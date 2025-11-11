La Capital | Información General | avión

Un avión militar turco se estrelló en Georgia con 20 personas a bordo

Filmaciones muestran el Lockheed C-130E Hércules cuando caía en espiral y dejaba un rastro de humo blanco

11 de noviembre 2025 · 19:40hs
Un avión militar turco se estrelló en Georgia con 20 personas a bordo

Un avión de carga del Ejército turco con 20 personas a bordo se estrelló este martes en Georgia, cerca de la frontera con Azerbaiyán, según precisaron las autoridades. Hasta el momento no se había confirmado el número de bajas.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y altos funcionarios de Georgia y Azerbaiyán señalaron que al menos algunas de las personas que iban a bordo fallecieron, sin proporcionar mayores detalles.

Imágenes de video transmitidas en medios de comunicación turcos parecían mostrar la aeronave descendiendo en espiral y dejando un rastro de humo blanco.

El avión C-130 despegó de Azerbaiyán y volaba de regreso a Turquía cuando se estrelló, informó en la red social X (ex-Twitter) el Ministerio de Defensa Nacional de Turquía.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/visionergeo/status/1988218787737501706&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TheDeadDistrict/status/1988224583770771657&partner=&hide_thread=false

La dependencia indicó que había 20 militares a bordo, incluidos miembros de la tripulación, y añadió que se puso en marcha una operación de búsqueda y rescate en coordinación con las autoridades azerbaiyanas y georgianas.

Según la Agencia Anadolu, administrada por el estado turco, la autoridad de aviación georgiana dijo que se perdió contacto con la aeronave pocos minutos después de que ingresara al espacio aéreo de Georgia. La aeronave no había emitido una llamada de socorro.

El ejército turco desplegó un vehículo aéreo no tripulado para apoyar la operación de rescate mientras un equipo de investigación de accidentes se preparaba para partir hacia Georgia.

Erdogan se dijo “profundamente entristecido” por el accidente y expresó: “Dios mediante, superaremos este accidente con la menor cantidad de contratiempos posible”.

Los aviones militares de carga C-130 son ampliamente utilizados por las fuerzas armadas de Turquía para transportar personal y manejar operaciones logísticas.

