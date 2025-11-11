La Capital | La Ciudad | Créditos Nido

Créditos Nido: quiénes son los más de cien ganadores de Rosario del último sorteo

Los préstamos para comprar viviendas o finalizarlas sumaron 112 nuevos beneficiarios en Rosario y ya son más de 5 mil en toda la provincia

11 de noviembre 2025 · 13:30hs
Créditos Nido realizó su 16º sorteo

Créditos Nido realizó su 16º sorteo

Este martes se completó el decimosexto sorteo de los Créditos Nido. Al proceso que comenzó ayer con los inscriptos de La Capital y Rosario, se completó hoy con el resto de los departamentos de Santa Fe. En esta ocasión se entregaron 300 préstamos, superando así los 5.000 mil beneficiarios. En esta ocasión fueron 112 los ganadores del departamento Rosario.

Para esta oportunidad hubo 42.957 santafesinos inscriptos. Una vez anotado, no es necesario repetir el proceso para el próximo sorteo. Los resultados de este sorteo, y de los anteriores que se vienen llevando mes a mes desde agosto de 2024, se pueden consultar en este link.

Acceso al crédito

El sorteo se realizó en la sala de la Lotería Provincial en la ciudad de Santa Fe y contó con la presencia del director provincial de Intervención de Hábitat, Ramsés Medina, que reconoció que la cuestión de la vivienda “es una problemática que hay que atender, y la provincia de Santa Fe así lo entiende”.

En ese sentido, el funcionario dijo que “acceder a un crédito es una decisión importante que toma cada familia, y el crédito Nido se ha constituido en la herramienta crediticia con la tasa más baja del país en cuanto a su costo de interés, con lo cual la gente se vuelca masivamente”. Al respecto, mencionó que “hoy Nido lidera el otorgamiento de crédito en la provincia de Santa Fe, con lo cual estamos muy contentos porque es una política que es aceptada”.

Por último, Medina adelantó que el próximo sorteo será el 10 de diciembre y que en “2026 saldremos con otra fase del crédito Nido, que es un programa para trabajar con municipios y comunas”.

>> Leer más: Créditos Nido: con casi 43 mil inscriptos, se realizará esta semana un nuevo sorteo

Inscripción abierta a Créditos Nido

Las inscripciones para acceder a los créditos Nido continúan abiertas en www.santafe.gob.ar/ms/nidocreditoshipotecarios. Quienes se hayan anotado y no resulten beneficiados en el sorteo, no precisan inscribirse nuevamente para las siguientes instancias de sorteo.

Cabe señalar que pueden acceder a los Nido quienes residan en la provincia de Santa Fe antes del 30 de junio de 2024; grupos familiares o personas solas que posean ingresos demostrables por el equivalente a dos salarios Mínimo, Vital y Móvil para los Créditos de Vivienda y un salario Mínimo, Vital y Móvil para la terminación. También podrán acceder aquellas personas en relación de dependencia o trabajadores autónomos y personas que no posean otras propiedades.

La evaluación de la situación crediticia personal de cada inscripto se realiza de acuerdo a los requisitos establecidos por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). En función de estos criterios, se determina si el interesado califica o no para el sorteo. En este sentido, vale destacar que quienes no superan el filtro pueden revisar y resolver su situación, para luego inscribirse nuevamente a Nido.

La tasa más baja del país

El sistema de créditos Nido cuenta con cuatro líneas de préstamos por un total de $60.000 millones, que serán destinados a la construcción y adquisición de viviendas; la terminación de viviendas; créditos individuales de gestión colectiva; y para la adquisición o construcción de viviendas por cesión de derechos.

Tienen un plazo de repago para la adquisición y construcción de viviendas de 20 años, y de 5 años para terminación; en tanto que el monto máximo al cuál puede aplicar cada persona es de $100 millones, para adquisición y construcción de vivienda y de $25 millones, para finalización. La cuota será en valor UVA más 4,2% para la demanda general, y UVA más 3% para aquellos beneficiarios que perciban sus haberes en el Banco Municipal, siendo actualmente la cuota más baja del sistema financiero de la Argentina.

