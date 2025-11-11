Derogan un decreto que regulaba la suba de cuotas en escuelas privadas: qué pasa en Santa Fe

Información General
"Lleven chaleco": el filoso mensaje desde Mar del Plata contra Brasil
Política
Crimen en Nuevo Alberdi: detuvieron al presunto autor tras 40 días de investigación
Policiales
Condenados por un ataque a tiros en la canchita de Vía Honda
Ovación
Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol
Economía
Bonos en alza y riesgo país en baja, a la espera de señales sobre el dólar
La Ciudad
Avanzaron un 70 % las obras para la duplicación de carriles en avenida Rouillón
Información General
Con un descenso en las tasas de vacunación, Canadá ya no está libre de sarampión
Información General
China entra en emergencia y se prepara para la llegada del tifón Fung-wong
El Mundo
Donald Trump indultó a Rudolph Giuliani y a otras 76 personas
novedades
Brindis TV sigue transmitiendo la Fiesta de Colectividades
La Ciudad
Se eligieron los nuevos embajadores culturales de la Fiesta de Colectividades
LA CIUDAD
Alcoholemia positiva: chocó a un taxi, huyó e intentó coimear a policía
LA CIUDAD
Purga de cañerías de agua: qué deben tener en cuenta los usuarios
Policiales
Fue a buscar la pelota a otra casa y denunció que su vecino amenazó con disparar
Policiales
Reabren la causa por un femicidio de hace 20 años y ofrecen recompensa
Información General
Una avena instantánea "sin gluten" fue prohibida por no estar en regla
LA CIUDAD
Policías reanimaron a un bebé recién nacido que se había ahogado con leche
La Ciudad
Los docentes de la Universidad de Rosario harán tres días de paro esta semana
Información General
Quini 6: de cuánto es el pozo vacante multimillonario que se pone en juego esta semana
La Ciudad
Dicen que la prohibición de exportar pescado garantiza el futuro de la actividad