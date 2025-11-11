La Capital | Economía | Vicentin

Vicentin: el juez confirmó que Grassi llegó primero para quedarse con la cerealera

El magistrado avaló lo que sostuvieron los síndicos sobre las mayorías alcanzadas. Abre una ventana breve de tiempo para que los competidores puedan impugnar

11 de noviembre 2025 · 14:38hs
Los acreedores de Vicentin con derecho a voto son 1.722 y el capital cifrado alcanza a $100.412.824.176

Los acreedores de Vicentin con derecho a voto son 1.722 y el capital cifrado alcanza a $100.412.824.176, revelaron los síndicos.

El juez del concurso de la defaulteada Vicentin Fabián Lorenzini afirmó que el grupo Grassi S.A. llegó primero en la carrera del cram down para mostrar las mayorías suficientes y quedarse con el rescate de la cerealera, y da por ganador al grupo rosarino. Además, abrió un período de cinco días hábiles para que Molinos Agro y Dreyfus, los competidores, puedan realizar eventuales objeciones que permite la ley de concursos y quiebras.

Lorenzini ratificó lo que determinó previamente la sindicatura: el primero en la obtención de las adhesiones válidas del proceso de cram down fue Grassi. "Hágase saber que el primero en comunicar la obtención de conformidades suficientes para la aprobación del acuerdo preventivo ha sido GRASSI SA (arts. 48 y 49 LCQ)", sostiene en una breve resolución.

Luego estableció: "Los legitimados procesales concursales podrán impugnar dicho acuerdo dentro del plazo de cinco (5) días siguientes a la notificación de esta providencia, por ministerio de la ley Art. 50 LCQ)". El consorcio integrado por Molinos Agro S.A. y Louis Dreyfus Company (LDC), que presentó la otra propuesta competidora de salvataje, tendrá el plazo de cinco días para presentar las impugnaciones.

Vicentin y el futuro

Este martes la sindicatura había concluido que la firma Grassi SA alcanzó y superó las mayorías mínimas requeridas por la ley para poder tomar posesión de la firma en el marco del cram down, declarando la existencia de acuerdo.

Del anexo se desprende que la propuesta del concurrente Grassi S.A. alcanzó la adhesión de 1.141 acreedores sobre 1.708 computables (deducidas las duplicaciones por el carácter de cesionario ya explicado), y que representan $85.362.603.160,46 equivalente al 84,9998% del capital computable de $ 100.426.852.066,61, superando los mínimos exigidos por el art. 45 de la LCQ. para declarar la existencia de acuerdo”.

>>> Leer más: Mariano Grassi: "La adhesión a nuestra propuesta por Vicentin es masiva"

"Somos conscientes del enorme compromiso que asumimos y estamos muy confiados del camino que iniciamos y de las empresas que nos van a acompañar en esta etapa que iniciamos", sostuvo Grassi al contar su propuesta.

El juez determinó que el ganador del cram down era quien lograse antes alcanzar las mayorías numéricas y de capital. Es decir, la mitad más uno de los acreedores y las dos terceras partes de la deuda concursal. Como referencia, los síndicos informaron que la nómina de acreedores con derecho a voto es de 1.722 y el capital cifrado alcanza a $100.412.824.176. La puja tuvo de un lado al grupo rosarino Grassi, el primero en hacer una oferta, y del otro a la alianza entre Molinos y Dreyfus, que se sumaron a la compulsa en el último tramo.

grassi vicentin

Noticias relacionadas
Billete de 2000: imagen del anverso

Piden cambiar el color de los billetes de 2 mil para evitar confusiones con los de 10 mil

Los funcionarios del gobierno nacional aún no quieren liberar totalmente el precio del dólar.

El pronóstico optimista de Luis Caputo sobre el dólar: "Andá a dormir tranquilo"

Los bonos en dólares operaron con mayoría de subas.

Bonos en alza y riesgo país en baja, a la espera de señales sobre el dólar

Inflación. El rubro bienes y servicios varios subió 3,3%.

La inflación de los trabajadores llegó a 2,1% en octubre

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta amarillo en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

Central se aseguró el primer puesto de la zona y jugar en el Gigante hasta semifinales

Central se aseguró el primer puesto de la zona y jugar en el Gigante hasta semifinales

La reconstrucción de Newells: requisito para no volver a pensar en el descenso

La reconstrucción de Newell's: requisito para no volver a pensar en el descenso

Noche de las Heladerías en Rosario: cuáles son los locales que ofrecen 2x1

Noche de las Heladerías en Rosario: cuáles son los locales que ofrecen 2x1

Lo último

Reconstrucción del muelle de La Fluvial: la provincia adelantó cuándo estará terminada la obra

Reconstrucción del muelle de La Fluvial: la provincia adelantó cuándo estará terminada la obra

Panorama de Rosario, del artista Daniel Santoro, se queda en Contraviento

Panorama de Rosario, del artista Daniel Santoro, se queda en Contraviento

El ex-Newells que ganó un título y dejó a su equipo en primera dijo que no lo esperaba

El ex-Newell's que ganó un título y dejó a su equipo en primera dijo que no lo esperaba

Reconstrucción del muelle de La Fluvial: la provincia adelantó cuándo estará terminada la obra

La inversión será de 2.600 millones de pesos y contempla la recuperación y modernización de la estructura para potenciar el turismo y el transporte por el río
Reconstrucción del muelle de La Fluvial: la provincia adelantó cuándo estará terminada la obra
Vicentin: el juez confirmó que Grassi llegó primero para quedarse con la cerealera
Economía

Vicentin: el juez confirmó que Grassi llegó primero para quedarse con la cerealera

Le dispararon a un adolescente de 13 años mientras jugaba en una vereda de su casa
Policiales

Le dispararon a un adolescente de 13 años mientras jugaba en una vereda de su casa

Créditos Nido: quiénes son los más de cien ganadores de Rosario del último sorteo
La Ciudad

Créditos Nido: quiénes son los más de cien ganadores de Rosario del último sorteo

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados en Santa Fe
Policiales

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados en Santa Fe

El detenido por abuso sexual de un bebé de seis meses fue imputado con agravantes
La Ciudad

El detenido por abuso sexual de un bebé de seis meses fue imputado con agravantes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta amarillo en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

Central se aseguró el primer puesto de la zona y jugar en el Gigante hasta semifinales

Central se aseguró el primer puesto de la zona y jugar en el Gigante hasta semifinales

La reconstrucción de Newells: requisito para no volver a pensar en el descenso

La reconstrucción de Newell's: requisito para no volver a pensar en el descenso

Noche de las Heladerías en Rosario: cuáles son los locales que ofrecen 2x1

Noche de las Heladerías en Rosario: cuáles son los locales que ofrecen 2x1

La ciudad santafesina que construye una de las piletas más grandes de Sudamérica

La ciudad santafesina que construye una de las piletas más grandes de Sudamérica

Ovación
Cuándo juegan Central y Newells sus partidos de la fecha 16 del torneo Clausura
Ovación

Cuándo juegan Central y Newell's sus partidos de la fecha 16 del torneo Clausura

Cuándo juegan Central y Newells sus partidos de la fecha 16 del torneo Clausura

Cuándo juegan Central y Newell's sus partidos de la fecha 16 del torneo Clausura

Messi reflexionó sobre la despedida de Barcelona: Me imaginaba jugando toda mi carrera en Europa

Messi reflexionó sobre la despedida de Barcelona: "Me imaginaba jugando toda mi carrera en Europa"

Newells no tiene paz: los jugadores no entrenaron este martes por falta de pago

Newell's no tiene paz: los jugadores no entrenaron este martes por falta de pago

Policiales
Le dispararon a un adolescente de 13 años mientras jugaba en una vereda de su casa
Policiales

Le dispararon a un adolescente de 13 años mientras jugaba en una vereda de su casa

Cadetes protestaron por la detención de un colega que quedó imputado por un robo

Cadetes protestaron por la detención de un colega que quedó imputado por un robo

El paquete completo: cayó una paloma con un celular, batería y cable en Coronda

El paquete completo: cayó una paloma con un celular, batería y cable en Coronda

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados en Santa Fe

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados en Santa Fe

La Ciudad
Reconstrucción del muelle de La Fluvial: la provincia adelantó cuándo estará terminada la obra
La Ciudad

Reconstrucción del muelle de La Fluvial: la provincia adelantó cuándo estará terminada la obra

Javkin anunció la realización del segundo Festival Fontanarrosa

Javkin anunció la realización del segundo Festival Fontanarrosa

Bomberos Voluntarios alertan por la peligrosidad de la quema de contenedores

Bomberos Voluntarios alertan por la peligrosidad de la quema de contenedores

Créditos Nido: quiénes son los más de cien ganadores de Rosario del último sorteo

Créditos Nido: quiénes son los más de cien ganadores de Rosario del último sorteo

Asumieron los nuevos jefes de la Unidad Regional II de Policía de Rosario
POLICIALES

Asumieron los nuevos jefes de la Unidad Regional II de Policía de Rosario

Un padre sin celular ni carreras de autos por no pagar la cuota alimentaria
La Ciudad

Un padre sin celular ni carreras de autos por no pagar la cuota alimentaria

Villas Cañás: cultivaba marihuana en su casa para vender y la Justicia lo sentenció a cinco años
POLICIALES

Villas Cañás: cultivaba marihuana en su casa para vender y la Justicia lo sentenció a cinco años

Situación caótica: taxistas y remiseros exigen subir las tarifas un 25 por ciento
La Ciudad

Situación "caótica": taxistas y remiseros exigen subir las tarifas un 25 por ciento

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses
La Ciudad

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses

Luca Regiardo tras la salvación de Newells: Fue un año donde aprendí muchísimo

Por Hernán Cabrera
Ovación

Luca Regiardo tras la salvación de Newell's: "Fue un año donde aprendí muchísimo"

Gallardo se equivocó feo: dijo que a Di María y Paredes les iba a costar muchísimo
Ovación

Gallardo se equivocó feo: dijo que a Di María y Paredes "les iba a costar muchísimo"

Lleven chaleco: el filoso mensaje desde Mar del Plata contra Brasil
Información General

"Lleven chaleco": el filoso mensaje desde Mar del Plata contra Brasil

Crimen en Nuevo Alberdi: detuvieron al presunto autor tras 40 días de investigación
Política

Crimen en Nuevo Alberdi: detuvieron al presunto autor tras 40 días de investigación

Condenados por un ataque a tiros en la canchita de Vía Honda
Policiales

Condenados por un ataque a tiros en la canchita de Vía Honda

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol
Ovación

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol

Bonos en alza y riesgo país en baja, a la espera de señales sobre el dólar
Economía

Bonos en alza y riesgo país en baja, a la espera de señales sobre el dólar

Avanzaron un 70 % las obras para la duplicación de carriles en avenida Rouillón
La Ciudad

Avanzaron un 70 % las obras para la duplicación de carriles en avenida Rouillón

Con un descenso en las tasas de vacunación, Canadá ya no está libre de sarampión
Información General

Con un descenso en las tasas de vacunación, Canadá ya no está libre de sarampión

China entra en emergencia y se prepara para la llegada del tifón Fung-wong
Información General

China entra en emergencia y se prepara para la llegada del tifón Fung-wong

Donald Trump indultó a Rudolph Giuliani y a otras 76 personas
El Mundo

Donald Trump indultó a Rudolph Giuliani y a otras 76 personas

Se eligieron los nuevos embajadores culturales de la Fiesta de Colectividades
La Ciudad

Se eligieron los nuevos embajadores culturales de la Fiesta de Colectividades

Alcoholemia positiva: chocó a un taxi, huyó e intentó coimear a policía
LA CIUDAD

Alcoholemia positiva: chocó a un taxi, huyó e intentó coimear a policía

Purga de cañerías de agua:  qué deben tener en cuenta los usuarios
LA CIUDAD

Purga de cañerías de agua:  qué deben tener en cuenta los usuarios

Una avena instantánea sin gluten fue prohibida por no estar en regla
Información General

Una avena instantánea "sin gluten" fue prohibida por no estar en regla