"No caigo": la reacción del apostador que ganó 2.372 millones de pesos en el Quini 6

El ganador es un hombre de 50 años que venía jugando hace dos décadas las misma boleta. Pero hace unos meses decidió cambiar los números y ahora resultaron sorteados.

11 de noviembre 2025 · 16:54hs
La agencia 64 de El Bolsón

La agencia 64 de El Bolsón, donde se vendió la boleta ganadora. "Un Quini 6 histórico era lo único que me faltaba", contó Cecilia, la dueña del local.

Un hombre de unos 50 años, vecino de un pueblito cerca de El Bolsón (Chubut), ganó 1.372 millones de pesos tras acertar los seis números de una de las modalidades del Quini 6, pero se enteró cuando faltaban apenas tres días para que venciera el plazo para reclamar el premio en la agencia donde había realizado la jugada.

Según relató Cecilia, la dueña de la agencia donde se realizó la apuesta, se trata de un vecino que vive en una zona cercana a El Bolsón y que se acercó hasta el lugar luego de escucharla hablar con los medios locales y advertir: “Por favor, que se fijen porque perder este premio es terrible”.

“Él me dijo que jugó por 20 años una misma boleta. Como no le dio resultados, hace un tiempo la cambió, invirtió los números en el Loto y en el Quini”, contó la mujer, a la vez que señaló que, cuando el hombre fue a la agencia, estaba una de sus empleadas.

Los números de la boleta ganadora fueron: 43, 42, 36, 39, 11 y 29 y Cecilia dijo que le había mandado una foto de la misma a su empleada y que sabían el día y el horario que se había jugado, por lo cual, cuando la empleada lo vio, lo reconoció.

“El hombre sacó el papelito y mi empleada le preguntó: ‘Señor, ¿usted sabe que tiene premio?’. Y el le respondió: 'No. No tenía ni idea'”.

La dueña de la agencia dijo que el hombre “no la estaba pasando bien económicamente, había tenido unos problemas con su auto y su esposa le ayudó a pagar la tarjeta de crédito porque no había llegado, así que le viene muy bien el premio”.

Según comentó Cecilia, el afortunado llenó los papeles, firmó y ya recibió su premio al que le descontaron el 31% de impuestos. “Le quedaron limpios unos $1.710 millones”, detalló la mujer, que reveló que habló con el hombre, quien le dijo: “No caigo”.

“Está como medio obnubilado, un poco asustado, muchas cosas se pasan por la cabeza, pero está feliz”, contó Cecilia.

