La Capital | Ovación | Central

Central y la tercera bandeja en el Gigante, una obra ciento por ciento canalla: la financiará el club

Los trabajos para la construcción de nueva tribuna empiezan la próxima semana y se estima que la primera etapa estará lista a mediados de 2026. Los detalles.

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

11 de noviembre 2025 · 15:54hs
El render de la obra mostró cómo quedará el Gigante de Arroyito con la construcción de la tercera bandeja.

Virginia Benedetto / La Capital

El render de la obra mostró cómo quedará el Gigante de Arroyito con la construcción de la tercera bandeja.

Lo que Central había informado el sábado en sus redes sociales, este martes se hizo oficial. El club anunció formalmente la construcción en el Gigante de Arroyito de la tercera bandeja, que se levantará sobre la platea que da espaldas al río Paraná. La obra será íntegramente financiada por la institución.

El anuncio formal fue a través de una conferencia de prensa en la que estuvo toda la comisión directiva, encabezada por el presidente Gonzalo Belloso. Allí se brindaron los detalles de la obra y precisamente uno de los más salientes es que no habrá financiamiento externo, como en su momento se especuló. Todo el costo será asumido “íntegramente por el club”, indicó Belloso.

Los trabajos comenzarán la próxima semana y el primer paso consistirá en desmontar la pileta olímpica. Otro de los datos destacados es que el equipo nunca perderá la localía y que, a priori, ya en el segundo semestre de 2026 la primera etapa de la construcción estaría habilitada.

Un detalle que vale la pena recordar es que el domingo 12 de noviembre de 2023 se iniciaron las obras para la remodelación del Gigante, que amplió la capacidad del estadio (se hizo eje en bajar unos 80 centímetros el campo de juego). Exactamente dos años después, se anuncia oficialmente otra obra de envergadura: la construcción de esa famosa tercera bandeja de la que desde hace mucho se viene hablando en Arroyito.

El Gigante, más grande

Para la primera etapa está prevista la construcción del cuerpo central de la nueva tribuna, que ampliará a la capacidad del estadio en alrededor de 3.600 localidades. La construcción de los codos quedará para una segunda etapa, lo que permitirá aumentar aún más el espacio.

Russo
Antes de los detalles se mostró el video institucional con el que Central informó la obra.

Antes de los detalles se mostró el video institucional con el que Central informó la obra.

Leer más: Central y un anuncio Gigante: con un emotivo video el club confirmó que construirá la tercera bandeja

Belloso suministró detalles técnicos de la obra, pero lo esencial fue la ratificación de que el costo de la misma será absorbido ciento por ciento por el club, con un plan ya establecido.

Esta primera etapa contempla la construcción de 50 palcos para entre 10 y 15 personas. Es de la venta de los mismos, por un tiempo de cinco años, de donde se sacará el dinero para afrontar los gastos de la construcción. “Como dice la historia: Central se sostienen por sus socios, por sus hinchas, y así seguirá”, indicó Belloso.

Tanto énfasis le puso a este aspecto que en un determinado momento se permitió una broma con relación a lo que se había comentado sobre el supuesto aporte de una muy conocida automotriz. “No hay ninguna empresa que nos vaya a aportar dinero, ni nombre. Los que inventaron eso le dieron una gratuita publicidad a terceros, que no tienen nada que ver con nosotros. Ni una rueda nos dieron”, tiró el presidente canalla.

“Creemos que Central está en pleno proceso de crecimiento”, dijo Belloso en la introducción de a conferencia, en la que primero se pasó el video institucional con el que el club informó la realización de la obra y después se proyectó un render (imágenes digitales de una obra), antes de que Eduardo Nieto, uno de los arquitectos a cargo (el otro es Diego Decunto) brindará detalles mucho más específicos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/1988325872202576119&partner=&hide_thread=false

Leer más: Central se aseguró el primer puesto de la zona y jugar en el Gigante hasta las semifinales

Una nueva platea

La primera etapa consistirá en la construcción de una nueva platea con 3.600 localidades. Habrá nuevos ingresos y escaleras de evacuación, además de tres pisos de estacionamiento con capacidad para uno 400 autos, y espacios de esparcimiento.

Los palcos que servirán para el financiamiento de la obra estarán en medio de la segunda y tercera bandeja. Es que lo que se proyectó fue el aprovechamiento total de la tribuna superior hoy existente para generar una plena conectividad con la que se va a construir.

También se creará un área de lobby con acceso exclusivo para los propietarios de los palcos y se aprovechará la estructura para vincular la actual con la nueva. Eso se logrará a través de puentes internos. Según se informó, habrá más medios de escape, con la construcción de escaleras laterales, dos ascensores panorámicos con vista al río y escalera mecánica con dos tramos, uno para llegar al lobby y otro para acceder a la tercera bandeja. Una escalera mecánica de este tipo evacúa unas 13 mil personas por hora.

La idea era planificar la obra completa, pero los codos quedarán para más adelante. En esta primera etapa los responsables de llevarla a cabo prefirieron no hacerlo porque hubiese implicado inutilizar el estadio, algo que en Central no estaban dispuestos a hacer porque el semestre que viene el equipo jugará la Copa Libertadores.

Esatdio2
Eduardo nieto, uno de los arquitectos, muestra algunos de los detalles de una obra que llevará varios meses.

Eduardo nieto, uno de los arquitectos, muestra algunos de los detalles de una obra que llevará varios meses.

Los plazos de la obra

En estos casos es difícil establecer tiempos exactos para la construcción, pero se estima que los trabajos abarcarán todo el primer semestre de 2026. Belloso dijo que anhelan que para el inicio de la segunda mitad del año esa primera etapa de la obra ya esté habilitada.

Leer más: Central: Enzo Giménez hace los méritos suficientes como para ser el jugador número 11

La semana próxima comenzarán los trabajos de desmonte de la estructura metálica de la pileta y apenas se pueda, el trabajo sobre el suelo, al que hay que remover y compactar.

Astori es la empresa encargada de la construcción de las columnas de hormigón premoldeado. Tiene base en Buenos Aires y Córdoba y según le confiaron a Ovación, es probable que sean fabricadas de esta segunda ciudad debido a la facilidad que implicaría el traslado de un transporte con una pieza de semejante tamaño.

Lo que en Central siempre pareció un sueño está a meses de hacerse realidad. “El futuro que tiene Central es de grandeza”, fue una de las últimas frases de Belloso en la conferencia. Cuando la tercera bandeja se concrete, Central se habrá agrandado un poco más.

Noticias relacionadas
El hijo de Miguel Ángel Russo quedó conmovido por el gesto de Diego.

La despedida a Miguel Ángel Russo que fue viral: "No pensé que me iba a hacer famoso"

Central y Boca miran a todos desde arriba, clasificados a la Libertadores y a los playoffs del Clausura.

Central, atento: se definen los cruces de playoffs y la clasificación a las copas

Nacho Malcorra traslada la pelota durante el partido que Central empató sin goles con San Lorenzo.

Central se aseguró el primer puesto de la zona y jugar en el Gigante hasta semifinales

14 de septiembre pasado, Gigante de Arroyito. Di María y Paredes se saludan tras el final del partido en el que Central y Boca empataron 1-1.

Gallardo se equivocó feo: dijo que a Di María y Paredes "les iba a costar muchísimo"

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta amarillo en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

Central se aseguró el primer puesto de la zona y jugar en el Gigante hasta semifinales

Central se aseguró el primer puesto de la zona y jugar en el Gigante hasta semifinales

La ciudad santafesina que construye una de las piletas más grandes de Sudamérica

La ciudad santafesina que construye una de las piletas más grandes de Sudamérica

Noche de las Heladerías en Rosario: cuáles son los locales que ofrecen 2x1

Noche de las Heladerías en Rosario: cuáles son los locales que ofrecen 2x1

Lo último

Cartelera económica: la Bolsa de Comercio de Rosario inaugura su nuevo complejo de laboratorios

Cartelera económica: la Bolsa de Comercio de Rosario inaugura su nuevo complejo de laboratorios

Se desplomó un puente en China a pocos meses de su inauguración

Se desplomó un puente en China a pocos meses de su inauguración

Ordenan la detención de De Vido por la Tragedia de Once y tiene que presentarse este jueves

Ordenan la detención de De Vido por la Tragedia de Once y tiene que presentarse este jueves

La caída del narco más buscado de Santa Fe: de una misteriosa fuga a su detención con 400 kg. de cocaína

Brian Bilbao era requerido solo por una causa federal. Fue detenido en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz cuando circulaba en una camioneta con droga
La caída del narco más buscado de Santa Fe: de una misteriosa fuga a su detención con 400 kg. de cocaína
Engañó a tres estudiantes de Coronda con una beca trucha, las llevó a Jujuy y las filmó en secreto en un baño

Engañó a tres estudiantes de Coronda con una beca trucha, las llevó a Jujuy y las filmó en secreto en un baño

No caigo: la reacción del apostador que ganó $2.372 millones en el Quini 6
Información General

"No caigo": la reacción del apostador que ganó $2.372 millones en el Quini 6

Confirman que la Fiesta de Colectividades funcionará con normalidad este martes
La Ciudad

Confirman que la Fiesta de Colectividades funcionará con normalidad este martes

Alerta amarillo en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad
Información General

Alerta amarillo en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

El dólar blue se despertó y se alejó del oficial: a cuánto cerró este martes en Rosario
Economía

El dólar blue se despertó y se alejó del oficial: a cuánto cerró este martes en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta amarillo en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

Central se aseguró el primer puesto de la zona y jugar en el Gigante hasta semifinales

Central se aseguró el primer puesto de la zona y jugar en el Gigante hasta semifinales

La ciudad santafesina que construye una de las piletas más grandes de Sudamérica

La ciudad santafesina que construye una de las piletas más grandes de Sudamérica

Noche de las Heladerías en Rosario: cuáles son los locales que ofrecen 2x1

Noche de las Heladerías en Rosario: cuáles son los locales que ofrecen 2x1

La reconstrucción de Newells: requisito para no volver a pensar en el descenso

La reconstrucción de Newell's: requisito para no volver a pensar en el descenso

Ovación
Por qué paran los jugadores de Newells: el capitán Ever Banega explicó los motivos
Ovación

Por qué paran los jugadores de Newell's: el capitán Ever Banega explicó los motivos

Por qué paran los jugadores de Newells: el capitán Ever Banega explicó los motivos

Por qué paran los jugadores de Newell's: el capitán Ever Banega explicó los motivos

Central financiará íntegramente la construcción de la tercera bandeja en el Gigante

Central financiará íntegramente la construcción de la tercera bandeja en el Gigante

Mundial sub-17: rival, día y TV para la presentación Argentina en 16avos

Mundial sub-17: rival, día y TV para la presentación Argentina en 16avos

Policiales
La caída del narco más buscado de Santa Fe: de una misteriosa fuga a su detención con 400 kg. de cocaína
Policiales

La caída del narco más buscado de Santa Fe: de una misteriosa fuga a su detención con 400 kg. de cocaína

Hallan cocaína en una avioneta que realizó un aterrizaje forzoso en un campo de Arequito

Hallan cocaína en una avioneta que realizó un aterrizaje forzoso en un campo de Arequito

Necochea: encontraron el cuerpo de una mujer que era buscada desde el sábado y detuvieron a su pareja

Necochea: encontraron el cuerpo de una mujer que era buscada desde el sábado y detuvieron a su pareja

Le dispararon a un adolescente de 13 años mientras jugaba en una vereda de su casa

Le dispararon a un adolescente de 13 años mientras jugaba en una vereda de su casa

La Ciudad
Diabetes en alza: organizan una movida en hospitales de Rosario con información y controles

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Diabetes en alza: organizan una movida en hospitales de Rosario con información y controles

Orillas, la ONG que enseña, capacita y acompaña desde hace 15 años en el barrio República de la Sexta

Orillas, la ONG que enseña, capacita y acompaña desde hace 15 años en el barrio República de la Sexta

Confirman que la Fiesta de Colectividades funcionará con normalidad este martes

Confirman que la Fiesta de Colectividades funcionará con normalidad este martes

Los árboles que lloran en Rosario: el curioso fenómeno que aparece cada noviembre

Los árboles que "lloran" en Rosario: el curioso fenómeno que aparece cada noviembre

Créditos Nido: quiénes son los más de cien ganadores de Rosario del último sorteo
La Ciudad

Créditos Nido: quiénes son los más de cien ganadores de Rosario del último sorteo

Pruebas Aprender 2025: evaluan a más de 56 mil alumnos de primaria de Santa Fe
La Región

Pruebas Aprender 2025: evaluan a más de 56 mil alumnos de primaria de Santa Fe

Javkin anunció la realización del segundo Festival Fontanarrosa
La Ciudad

Javkin anunció la realización del segundo Festival Fontanarrosa

Bomberos Voluntarios alertan por la peligrosidad de la quema de contenedores
La Ciudad

Bomberos Voluntarios alertan por la peligrosidad de la quema de contenedores

Derogan un decreto que regulaba la suba de cuotas en escuelas privadas: qué pasa en Santa Fe
La Ciudad

Derogan un decreto que regulaba la suba de cuotas en escuelas privadas: qué pasa en Santa Fe

Panorama Rosario, del artista Daniel Santoro, se queda en Contraviento
Cultura

Panorama Rosario, del artista Daniel Santoro, se queda en Contraviento

Piden cambiar el color de los billetes de 2 mil para evitar confusiones con los de 10 mil
Economía

Piden cambiar el color de los billetes de 2 mil para evitar confusiones con los de 10 mil

Cadetes protestaron por la detención de un colega que quedó imputado por un robo
POLICIALES

Cadetes protestaron por la detención de un colega que quedó imputado por un robo

Frigorífico de Villa Gobernador Gálvez fue tomado por sus trabajadores
LA REGION

Frigorífico de Villa Gobernador Gálvez fue tomado por sus trabajadores

Pese al bajo nivel del Paraná, en los últimos 4 años creció la exportación de sábalos
La Ciudad

Pese al bajo nivel del Paraná, en los últimos 4 años creció la exportación de sábalos

Taxistas presos por pegarle a un pasajero: Esta gente no puede estar manejando
La Ciudad

Taxistas presos por pegarle a un pasajero: "Esta gente no puede estar manejando"

Ciencia bruta: estrenan producción audiovisual sobre el desarrollo científico en Santa Fe
Salud

"Ciencia bruta": estrenan producción audiovisual sobre el desarrollo científico en Santa Fe

El pronóstico optimista de Luis Caputo sobre el dólar: Andá a dormir tranquilo
Economía

El pronóstico optimista de Luis Caputo sobre el dólar: "Andá a dormir tranquilo"

Asumieron los nuevos jefes de la Unidad Regional II de Policía de Rosario
POLICIALES

Asumieron los nuevos jefes de la Unidad Regional II de Policía de Rosario

Un padre sin celular ni carreras de autos por no pagar la cuota alimentaria
La Ciudad

Un padre sin celular ni carreras de autos por no pagar la cuota alimentaria

Villas Cañás: cultivaba marihuana en su casa para vender y la Justicia lo sentenció a cinco años
POLICIALES

Villas Cañás: cultivaba marihuana en su casa para vender y la Justicia lo sentenció a cinco años

Situación caótica: taxistas y remiseros exigen subir las tarifas un 25 por ciento
La Ciudad

Situación "caótica": taxistas y remiseros exigen subir las tarifas un 25 por ciento

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses
La Ciudad

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses

Luca Regiardo tras la salvación de Newells: Fue un año donde aprendí muchísimo

Por Hernán Cabrera
Ovación

Luca Regiardo tras la salvación de Newell's: "Fue un año donde aprendí muchísimo"

Gallardo se equivocó feo: dijo que a Di María y Paredes les iba a costar muchísimo
Ovación

Gallardo se equivocó feo: dijo que a Di María y Paredes "les iba a costar muchísimo"