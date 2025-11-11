Central y la tercera bandeja en el Gigante, una obra ciento por ciento canalla: la financiará el club

Los trabajos para la construcción de nueva tribuna empiezan la próxima semana y se estima que la primera etapa estará lista a mediados de 2026. Los detalles.

El render de la obra mostró cómo quedará el Gigante de Arroyito con la construcción de la tercera bandeja.

Lo que Central había informado el sábado en sus redes sociales, este martes se hizo oficial. El club anunció formalmente la construcción en el Gigante de Arroyito de la tercera bandeja, que se levantará sobre la platea que da espaldas al río Paraná . La obra será íntegramente financiada por la institución.

El anuncio formal fue a través de una conferencia de prensa en la que estuvo toda la comisión directiva, encabezada por el presidente Gonzalo Belloso. Allí se brindaron los detalles de la obra y precisamente uno de los más salientes es que no habrá financiamiento externo, como en su momento se especuló. Todo el costo será asumido “íntegramente por el club” , indicó Belloso.

Los trabajos comenzarán la próxima semana y el primer paso consistirá en desmontar la pileta olímpica. Otro de los datos destacados es que el equipo nunca perderá la localía y que, a priori, ya en el segundo semestre de 2026 la primera etapa de la construcción estaría habilitada.

Un detalle que vale la pena recordar es que el domingo 12 de noviembre de 2023 se iniciaron las obras para la remodelación del Gigante, que amplió la capacidad del estadio (se hizo eje en bajar unos 80 centímetros el campo de juego). Exactamente dos años después, se anuncia oficialmente otra obra de envergadura: la construcción de esa famosa tercera bandeja de la que desde hace mucho se viene hablando en Arroyito.

El Gigante, más grande

Para la primera etapa está prevista la construcción del cuerpo central de la nueva tribuna, que ampliará a la capacidad del estadio en alrededor de 3.600 localidades. La construcción de los codos quedará para una segunda etapa, lo que permitirá aumentar aún más el espacio.

Russo Antes de los detalles se mostró el video institucional con el que Central informó la obra. Virginia Benedetto / La Capital

Belloso suministró detalles técnicos de la obra, pero lo esencial fue la ratificación de que el costo de la misma será absorbido ciento por ciento por el club, con un plan ya establecido.

Esta primera etapa contempla la construcción de 50 palcos para entre 10 y 15 personas. Es de la venta de los mismos, por un tiempo de cinco años, de donde se sacará el dinero para afrontar los gastos de la construcción. “Como dice la historia: Central se sostienen por sus socios, por sus hinchas, y así seguirá”, indicó Belloso.

Tanto énfasis le puso a este aspecto que en un determinado momento se permitió una broma con relación a lo que se había comentado sobre el supuesto aporte de una muy conocida automotriz. “No hay ninguna empresa que nos vaya a aportar dinero, ni nombre. Los que inventaron eso le dieron una gratuita publicidad a terceros, que no tienen nada que ver con nosotros. Ni una rueda nos dieron”, tiró el presidente canalla.

“Creemos que Central está en pleno proceso de crecimiento”, dijo Belloso en la introducción de a conferencia, en la que primero se pasó el video institucional con el que el club informó la realización de la obra y después se proyectó un render (imágenes digitales de una obra), antes de que Eduardo Nieto, uno de los arquitectos a cargo (el otro es Diego Decunto) brindará detalles mucho más específicos.

Les compartimos las imágenes proyectadas en la oficialización de la obra de la tercera bandeja del Gigante de Arroyito

Una nueva platea

La primera etapa consistirá en la construcción de una nueva platea con 3.600 localidades. Habrá nuevos ingresos y escaleras de evacuación, además de tres pisos de estacionamiento con capacidad para uno 400 autos, y espacios de esparcimiento.

Los palcos que servirán para el financiamiento de la obra estarán en medio de la segunda y tercera bandeja. Es que lo que se proyectó fue el aprovechamiento total de la tribuna superior hoy existente para generar una plena conectividad con la que se va a construir.

También se creará un área de lobby con acceso exclusivo para los propietarios de los palcos y se aprovechará la estructura para vincular la actual con la nueva. Eso se logrará a través de puentes internos. Según se informó, habrá más medios de escape, con la construcción de escaleras laterales, dos ascensores panorámicos con vista al río y escalera mecánica con dos tramos, uno para llegar al lobby y otro para acceder a la tercera bandeja. Una escalera mecánica de este tipo evacúa unas 13 mil personas por hora.

La idea era planificar la obra completa, pero los codos quedarán para más adelante. En esta primera etapa los responsables de llevarla a cabo prefirieron no hacerlo porque hubiese implicado inutilizar el estadio, algo que en Central no estaban dispuestos a hacer porque el semestre que viene el equipo jugará la Copa Libertadores.

Esatdio2 Eduardo nieto, uno de los arquitectos, muestra algunos de los detalles de una obra que llevará varios meses. Virginia Benedetto / La Capital

Los plazos de la obra

En estos casos es difícil establecer tiempos exactos para la construcción, pero se estima que los trabajos abarcarán todo el primer semestre de 2026. Belloso dijo que anhelan que para el inicio de la segunda mitad del año esa primera etapa de la obra ya esté habilitada.

La semana próxima comenzarán los trabajos de desmonte de la estructura metálica de la pileta y apenas se pueda, el trabajo sobre el suelo, al que hay que remover y compactar.

Astori es la empresa encargada de la construcción de las columnas de hormigón premoldeado. Tiene base en Buenos Aires y Córdoba y según le confiaron a Ovación, es probable que sean fabricadas de esta segunda ciudad debido a la facilidad que implicaría el traslado de un transporte con una pieza de semejante tamaño.

Lo que en Central siempre pareció un sueño está a meses de hacerse realidad. “El futuro que tiene Central es de grandeza”, fue una de las últimas frases de Belloso en la conferencia. Cuando la tercera bandeja se concrete, Central se habrá agrandado un poco más.