momento la prestación se restableció entre la terminal de Once y Moreno sin detenerse en Liniers", agregaron.

"Las causas del suceso son materia de investigación y solamente podrán determinarse una vez que se despeje la vía y se realicen los peritajes correspondientes", concluye el comunicado.